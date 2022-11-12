УКР
Кулеба зустрівся із Блінкеном: Обговорили майбутні поставки озброєння для ЗСУ. ФОТОрепортаж

Глава МЗС Дмитро Кулеба зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Зустрівся з Ентоні Блінкеном. Наголосив, що коли ми бачимо, як херсонці зі сльозами радості зустрічають своїх визволителів, ми також відчуваємо вдячність США та американському народу за всю підтримку", - розповів міністр.

За словами Кулеби, він також подякував Блінкену за майбутні рішення США щодо надання ЗСУ додаткової сучасної військової техніки.

Кулеба зустрівся із Блінкеном: Обговорили майбутні поставки озброєння для ЗСУ 01
Кулеба зустрівся із Блінкеном: Обговорили майбутні поставки озброєння для ЗСУ 02
Кулеба зустрівся із Блінкеном: Обговорили майбутні поставки озброєння для ЗСУ 03

коротко лаконічно і прозоро - Україні потрібна зброя
і союзники нададуть і надалі до повної Перемоги над мордором
12.11.2022 15:57 Відповісти
Байденко каже инфляция,грошей нема у казні...все забрав путлєр...😆
12.11.2022 16:07 Відповісти
Сами сенаторы возмущены представлением США такой мизерной военной помощи Украине, говорят что "это ровно столько чтобы Россия не смогла больше дополнительно захватить территорий и чтобы Украина не так быстро уничтожила российскую армию, то есть, "по пипетке в день", всё дело сейчас за Белым домом и Байденом..
12.11.2022 16:11 Відповісти
АТАКМС... и давно... очень нужны
12.11.2022 16:18 Відповісти
Фишка в том что Трамписты путлера проиграли по факту выборы в Конгресс...як кажуть у Одесі,путлер оп'ять всех переграл 🦍🤣🤣🤣
12.11.2022 16:22 Відповісти
Цікаво - ******** військової техніки. Щось визріває..."подарунки під ялинку". Тут і Швеція - "Ми отримали дуже детальний документ": Швеція анонсувала рішення про передачу Україні ******** систем озброєння.
12.11.2022 17:10 Відповісти
 
 