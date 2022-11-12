Кулеба зустрівся із Блінкеном: Обговорили майбутні поставки озброєння для ЗСУ. ФОТОрепортаж

Глава МЗС Дмитро Кулеба зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Зустрівся з Ентоні Блінкеном. Наголосив, що коли ми бачимо, як херсонці зі сльозами радості зустрічають своїх визволителів, ми також відчуваємо вдячність США та американському народу за всю підтримку", - розповів міністр.

За словами Кулеби, він також подякував Блінкену за майбутні рішення США щодо надання ЗСУ додаткової сучасної військової техніки.

