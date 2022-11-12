Кулеба закликав країни Асоціації держав Південно-Східної Азії засудити агресію Росії проти України

Дмитро Кулеба закликав країни Асоціації держав Південно-Східної Азії засудити російську агресію проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на пресконференції на саміті АСЕАН.

"Ми закликаємо країни АСЕАН засудити російську агресію проти України, бо це не просто напад на суверенну країну. Це також атака на Статут ООН і принципи територіальної цілісності, суверенітету, незастосування сили", - сказав Кулеба.

За словами міністра, співпраця України з країнами АСЕАН охоплює цілий комплекс питань.

"Політично, звісно, лакмусовим папірцем є голосування, голосування в Генасамблеї ООН за резолюції щодо України. Але існують й інші форми вираження політичної підтримки України з боку країн АСЕАН. Однією з них є приєднання України до Договору про дружбу та співпрацю в Південно-Східній Азії", — сказав він.

