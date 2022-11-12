РУС
4 962 21

Около 600 учебников производства РФ обнаружили в школе на Харьковщине. ФОТО

підручники

В Харьковской области правоохранители изъяли учебники российского производства.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Литературу, опубликованную в стране-агрессоре, правоохранители обнаружили во время стабилизационных мер в Богуславской общеобразовательной школе пгт Борова.

"Почти 600 учебников для школьников производства РФ. Книги будут использованы в качестве вещественных доказательств в уголовных производствах, открытых по фактам коллаборационной деятельности", - говорится в сообщении.

Читайте: В Киеве русский язык исключили из программы государственных школ

Около 600 учебников производства РФ обнаружили в школе на Харьковщине 01
Около 600 учебников производства РФ обнаружили в школе на Харьковщине 02
Около 600 учебников производства РФ обнаружили в школе на Харьковщине 03
Около 600 учебников производства РФ обнаружили в школе на Харьковщине 04

учебники (243) Харьковщина (5577) русский язык (591)
+20
КАКАЯ РАЗНИЦА НА КАКОМ ИЗЫКЕ ВЫ РАЗГОВАРИВАИТЕ ,,, - БУДЬТЕ ПРОСТО БЫДЛОМ . (С) ЯНЕЛОХ
12.11.2022 16:40 Ответить
+17
для растопки буржуек пойдет.
12.11.2022 16:19 Ответить
+17
Бачте як вони на нашій окупованій кацапами території швидко свій "гуССкій мір" наводять! А ми роками не можемо державну ДЕРЖАВНУ! мову запровадити на нашій законній території!!!
12.11.2022 16:25 Ответить
ними навідь дупу гидко підтерати,бабусям на розпал віддайте
12.11.2022 16:15 Ответить
Сжечь немедленно !!
12.11.2022 16:19 Ответить
Тому, що є клоуни на високих посадах яким за какую разніцу проплачують, а ще можна дуже багато красти та сцяти наріду в вуха.
12.11.2022 17:47 Ответить
Мова не має значення? "Русскоговорящие ураинцы"? Не вірте в цю російську локшину, бо Україна це гімн, прапор, армія, мова, віра. Вслід на російськими книгами приходить російська воровита армія, бо російська церква не покидала межі України. Вона є підтримкою противників української автокефальної церкви і звичайно всього українського і являється лекторатом Боневтіка, тому він її і не закриває.
12.11.2022 16:26 Ответить
А рашистських вчителів потрібно прикопати але за теріторіею школи.
12.11.2022 16:29 Ответить
На опалення до місцевої котельні.
12.11.2022 16:31 Ответить
вбити українських вчителів і завезти русскіх вчителів

ось і вся їхня культура
12.11.2022 16:43 Ответить
Саме та діяли Совєти, коли окупували Західну Україну, одразу привезли свої книги і призначили своїх 'совєцьких" вчителів... А потім "соціалістічєскоє насєлєніє" дивувалось, чому на окупованих територіях ( Бойківщині, Галичині в т.д...) не любили більшовицьких вчителів ...
12.11.2022 17:09 Ответить
А вы говорите топить нечем
12.11.2022 16:46 Ответить
Вторая Мировая война которую вели США и Британия против Гитлеоа, это не наша война...мы вели Вяликаю Атечиствинную...отдельно от Черчилля и Рузвельта...🤣🤣🤣
12.11.2022 16:49 Ответить
замість їжі і ліків пропагандонську херь привозили
12.11.2022 16:57 Ответить
Які дивні у кацапів слова. Не "фізика", а "физика", - який жах!
"Окружающій мир" - то що значить? Капець якийсь! Гидота!!!
12.11.2022 16:59 Ответить
Отак вони і робили у срср. Все націлональне щнищували, а своє насаджували. А тепер молодняк кривиться, коли йому кажуть, що треба українською розмовляти. Бо звикли кацапню дивитися, читати та слухати в інтернеті. Такі ж і вазєліна обрали. Той такий самий великий поціновувач усього кацапського, до речі. І досі ним залишається...
12.11.2022 17:01 Ответить
Москворота пошесть.
12.11.2022 18:19 Ответить
В такий важкий час найкраще використати їх для опалення...
12.11.2022 18:31 Ответить
Чмыри дементные.
12.11.2022 20:51 Ответить
Жаль, что украинцы - цивилизованный народ, пользующихся обычной туалетной бумагой...
12.11.2022 21:45 Ответить
Стремянку вже використали, щоб "галстук" для директора цієї школи до люстри вчепити?
12.11.2022 21:47 Ответить
 
 