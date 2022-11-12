Около 600 учебников производства РФ обнаружили в школе на Харьковщине. ФОТО

В Харьковской области правоохранители изъяли учебники российского производства.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Литературу, опубликованную в стране-агрессоре, правоохранители обнаружили во время стабилизационных мер в Богуславской общеобразовательной школе пгт Борова.

"Почти 600 учебников для школьников производства РФ. Книги будут использованы в качестве вещественных доказательств в уголовных производствах, открытых по фактам коллаборационной деятельности", - говорится в сообщении.

