РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11302 посетителя онлайн
Новости Фото Война
2 012 4

Сутки на Донетчине: оккупанты били по линии фронта и по городам в относительном тылу. ФОТОрепортаж

Ночью россияне били по линии фронта и по городам в относительном тылу Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, перед полуночью россияне обстреляли Дружковку, где повредили кафе, и Святогорск, где снаряды прилетели вблизи админздания. Без жертв, объемы разрушений уточняются.

"На Волновахском направлении повреждены 4 дома и ферма в Богоявленке, также под огонь попали Угледар и Павловка. Без пострадавших. На Донецком направлении ночь прошла относительно тихо. Были единичные прилеты по старой и центральной части Авдеевки. Последствия устанавливаем", - добавляет он.

Кроме того, отмечается, что на Горловском направлении было громко на станции Майорск в Светлодарской громаде.

"На Лисичанском направлении снова массовые обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде - количество жертв и объемы нанесенного ущерба уточняем. Каждый гражданский в Донецкой области - это потенциальная жертва российских обстрелов. Не подвергайте себя неоправданному риску! Эвакуируйтесь!" - обращается Кириленко к жителям региона. 

Сутки на Донетчине: оккупанты били по линии фронта и по городам в относительном тылу 01
Сутки на Донетчине: оккупанты били по линии фронта и по городам в относительном тылу 02
Сутки на Донетчине: оккупанты били по линии фронта и по городам в относительном тылу 03
Сутки на Донетчине: оккупанты били по линии фронта и по городам в относительном тылу 04

армия РФ (20384) обстрел (29164) Донецкая область (10601) Кириленко Павел (646)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За 8 років той Дамбас вже розбили на ухналь асвабадітєлі.
показать весь комментарий
13.11.2022 10:10 Ответить
Донбас колись був найбільшим за населенням регіоном, а за 30 років напевно став найменшим.
показать весь комментарий
13.11.2022 10:46 Ответить
Відносний тил і Павлівка, де 2 вулиці села окуповано. Якщо таке іде і в марафоні,то навіщо цей марафон,бо реальність не з заяв мерів іде
показать весь комментарий
13.11.2022 10:21 Ответить
 
 