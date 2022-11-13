Сутки на Донетчине: оккупанты били по линии фронта и по городам в относительном тылу. ФОТОрепортаж

Ночью россияне били по линии фронта и по городам в относительном тылу Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, перед полуночью россияне обстреляли Дружковку, где повредили кафе, и Святогорск, где снаряды прилетели вблизи админздания. Без жертв, объемы разрушений уточняются.

"На Волновахском направлении повреждены 4 дома и ферма в Богоявленке, также под огонь попали Угледар и Павловка. Без пострадавших. На Донецком направлении ночь прошла относительно тихо. Были единичные прилеты по старой и центральной части Авдеевки. Последствия устанавливаем", - добавляет он.

Кроме того, отмечается, что на Горловском направлении было громко на станции Майорск в Светлодарской громаде.

"На Лисичанском направлении снова массовые обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде - количество жертв и объемы нанесенного ущерба уточняем. Каждый гражданский в Донецкой области - это потенциальная жертва российских обстрелов. Не подвергайте себя неоправданному риску! Эвакуируйтесь!" - обращается Кириленко к жителям региона.







