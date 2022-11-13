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Новини Фото Війна
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Доба на Донеччині: окупанти били по лінії фронту та по містах у відносному тилу. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни били по лінії фронту та по містах у відносному тилу на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, перед північчю росіяни обстріляли Дружківку, де пошкодили кав'ярню, та Святогірськ, де снаряди прилетіли поблизу адмінбудівлі. Без жертв, обсяги руйнувань уточнюються.

"На Волноваському напрямку пошкоджено 4 будинки та ферму у Богоявленці, також під вогонь потрапили Вугледар та Павлівка. Без постраждалих. На Донецькому напрямку ніч минула відносно тихо. Були поодинокі прильоти по старій та центральній частині Авдіївки. Наслідки встановлюємо", - додає він.

Крім того, зазначається, що на Горлівському напрямку гучно було на станції Майорськ у Світлодарській громаді.

"На Лисичанському напрямку знову масові обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді - кількість жертв та обсяги завданої шкоди уточнюємо. Кожен цивільний на Донеччині - це потенційна жертва російських обстрілів. Не наражайте себе на невиправданий ризик! Евакуюйтесь!", - звертається Кириленко до мешканців регіону.

Доба на Донеччині: окупанти били по лінії фронту та по містах у відносному тилу 01
Доба на Донеччині: окупанти били по лінії фронту та по містах у відносному тилу 02
Доба на Донеччині: окупанти били по лінії фронту та по містах у відносному тилу 03
Доба на Донеччині: окупанти били по лінії фронту та по містах у відносному тилу 04

Автор: 

армія рф (17698) обстріл (28948) Донецька область (8716) Кириленко Павло (907)


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За 8 років той Дамбас вже розбили на ухналь асвабадітєлі.
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13.11.2022 10:10 Відповісти
Донбас колись був найбільшим за населенням регіоном, а за 30 років напевно став найменшим.
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13.11.2022 10:46 Відповісти
Відносний тил і Павлівка, де 2 вулиці села окуповано. Якщо таке іде і в марафоні,то навіщо цей марафон,бо реальність не з заяв мерів іде
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13.11.2022 10:21 Відповісти
 
 