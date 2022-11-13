Доба на Донеччині: окупанти били по лінії фронту та по містах у відносному тилу. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни били по лінії фронту та по містах у відносному тилу на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, перед північчю росіяни обстріляли Дружківку, де пошкодили кав'ярню, та Святогірськ, де снаряди прилетіли поблизу адмінбудівлі. Без жертв, обсяги руйнувань уточнюються.

"На Волноваському напрямку пошкоджено 4 будинки та ферму у Богоявленці, також під вогонь потрапили Вугледар та Павлівка. Без постраждалих. На Донецькому напрямку ніч минула відносно тихо. Були поодинокі прильоти по старій та центральній частині Авдіївки. Наслідки встановлюємо", - додає він.

Крім того, зазначається, що на Горлівському напрямку гучно було на станції Майорськ у Світлодарській громаді.

"На Лисичанському напрямку знову масові обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді - кількість жертв та обсяги завданої шкоди уточнюємо. Кожен цивільний на Донеччині - це потенційна жертва російських обстрілів. Не наражайте себе на невиправданий ризик! Евакуюйтесь!", - звертається Кириленко до мешканців регіону.







