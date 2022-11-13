РУС
Трофеи ВСУ в Херсонской области. ВИДЕО+ФОТО

Убегая из Херсона, оккупанты оставили немало боевой техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом наши вооруженные силы пополняют арсенал собственной техники многочисленными трофеями.

Трофеи ВСУ в Херсонской области 01
Трофеи ВСУ в Херсонской области 02
Трофеи ВСУ в Херсонской области 03

Петро Порошенко



Спочатку я побачив це фото. Вибите скло, розкурочений капот. Щільний мінометний обстріл. В машині було 11 людей. Більшість з них - мої знайомі, десантура, до яких я не раз приїжджав, і ми вже без перебільшення встигли здружитися.

Не буду вам пояснювати, що відчув в ці перші секунди. Це знає кожен, в кого близькі на війні. Але вони ВСІ живі і жоден навіть не потрапив у госпіталь. В такому стані наш SHIELD ще зміг вивезти їх з-під щільного обстрілу, і жоден з хлопців не отримав серйозного поранення.
Вчора я був у них. Чув з перших вуст про «пригоди». Вони сміються, що після війни зможуть працювати на шиномонтажі - так часто снаряди рвуть їм колеса. А я дивлюся на них і думаю - все було не дарма.

Хочу, щоб кожен з вас, хто вклався навіть гривнею в броньовики SHIELD, відчув те саме, що і я - ви врятували життя українським воїнам, ви круті! І я вдячний всім, хто зі мною поруч в кожному нашому важливому проекті.

13.11.2022 14:51 Ответить
+54
Дякуємо Петру Олексійовичу за супер броньований автомобіль SHIELD,
який дійсно спас життя нашим хлопцям + хороша реклама
італійському виробнику цих чудових авто👍🏼👍🏼👍🏼😕
13.11.2022 14:58 Ответить
+33
А я пам'ятаю, як Зеленський жер шрімпи і запивав виром, коли від спраги і поранень вмирав Журавель.
13.11.2022 15:23 Ответить
Почти всё вывели на левый берег
13.11.2022 14:47 Ответить
Далеко не все орки вивели на лівий берег 😠
13.11.2022 14:53 Ответить
Почитатель канашенки?
13.11.2022 15:32 Ответить
Крім металолому
13.11.2022 16:22 Ответить
Оце головне, кацапе.
Зара ми маємо змогу побачити що не все і не всі вийшли з Херсону.
13.11.2022 16:33 Ответить
ну то я мав намір пропустити склянку горілки на честь ювілейних 80 тисяч "потернет", а вже 81 тисяча на підході.
Ех, проморгав.
13.11.2022 22:47 Ответить
кстати, там и второй вертолет затрофеили )))
показать весь комментарий
некоторым трофеям больше 60 лет...
13.11.2022 14:50 Ответить
будуть іграшки для тероборони
13.11.2022 15:25 Ответить
80
13.11.2022 16:05 Ответить
на северной границе с сябрами и такая техника сгодится
13.11.2022 16:19 Ответить
от в харківський області був кацапський "атракціон щедрості"
показать весь комментарий
А я пам'ятаю, як Зеленський жер шрімпи і запивав виром, коли від спраги і поранень вмирав Журавель.
13.11.2022 15:23 Ответить
и это было.
13.11.2022 15:26 Ответить
дабл Женюша, непокабелимьій як панталони мами Рими. гандон та срань.
13.11.2022 15:27 Ответить
А я помню, как прі Януковощє міністр оборони бил с рускім паспортом, как тібє такоє, підарас підарасович?
13.11.2022 15:38 Ответить
Я бачила сльози Порошенко, коли визволили Снігурівку. Він знає захисників, він чує їх,живе їх болем,горем і турботою.....Що ви наробили 73% з 65% проголосувавших.....зе усе що робить для ЗСУ так це,що одів футболку і не голиться
13.11.2022 15:43 Ответить
А я читав про арештовані гроші януковича в Ощадбанку, які зникли безслідно і жодної сльози олігарха
13.11.2022 17:29 Ответить
На заборі хєр написано, а за ним дрова
13.11.2022 17:53 Ответить
Подоляк на пеньку януковича.....хтоб мав сумніви
13.11.2022 17:57 Ответить
У петуШарія мабуть читав?
13.11.2022 21:42 Ответить
Та ні, у кримінальній справі. А що хочеш теж почитати?
14.11.2022 00:09 Ответить
Доведи цю інформацію до всіх.
14.11.2022 10:41 Ответить
Всі можуть прочитати у змі
14.11.2022 11:27 Ответить
Ну ти ж читало, поділись з загалом.
14.11.2022 11:52 Ответить
ЗСУ КРАСАВЧИКИ 👍✊❤️💙💛🙏🙏🙏✌🏼✌🏼✌🏼✌🏼✌🏼👏👏👏👏👏
13.11.2022 14:53 Ответить
Так себе трофеи. Сдать на металолом и за ети деньги купить хороший дрон или снайперку с оптикой
13.11.2022 14:54 Ответить
часть на разборку часть в металолом)
13.11.2022 15:03 Ответить
Снайперка з оптикою - це як ?
13.11.2022 15:20 Ответить
Сдать на металолом по 2.50 при 41грн за $...
13.11.2022 15:42 Ответить
Ето у нас металолом по 2.5 благодаря ахметовским лоббистам. А в мире рыночная цена металла в разы больше.
13.11.2022 15:59 Ответить
угу, тільки гудок винен, що кожна держморда не в змозі нажратись? Щодо світових цін, так вони сталі десятиліттями, окрім сезонних коливань.
13.11.2022 16:26 Ответить
Ціна формувалась за рахунок експорту у Турцію. Але! Переробляти металолом ефективніше за руду, та у нас все через жопу, про додану вартість тільки «декларації»гетьманцева.
13.11.2022 18:00 Ответить
не формувалась, а піднімалась... Поки не починали її заборону в ім'я голодних Пінчуків, Ахметових та інших п.д.р.сів
13.11.2022 18:29 Ответить
для обороны северных границ сойдёт...
13.11.2022 16:20 Ответить
Хлам. Цим разом, схоже, кацапи техніку забрали.
13.11.2022 15:04 Ответить
касапам дали вийти, як під тим же Лиманом, щоби в них не "посипався" фронт і вони перекинули людей та добряче всюди окопалися. А потім нам будуть розповідати, що "визволити решту Півдня немаэ змоги" та "треба дагаварівацца пасэрэдінэ". і наші військові та мирні мешканці, котрі плятать в підсумку за це своіми життями - тут лише заручники "зеленого офісу".
13.11.2022 16:20 Ответить
Насправді їм дали вийти в обмін на Херсон. Чи правильне це було рішення під питанням. Чи Україна більше втратить в наступні дні чи втратила б у разі битви за Херсон, потрібні оцінки обізнаних з усіма обставинами військових експертів. Але те, що люди залишились живі і Україна повернула незруйнований Херсон уже великі досягнення.
Однак на мою думку, вони мали б про це оголосити.
13.11.2022 17:40 Ответить
Коли дали кацам вийти під Лиманом, то теж співали, що заради обміну "всіх на всіх".
Насправді, без нормального постачання з лівого берега, касапи були приречені в Херсоні. іх або тупо вибивали би, або вони самі здалися б в полон. Натомість - іх угроповування просто врятували, разом із технікою, зі всим. Дали вийти на лівий берег, щоб вони вже там закріплялися.
А могли задушити іх херсонське угруповування і обвалити ім фронт, та перейти одразу ж на лівобережжя Дніпра, та ще, одночасно, вдарити під Запоріжжям, і взяти в оточення все іх угрупування на Півдні. Це був би суцільний розгром для касапів. Натомість - іх елітні частини випускають з Херсону з технікою, з БК - і нормальний, робочий план доволі швидкого звільнення Півдня та розгрому росіі на полі бою - летить догори дном. а росіяни, натомість, тепер - будуть руйнувати Херсон острілами з лівого берега. А нам іх звідтеля "виковиряти" буде вже відчутно важче. Та й сама війна затягуэться набагато-набагато довше. Отак ми "зберегли" місто Херсон? Чи наших військовий, чи мирних мешканців? - Про те, дуже зручно, щоби нав`язувати нам потім "переговори з росіэю" - капітуляцію перед ху"лом.
13.11.2022 17:52 Ответить
Ого! А ви в штурмі готові були прийняти участь? Якщо ви думаєте, що там було легко, не розумію звідки такі ілюзії? Якщо кацапи змогли вийти, чи були тоді проблеми логістики з лівим берегом? Проблема у кацапів була не у відсутності мостів (вона була вирішена) а в нездатності запеспечувати угрупування взагалі (бк, і все матеріальне забезпечення) та завдяки вмілим діям ЗСУ, нашій перевазі у високоточній зброї вони вимушено втікли з правого берега спробі врятувати інші напрямки.
13.11.2022 18:11 Ответить
Тут ви вже перегнули. У штурмі немає потреби при оточенні ворога.
13.11.2022 20:32 Ответить
Подивіться карту. якщо так міркувати то ворог був в оточенні з квітня
13.11.2022 21:07 Ответить
Та невже? А мости коли почали обстрілювати
14.11.2022 00:12 Ответить
Ну, мости, і що? Чи ви думаєте по ним 24/7 прилітало щоденно? Чи ви не знаєте що Антоноськам користувались до останнього
14.11.2022 09:08 Ответить
В цьому і дилема, чому мостами користувались окупанти, незважаючи на їх вогневий контроль ЗСУ
14.11.2022 11:31 Ответить
Дивіться карту, де були засоби ураження. І як ви собіуявляєте це 24/7?
14.11.2022 15:12 Ответить
Мости ж до кінця не привели у непридатність. А понтонні переправи ще легше було знищити. Там і не потрібно було 24/7.
14.11.2022 16:54 Ответить
Понтонні переправи знищували, неодноразово, але вони легко відновлюються.
14.11.2022 17:14 Ответить
Я не маю нічого проти ЗСУ і домовленості з рашистами на рівноцінний обмін, якщо такі відбулися, аналогічно обміну військово-полонених. Основне це збереженні життя наших людей.
14.11.2022 17:47 Ответить
Судячи з того що деякі журналісти, опинилися в Херсоні раніше спецури, і їх ГШ уже позбавив за це акредитації, все зелене шобло уже там піариться, не боячись прильотів навіть звичайних мінометів,
якось все дуже дивно, чи не так ?
13.11.2022 23:14 Ответить
Не так.
Ви розчаровані, що не було прольотів по цивільним? Бо інфраструктура там і так геть зруйнована.
13.11.2022 23:20 Ответить
Все там було ок з логістикою, техніку вони не човнами вивозили.
13.11.2022 18:59 Ответить
З Лиманом була подібна ситуація. Кацапів випустили і полонених практично не взяли. Вірогідно, що там міг бути злочинний наказ із зрадою, як і в Слов'янську у 2014. Але це лише поверхові оцінки, ніхто ж нічого не розповідає. Можливо там могли бути теж якісь більш-менш рівнозначні домовленості.

Ви маєте рацію і прекрасно все описали. Якби ЗСУ взяли в полон 40тис рашистів з 3.5тис техніки, то рашистський фронт посипався б на Півдні, а потім і на решти території України. Навіть можна було б піти на мацкву, бо захистити її практично було б нікому. Однак чи вижив би Херсон після цього з усіма людьми - невідомо, адже це не вдалося б зробити за декілька днів. Фактично, люди у Херсоні були заручниками.
З іншої сторони, кацапів могли випустити без зброї.
Херсон поки що не обстрілюють, думаю, це входило в домовленості. Кажуть, що ці з'єднання перегрупувалися у Маріуполь та Мелітополь.
Також, якщо в подальшому Україні передадуть більше потужнішої зброї (були чутки про розконсервацію Абрамсів, передачу Атакамсів), з певним часом це посилення ворога з випущених частин можна буде легко нівелювати.
Крім того, варто враховувати і ситуацію у московицькій т.з. армії. З повідомлень, там воює як мінімум 4 угрупування: т.з. кадирівці, пригожинці, лнр/днр-вці і кадрова армія. Думаю з кадровиками ЗСУ і домовляється, бо ті уже не надто прагнуть воювати за путлєра. Решта груп найбільш ймовірно воює нквдшними методами: гарматним м'ясом із «загратотрядамі».

На переговори з окупантами, коли весь народ проти і союзники по факту, думаю ОПешна шайка не наважиться піти, але будуть робити все щоб змінити суспільну думку, якщо ще втримаються при владі.
13.11.2022 20:27 Ответить
Теж так думаю. Місто було б зруйноване після штурму, а так навіть не обстрілюють. Принаймні поки що.
13.11.2022 18:57 Ответить
Так інфрастуктура взірвага. То куди стріляти? Бойові дії не зупинились, ЗСУвідпрацьовують лівий берег активно, на косу зайшли. Не розумію розчарування відсутністю обстрілів цивільних на даний час.
13.11.2022 23:23 Ответить
Розчарування відсутністю обстрілів? Жартуєте?
14.11.2022 00:15 Ответить
Навіть танк з мангалом є.
13.11.2022 15:04 Ответить
во град прекинулси так убегал
13.11.2022 15:26 Ответить
значит был договрняк и оркам дали выйти с техникой....
13.11.2022 15:22 Ответить
Зате отримали незруйнований Херсон і зберегли життя
13.11.2022 17:43 Ответить
Та не факт, що там були якісь договорняки. є ж відео з-під Херсона, де наші з градів (хтось говорить, що це з градів, отриманих від Словаччини) лупашили по скупченнях цапні біля переправ... А град стріляє на відстань найбільш поширену в межах 20 км. можна і на 40 км стрельнути з града, але там потрібні **************. був би там якийсь договорняк, так по переправам не лупили би наші. та й каци не підривали би 7 мостів при відході. цапи тримали першу чи другу лінію оборони правобережного плацдарму, не допускаючи прориву ЗСУ і не дозволяючи нашій арті підійти ближе, щоб мати можливість більш масово і щільно працювати по переправах. і в той же самий час протягом трьох тижнів по ночам потрошки виводили свої головні сили на лівий берег. І зовсім не варто вірити в те, що вивід їх військ почався тільки після того як шойгу на камеру це оголосив з суровікіним. Коли вони це оголосили, то виходили вже тільки сили прикриття, а головні сили вже були виведені. звісно, що нам приємно їх вважати повними ідіотами, але в військовій справі вони ж не на стільки вже й повні ідіоти, особливо зважаючи на те, що воюють вони постійно. так що досвіду у них вистачає, відступали вони з правого берега організовано і без паніки.
13.11.2022 21:50 Ответить
та задолбали вы то вам мало то дали уйти давай к нам в ЗСУ
13.11.2022 15:29 Ответить
не для того мама лапочку ростила... Щоб з вами в ЗСУ Україну боронити. А раптом вб'ють? Чи поранять? Хто в неті буде всьопропаловські пости писати? І обсирати Порошенка?
13.11.2022 15:37 Ответить
Такое впечатление,что кацапы воюют не на технике, а на свастике Z верхом. Ещё на лбу бы у себя нарисовали. Конченые.
13.11.2022 15:30 Ответить
металлохлам, годный только на переплавку
13.11.2022 16:37 Ответить
Из этого металлолома, ещё необходимо сделать оружие...
Стволы вряд ли пригодные для стрельбы, только пукают и плюют куда попало!
13.11.2022 16:44 Ответить
Щось таки зможуть використати. Наші хлопці у цьому дадуть фору всім.
13.11.2022 20:30 Ответить
ЧудесньІй "Хаймарс" еженочно несет приветьІ сепарне.

Горят складьІ и нефт**азьІ в Донецке, Снежном, да и везде.

"Богдана" ***.. ла ордьІнцев на черноморском островке,

Тела и кишки раскидало на всех камнях, по острову везде.

А три топорика, что три семерки кацапов гробят у степи

И ежедневно за пор**рик везут кацапам трупаки.

А "Джавелин" тот бьет культурно бурятов конченньІх в броне,

Поетому там нету трупов, лишь пепел меленький везде.

А "Стингер" льотчиков **....т и над землей и в облаках.

Все кладбища тепер в могилах российских летунов-макак.

Кацапский флагман, тот что главньІй уже полгода лег на грунт.

Єто ж "Нептун" его угробил, пусть наши рьІбьІ их сожрут.

Орда мечтала Украину за трое суток победить.

Угробив весь десант под Бучей, пришлось ордьІнцам уходить.

«По доброй воле», путин молвил, я заберу свои войска.

Такой пиз... там получили что не забудут на века.

Бежали орки из Лимана, бежали из различньІх городов

Копали в черноземе оркам ямьІ, пуйло забрать их не готов

Теперь без «ЛадьІ» обойдется кокошница на КальІме

ПрикопаньІ их муженечки в святой украинской земле.

А КрьІмский мост, тот что неприступен, как та Тайпейская скала.

БьІл взорван просто, без потуги, и S-400 не помогла.

А Севастополь, город-крепость, бьІл как бьІ непокол**им.

Просрал поход у свою гавань маленьких нео-субмарин.

КадьІров, тот что у 16 первого кацапа замочил.

На весь Генштаб кацароссийский чеченський х… свой положил.

Пригожин тоже как КадьІров, наср… по полной на Генштаб.

Для них Херой рассеи - Лапин есть просто долбаньІй дурак.

Бежали орки из Херсона как те засранцьІ, без лаптей.

Ну а походу получали от украинцев пиз….й.

«Маневр тактический» назвали в кремле вот ету беготню.

Ну а днепровским ракам пища, все остальное по х…

Еще немного вам осталось кацапомордьІе осльІ.

Идут из Запада ракетьІ, опьять получите пиз...

Ну а пуйла возьмем за шкирку, чтобьІ куда не убежал.

Потащим с патрушевьім, с шойгу прямо в Гаагский трибунал.
14.11.2022 09:01 Ответить
Судячи з фото то все старе.. Танк Т-62... Гаубиця Д-1 и т.д. Чи я помиляюсь??
14.11.2022 09:38 Ответить
Да по йух, лишь бы кацапов убивало, а старе чи нове, то уже неважно
14.11.2022 14:03 Ответить
На первом фото - первый документированый добытый Т-62 образца 1967г. ( без модификаций).
14.11.2022 20:57 Ответить
 
 