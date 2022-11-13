Трофеи ВСУ в Херсонской области. ВИДЕО+ФОТО
Убегая из Херсона, оккупанты оставили немало боевой техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Таким образом наши вооруженные силы пополняют арсенал собственной техники многочисленными трофеями.
Топ комментарии
+75 Прощай немытая раССея
13.11.2022 14:51
+54 Amber
13.11.2022 14:58
+33 Myroslav Hrabovsky #517948
13.11.2022 15:23
Оце головне, кацапе.
Зара ми маємо змогу побачити що не все і не всі вийшли з Херсону.
Ех, проморгав.
Спочатку я побачив це фото. Вибите скло, розкурочений капот. Щільний мінометний обстріл. В машині було 11 людей. Більшість з них - мої знайомі, десантура, до яких я не раз приїжджав, і ми вже без перебільшення встигли здружитися.
Не буду вам пояснювати, що відчув в ці перші секунди. Це знає кожен, в кого близькі на війні. Але вони ВСІ живі і жоден навіть не потрапив у госпіталь. В такому стані наш SHIELD ще зміг вивезти їх з-під щільного обстрілу, і жоден з хлопців не отримав серйозного поранення.
Вчора я був у них. Чув з перших вуст про «пригоди». Вони сміються, що після війни зможуть працювати на шиномонтажі - так часто снаряди рвуть їм колеса. А я дивлюся на них і думаю - все було не дарма.
Хочу, щоб кожен з вас, хто вклався навіть гривнею в броньовики SHIELD, відчув те саме, що і я - ви врятували життя українським воїнам, ви круті! І я вдячний всім, хто зі мною поруч в кожному нашому важливому проекті.
який дійсно спас життя нашим хлопцям + хороша реклама
італійському виробнику цих чудових авто👍🏼👍🏼👍🏼😕
Однак на мою думку, вони мали б про це оголосити.
Насправді, без нормального постачання з лівого берега, касапи були приречені в Херсоні. іх або тупо вибивали би, або вони самі здалися б в полон. Натомість - іх угроповування просто врятували, разом із технікою, зі всим. Дали вийти на лівий берег, щоб вони вже там закріплялися.
А могли задушити іх херсонське угруповування і обвалити ім фронт, та перейти одразу ж на лівобережжя Дніпра, та ще, одночасно, вдарити під Запоріжжям, і взяти в оточення все іх угрупування на Півдні. Це був би суцільний розгром для касапів. Натомість - іх елітні частини випускають з Херсону з технікою, з БК - і нормальний, робочий план доволі швидкого звільнення Півдня та розгрому росіі на полі бою - летить догори дном. а росіяни, натомість, тепер - будуть руйнувати Херсон острілами з лівого берега. А нам іх звідтеля "виковиряти" буде вже відчутно важче. Та й сама війна затягуэться набагато-набагато довше. Отак ми "зберегли" місто Херсон? Чи наших військовий, чи мирних мешканців? - Про те, дуже зручно, щоби нав`язувати нам потім "переговори з росіэю" - капітуляцію перед ху"лом.
якось все дуже дивно, чи не так ?
Ви розчаровані, що не було прольотів по цивільним? Бо інфраструктура там і так геть зруйнована.
Ви маєте рацію і прекрасно все описали. Якби ЗСУ взяли в полон 40тис рашистів з 3.5тис техніки, то рашистський фронт посипався б на Півдні, а потім і на решти території України. Навіть можна було б піти на мацкву, бо захистити її практично було б нікому. Однак чи вижив би Херсон після цього з усіма людьми - невідомо, адже це не вдалося б зробити за декілька днів. Фактично, люди у Херсоні були заручниками.
З іншої сторони, кацапів могли випустити без зброї.
Херсон поки що не обстрілюють, думаю, це входило в домовленості. Кажуть, що ці з'єднання перегрупувалися у Маріуполь та Мелітополь.
Також, якщо в подальшому Україні передадуть більше потужнішої зброї (були чутки про розконсервацію Абрамсів, передачу Атакамсів), з певним часом це посилення ворога з випущених частин можна буде легко нівелювати.
Крім того, варто враховувати і ситуацію у московицькій т.з. армії. З повідомлень, там воює як мінімум 4 угрупування: т.з. кадирівці, пригожинці, лнр/днр-вці і кадрова армія. Думаю з кадровиками ЗСУ і домовляється, бо ті уже не надто прагнуть воювати за путлєра. Решта груп найбільш ймовірно воює нквдшними методами: гарматним м'ясом із «загратотрядамі».
На переговори з окупантами, коли весь народ проти і союзники по факту, думаю ОПешна шайка не наважиться піти, але будуть робити все щоб змінити суспільну думку, якщо ще втримаються при владі.
Стволы вряд ли пригодные для стрельбы, только пукают и плюют куда попало!
Горят складьІ и нефт**азьІ в Донецке, Снежном, да и везде.
"Богдана" ***.. ла ордьІнцев на черноморском островке,
Тела и кишки раскидало на всех камнях, по острову везде.
А три топорика, что три семерки кацапов гробят у степи
И ежедневно за пор**рик везут кацапам трупаки.
А "Джавелин" тот бьет культурно бурятов конченньІх в броне,
Поетому там нету трупов, лишь пепел меленький везде.
А "Стингер" льотчиков **....т и над землей и в облаках.
Все кладбища тепер в могилах российских летунов-макак.
Кацапский флагман, тот что главньІй уже полгода лег на грунт.
Єто ж "Нептун" его угробил, пусть наши рьІбьІ их сожрут.
Орда мечтала Украину за трое суток победить.
Угробив весь десант под Бучей, пришлось ордьІнцам уходить.
«По доброй воле», путин молвил, я заберу свои войска.
Такой пиз... там получили что не забудут на века.
Бежали орки из Лимана, бежали из различньІх городов
Копали в черноземе оркам ямьІ, пуйло забрать их не готов
Теперь без «ЛадьІ» обойдется кокошница на КальІме
ПрикопаньІ их муженечки в святой украинской земле.
А КрьІмский мост, тот что неприступен, как та Тайпейская скала.
БьІл взорван просто, без потуги, и S-400 не помогла.
А Севастополь, город-крепость, бьІл как бьІ непокол**им.
Просрал поход у свою гавань маленьких нео-субмарин.
КадьІров, тот что у 16 первого кацапа замочил.
На весь Генштаб кацароссийский чеченський х… свой положил.
Пригожин тоже как КадьІров, наср… по полной на Генштаб.
Для них Херой рассеи - Лапин есть просто долбаньІй дурак.
Бежали орки из Херсона как те засранцьІ, без лаптей.
Ну а походу получали от украинцев пиз….й.
«Маневр тактический» назвали в кремле вот ету беготню.
Ну а днепровским ракам пища, все остальное по х…
Еще немного вам осталось кацапомордьІе осльІ.
Идут из Запада ракетьІ, опьять получите пиз...
Ну а пуйла возьмем за шкирку, чтобьІ куда не убежал.
Потащим с патрушевьім, с шойгу прямо в Гаагский трибунал.