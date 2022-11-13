Украинские активисты сняли российское знамя на площади Свободы оккупированного Мариуполя. ФОТО
Во временно оккупированном Мариуполе украинские "партизаны" – участники Группы сопротивления "Ї" – снова сняли российский триколор на центральной площади Свободы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграм-канале.
"Группа "Ї" мариупольского сопротивления в очередной раз "денацифицировала" российский флаг с площади Свободы.
Оккупационные власти либо не замечают, либо делают вид, что ничего не произошло. Снова. Это знамя понемногу превращается в мариупольскую Чернобаевку", - подчеркнул он.
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+21 Александр Чуднивец #474549
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https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
Доречі сало ******* і кацапи і навіть мусліми, бо його історія древня як і свинина.
Сам сало не дуже ))
Респект партизанам
москві ніколи не відмтитися від Маріуполя, це тепер на одному щабелі з каральною операцієй москви проти Новгорода і Пскова коли було вирізане все словянське населення цих міст і заселене кацапське угрофінське батьком Івана грозного Іваном третім якого летописці того часу називали людиною - сортіром, бо він гноївся заживо.
Ї
Ї
Херсонці вкрили себе нев'янучою славою во віки, Героям слава!
https://www.youtube.com/watch?v=FPXqEKVj9dA
Слава украінським партизанам!