Украинские активисты сняли российское знамя на площади Свободы оккупированного Мариуполя. ФОТО

Во временно оккупированном Мариуполе украинские "партизаны" – участники Группы сопротивления "Ї" – снова сняли российский триколор на центральной площади Свободы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграм-канале.

"Группа "Ї" мариупольского сопротивления в очередной раз "денацифицировала" российский флаг с площади Свободы.

Оккупационные власти либо не замечают, либо делают вид, что ничего не произошло. Снова. Это знамя понемногу превращается в мариупольскую Чернобаевку", - подчеркнул он.

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