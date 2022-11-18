Объявленные в розыск экс-глава НБУ Шевченко и экс-нардеп Грановский скрываются от НАБУ и САП в Вене, - Шабунин. ФОТО

Экс-главу Нацбанка Кирилла Шевченко и экс-нардепа Александра Грановского видели в Австрии.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Смотрите, кто здесь у нас пьет кофе в Вене. На фото подозреваемые в коррупции экс-председатель НБУ Кирилл Шевченко (слева) и экс-депутат и главный решала предыдущей власти Александр Грановский (справа). Оба объявлены в розыск и скрываются от НАБУ/САП за границей. А еще у обоих как раз идет судебное разбирательство в ВАКС по избранию им заочных мер. Решение по мере пресечения открывает для НАБУ дорогу для внесения этих ребят в базы Интерпола, а также позволит в будущем требовать их экстрадиции. Поэтому неудивительно, что братья по несчастью встретились в Австрии (кафе MOMOYA) Хотя еще вчера адвокаты Грановского на суде божились, что их клиент постоянно находится на Кипре, тему встречи я не знаю, но ну точно такие уважаемые люди не могли встретиться для обсуждения вариантов того, как бы порешать уголовные дела в Украине", - говорится в сообщении.

По его словам, ЦПК тщательно отслеживает работу всех антикоррупционных органов.

"А по этим двум кейсам теперь тем более. И мы не дадим даже малейшего шанса слить дела или по-тихому договориться", - подытожил он.

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