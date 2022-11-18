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Объявленные в розыск экс-глава НБУ Шевченко и экс-нардеп Грановский скрываются от НАБУ и САП в Вене, - Шабунин. ФОТО

Экс-главу Нацбанка Кирилла Шевченко и экс-нардепа Александра Грановского видели в Австрии.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Смотрите, кто здесь у нас пьет кофе в Вене. На фото подозреваемые в коррупции экс-председатель НБУ Кирилл Шевченко (слева) и экс-депутат и главный решала предыдущей власти Александр Грановский (справа). Оба объявлены в розыск и скрываются от НАБУ/САП за границей. А еще у обоих как раз идет судебное разбирательство в ВАКС по избранию им заочных мер. Решение по мере пресечения открывает для НАБУ дорогу для внесения этих ребят в базы Интерпола, а также позволит в будущем требовать их экстрадиции. Поэтому неудивительно, что братья по несчастью встретились в Австрии (кафе MOMOYA) Хотя еще вчера адвокаты Грановского на суде божились, что их клиент постоянно находится на Кипре, тему встречи я не знаю, но ну точно такие уважаемые люди не могли встретиться для обсуждения вариантов того, как бы порешать уголовные дела в Украине", - говорится в сообщении.

По его словам, ЦПК тщательно отслеживает работу всех антикоррупционных органов.

"А по этим двум кейсам теперь тем более. И мы не дадим даже малейшего шанса слить дела или по-тихому договориться", - подытожил он.

Также читайте: НАБУ и САП объявили экс-председателя Нацбанка Шевченко в международный розыск, - ЦПК

Объявленные в розыск экс-глава НБУ Шевченко и экс-нардеп Грановский скрываются от НАБУ и САП в Вене, - Шабунин 01

Автор: 

Австрия (820) Вена (110) Шабунин Виталий (539) Грановский Александр (92) Шевченко Кирилл (69)


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Топ комментарии
+17
а як жеж так вийшло, що ці особи змогли виїхати з країни під час діючої заборони?
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18.11.2022 14:54 Ответить
+8
Они такого никогда не сделают, поскольку опасаются, что следующая власть проделает такое же с ними. Независимых органов правосудия у нас нет.
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18.11.2022 14:59 Ответить
+6
а зрадники з жопоблоку (шуфричі, суркіси) отримують нові посади !!! https://youtu.be/XcAV0i0o8qM?list=TLPQMTgxMTIwMjJ7EARsdz1aCg
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18.11.2022 14:54 Ответить
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а як жеж так вийшло, що ці особи змогли виїхати з країни під час діючої заборони?
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18.11.2022 14:54 Ответить
Выезд за гуманитаркой оформили.
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18.11.2022 14:55 Ответить
як зручненько
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18.11.2022 14:59 Ответить
Порошенко вивіз в багажнику. Чи у валізах з доларами. Останні три роки все що погане в країні він робить, судячи з телевізора.
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18.11.2022 15:00 Ответить
Зато в нас корупції немає
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18.11.2022 15:11 Ответить
так смертельно хворі на лікування поїхали
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18.11.2022 17:36 Ответить
а зрадники з жопоблоку (шуфричі, суркіси) отримують нові посади !!! https://youtu.be/XcAV0i0o8qM?list=TLPQMTgxMTIwMjJ7EARsdz1aCg
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18.11.2022 14:54 Ответить
бабло с...в і гуляй вася.
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18.11.2022 14:57 Ответить
Вирішуватися питання має просто - 10 днів на "зявитися перед слідством". Якщо не з'явився то далі конфіскація всього майна та грошей по родині (дружина, батьки, діти) і ордер на знищення з виплатою винагороди виконавцю без оподаткування.
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18.11.2022 14:57 Ответить
Они такого никогда не сделают, поскольку опасаются, что следующая власть проделает такое же с ними. Независимых органов правосудия у нас нет.
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18.11.2022 14:59 Ответить
Все набагато гірше! Правоохоронна система взагалі виведена з під державного контролю і приватизована. Створено клас паразитів які не "над Законом", а самі є "Законом".
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18.11.2022 15:05 Ответить
Планую днями бути у Відні. Скиньте геолокацію кав'ярні. Вже не молодий, але на зір не скаржусь...
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18.11.2022 15:05 Ответить
Ще одна фотка?
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18.11.2022 15:11 Ответить
Пристрелиш?
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18.11.2022 16:38 Ответить
Börsegasse 3, 1010 Wien, Австрія
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18.11.2022 17:38 Ответить
Спокійно хлопці сидять і п'ють каву , бо їм насрати на Украіну 😡
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18.11.2022 15:01 Ответить
А якому корумпованому жиду не "насрати на Україну"?
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18.11.2022 15:08 Ответить
Ха ! Смартфони зараз - знахідка для шпигуна !! Штірліци зараз би обзаздрилися б !
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18.11.2022 15:04 Ответить
то це вони усю корупцію евакуювали ? медальку їм як мінімум !!!
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18.11.2022 15:15 Ответить
Симвлічно. Один , ставленик Зє. Інший ставленик Пє.
А разом ...
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18.11.2022 15:30 Ответить


Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1593597357836234752 19 мин

НАБУ оголосило в міжнародний розшук Грановського Ранiше-голову НБУ Шевченко Чи, це для не лохів українців вони в розшуку Як сказав президент - у нас корупціі немає, всі корупціонери виїхали з Украіни, з грошима! Відень 18.11.22 Шалом православнi!
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18.11.2022 15:50 Ответить
Гонтарєва он лекції в Лондоні читає, а ці дурня валяють. Непорядок. )))
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18.11.2022 15:56 Ответить
Сто раз за вену писал, там весь бомонд наш скотско- негодяйский. И Симоненко искру печатает как членин 130 лет назад. Потом все ржут. Догадались над кем?
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18.11.2022 16:11 Ответить
Хрен их экстрадируют....куда они бабки направляли, там и находятся....а вы и дальше думайте что да как....все в доле...кроме нищего народа Украины....только националисты спасут Украину...или так и будем жить оплеванными..
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18.11.2022 18:34 Ответить
Пики такі відгодоані-відгодовані
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18.11.2022 18:34 Ответить
Картина для 73+25%. Гризіться, дурні, а ці всьо парєшают..
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18.11.2022 18:38 Ответить
Вже пора шмигалю,шмиганути до них,зашмигав всіх.Каже гроші не дають,а ти дай свої:тобто наші.
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18.11.2022 18:46 Ответить
 
 