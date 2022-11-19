РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13470 посетителей онлайн
Новости Фото
26 456 61

Ким Чен Ын впервые показал свою дочь. ФОТО

Вместе с дочерью он осмотрел самую большую баллистическую ракету страны. Предполагают, что Ким Чен Ын имеет двух дочерей и сына.

Фото диктатора с дочерью опубликовало северокорейское государственное информационное агентство KCNA, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

На фотографиях отец и дочь вместе осматривают перед запуском ракету, которая может нести ядерное вооружение.

Присутствие дочери Ким Чен Ына на этом испытании стало неожиданностью, поскольку о ее существовании в Пхеньяне раньше никогда не сообщали публично. Имя девочки не называют.

Читайте также: Ряд фабрик в Северной Корее начали шить зимнюю форму российским военным, - СМИ

Ким Чен Ын впервые показал свою дочь 01

Ким Чен Ын впервые показал свою дочь 02
Ким Чен Ын впервые показал свою дочь 03
Ким Чен Ын впервые показал свою дочь 04

Аналитики считают, что появление дочери Ким Чен Ына на публике может указывать на начало подготовки руководства тоталитарного государства к передаче власти четвертому поколению Кимов, и ядерное оружие будет частью этого наследия.

В 2013 году звезда американского баскетбола Деннис Родман сказал, что у Ким Чен Ына родился "ребенок" по имени Джу Аэ. После поездки в Северную Корею в том году Родман рассказал The Guardian, что провел время с Ким Чен Ыном и его семьей и держал ребенка на руках.

Читайте также: КНДР поставляет большие партии артиллерийских снарядов в Россию, - Белый Дом

По мнению эксперта американского Центра Стимсона Майкла Мэддена, Джу Аэ может быть 12-13 лет, а это значит, что через четыре-пять лет она будет готовиться к поступлению в университет или к военной службе.

"Это будет означать, что она будет образована и научена быть лидером. Она может занять должность главного лидера или стать советником и закулисным игроком, как ее тетя", - сказал он.

Читайте также: Россия создает точки напряжения по всему миру, чтобы отвлечь внимание от Украины, - Вениславский

Северная Корея никогда не объявляла, кто будет следующим после Ким Чен Ына лидером, если тот станет недееспособным, а ввиду нехватки сведений о его детях, аналитики предполагают, что его сестра и близкое окружение могут стать регентами, пока преемник не достигнет необходимого для вступления на должность возраста.

"Появление дочери лидера на этом событии может свидетельствовать о наследственности в четвертом поколении, а ее присутствие - сигнал для местных элит", - отметил Мэдден.

Автор: 

дети (6569) КНДР (1224) Ким Чен Ын (180)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+42
Новини з зоопарку
показать весь комментарий
19.11.2022 10:09 Ответить
+21
Что еще может показать идиот дочери как не ракету? )))
показать весь комментарий
19.11.2022 10:16 Ответить
+21
Иметь лишний вес в Северной Корее - это значит, что ты принадлежишь к высшему сословию.
Простые северокорейцы обычно чуть толще среднестатистического дистрофика ибо хорошо кушать в Севкорее это привилегия.
Вот эта страна с диктаторским людоедским режимом, издевающаяся над своим народом, является одним из союзников ********** бензоколонки, которая собрала под свое крыло всю диктаторскую мразь планеты.
показать весь комментарий
19.11.2022 10:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Новини з зоопарку
показать весь комментарий
19.11.2022 10:09 Ответить
В этом "зоопарке", который вдобавок ко всему под санкциями - производят ядерное оружие, просто оружие, автомобили, которое пусть даже не их разработки, но тем не менее у них оно есть, в отличие от.

Ну и кто здесь зоопарк после этого ?
показать весь комментарий
19.11.2022 10:29 Ответить
ядерку їм путька дав.
показать весь комментарий
19.11.2022 10:33 Ответить
Може перепродадуть Україні за пароход зерна?

Ракета гарна, до мацкви дістане
показать весь комментарий
19.11.2022 12:14 Ответить
Ти тільки уяви собі ракету, зібрану корейськими рукожопами, під керівництвом руських ідіотів.
показать весь комментарий
19.11.2022 14:34 Ответить
Даже автомобили.. Ух-ты
показать весь комментарий
19.11.2022 10:34 Ответить
А пожрать у них є що?
Чи вони облизують оту бімбу з голодухи
показать весь комментарий
19.11.2022 10:52 Ответить
И при этом у них территория с две области Украины. А у их южных соседей на такой же территории с две украинские области (где половина- горы) делают половину всех высокотехнологичных товаров в мире.
показать весь комментарий
19.11.2022 13:44 Ответить
а наши х.з. сколько лет не могут сделать одну ракету чтоб е..ануть по Москве. Со всеми Южмашами и кучей харьковских заводов военной электроники. Так не могут, или не хотят ? Или не дают ?
показать весь комментарий
19.11.2022 13:46 Ответить
зоопарк та цирк в придачу у нас.. Корупція "виїхала за кордон" - то ким треба бути щоб таке заявляти народу??? Бувший голова нацбанку в Відні спокійно пьє каву а його тут шукають..Але перед цим президент його особисто призначив, він працюва роками, потім звільнився, спокійно виїхав з країни, а потім оголошують в розшук за справами десятилітньої давності?? Де зоопарк?????
Давайте з себе поглузуємо..патронного заводу немає..про що далі говорити
показать весь комментарий
19.11.2022 10:48 Ответить
до речі Кирило Шевченко екс -голова Нацбанку ще й військовозобовязаний, 1972 рн. Як вам пересічні такий зоопарк??? Відкрито впровадження, розшукується, військовозобовязаний та вільно залишив країну?
а забув, вибачте - корупції ж вже немає.....
показать весь комментарий
19.11.2022 14:40 Ответить
Не из зоопарка, а из свинарника
показать весь комментарий
19.11.2022 10:51 Ответить
Пришиють пиптик і буде наступний ким.
показать весь комментарий
19.11.2022 10:10 Ответить
Виросло ганяючи "слоніков"...
показать весь комментарий
19.11.2022 10:13 Ответить
Кон Чен Ий і Кон Чен А
показать весь комментарий
19.11.2022 10:13 Ответить
Что еще может показать идиот дочери как не ракету? )))
показать весь комментарий
19.11.2022 10:16 Ответить
бункерное ничтожество тоже не экономикой своей помойки хвастается а ракетами
показать весь комментарий
19.11.2022 10:18 Ответить
100 ракет по Україні виявилося якось всім пох@й
показать весь комментарий
19.11.2022 10:17 Ответить
Двє злокачєствєниє опухолі-одна большая вторая помєньше...
показать весь комментарий
19.11.2022 10:19 Ответить
що с мордой ліца у обох з голоду попухли?
показать весь комментарий
19.11.2022 10:20 Ответить
...так, морди у них величенькі на фоні засушеного "насілєнія"
показать весь комментарий
19.11.2022 10:29 Ответить
Блиномордні
показать весь комментарий
19.11.2022 10:36 Ответить
Показав цяцьку .
показать весь комментарий
19.11.2022 10:23 Ответить
показав свій могутній фалос,це демонстрація малій донці свою могутність і владу над кореянцями
показать весь комментарий
19.11.2022 11:01 Ответить
Раділа царіца в ночь... )))
показать весь комментарий
19.11.2022 10:26 Ответить
Иметь лишний вес в Северной Корее - это значит, что ты принадлежишь к высшему сословию.
Простые северокорейцы обычно чуть толще среднестатистического дистрофика ибо хорошо кушать в Севкорее это привилегия.
Вот эта страна с диктаторским людоедским режимом, издевающаяся над своим народом, является одним из союзников ********** бензоколонки, которая собрала под свое крыло всю диктаторскую мразь планеты.
показать весь комментарий
19.11.2022 10:27 Ответить
вони так привикли жити і восхваляти кімів так само ,як восхваляють )(уйла рашисти
показать весь комментарий
19.11.2022 10:53 Ответить
Когда то был в одном из международных аэропортов в масквабаде. И там видел делегацию северокорейских военных - девушек. Ну, наверно самых лучших привезли показать красную площадь. Это был пипец. Форму им еще кое как подобрали по размеру. А туфли у половины из них были на три- четыре размера больше. Они их на ходу теряли и бегали подбирать.. Там весь зал пассажиров полёг просто со смеху.
показать весь комментарий
19.11.2022 13:52 Ответить
технологию или при совке или уже росия передала. Изначально при совке на кб Южное разрабатывали. Получается корни этой ракеты выходят из Днепра.
показать весь комментарий
19.11.2022 10:29 Ответить
Доньку вывезти в третью страну и Ким станет шёлковым.
показать весь комментарий
19.11.2022 10:33 Ответить
Не факт , Ким своих родственников лично из огнемета сжег, когда обнаружил их сговор против него, или ему показалось, но сжег.
показать весь комментарий
19.11.2022 10:38 Ответить
Родного дядю заживо скормил собакам
показать весь комментарий
19.11.2022 10:50 Ответить
на доньку. там інші плани..там синок буде на троні слідуючий...сестра кім чен іна працює ,як сірий кардинал у владі,вона дуже впливова,але рідко появляється на публічних фото
показать весь комментарий
19.11.2022 10:57 Ответить
Насколько помню, у него две дочери и сын.
показать весь комментарий
19.11.2022 12:23 Ответить
лучший друг путина на некоторых снимках кажется жирнее своей ракеты, которая нафиг никому не нужна, в то же время поражает худоба вплоть до дистрофии 99% населения кндр
показать весь комментарий
19.11.2022 10:38 Ответить
То результати модної північнокорейської дієти )
показать весь комментарий
19.11.2022 12:04 Ответить
Типично для всяких -стан. Где вождь и ближайшая элита тонет в жире, а остальной народ почти все дрищи из-за недоедания.
показать весь комментарий
19.11.2022 14:54 Ответить
Унылое Говно
показать весь комментарий
19.11.2022 10:43 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2022 10:45 Ответить
Ну реально "красотка", как папа!
показать весь комментарий
19.11.2022 10:49 Ответить
Чмо Чин Хер
показать весь комментарий
19.11.2022 10:49 Ответить
судя по рожах обох двох, отвар остающийся от риса, палочками они не едят ))
показать весь комментарий
19.11.2022 10:59 Ответить
Такий же пончік як і татку.
показать весь комментарий
19.11.2022 11:00 Ответить
Смотри доця, эта вундервафля спасает мою с тобой власть от внешнего врага, а пропаганда и расстрелы населения, от внутреннего.
показать весь комментарий
19.11.2022 11:01 Ответить
Вот так рабский народ создаёт над собой вурдаЛакки.
показать весь комментарий
19.11.2022 11:08 Ответить
Может сначала надо было свозить дочку в Южную Корею и показать, как там живут люди !?
Потом привёл бы её на ракетодром и сказал:
- Та мы их в ядерный пепел, если что !
А ребёнок спросил бы в ответ:
- А зачем папа? Ведь у них так всё красиво и хорошо ?

Такой вопрос только ребёнок ему мог бы задать, остальным в стране эта тема табу.....
показать весь комментарий
19.11.2022 11:27 Ответить
Ким и его сестра получили европейское образование. Они оба жили в Европе. И, похоже, увиденное только утвердило их в мысли, что отец и дед все сделали правильно, иначе династическую власть в этом мире не удержать. А власть - самый большой приз в человеческом обществе, куда больше, чем просто деньги.
показать весь комментарий
19.11.2022 14:14 Ответить
От осинки не родятся апельсинки...
показать весь комментарий
19.11.2022 11:38 Ответить
До сих пор не могу понять, как американцы могли так жестоко лохануться, когда кремлёвские вертухаи спровоцировали Трампа на пожатие руки жирного корейца. Это всё равно, что окунуть всю Америку в дерьмо! У меня не было сомнений в том, что Рыжий - непревзойдённый Жлоб, но после этого случая - он стал Жлобом, по уши обосранным. Хороший президент, правда, уважаемые американцы. Выбирайте его снова!
показать весь комментарий
19.11.2022 11:53 Ответить
Коленьке Лукашенко невеста растет
показать весь комментарий
19.11.2022 12:08 Ответить
Им двоим было бы проще катиться....
показать весь комментарий
19.11.2022 12:37 Ответить
Здається, донька там лише декорацією до ракети.
показать весь комментарий
19.11.2022 13:16 Ответить
Одна з мільйонів, якій пощастило вилізти с потрібної вагіни🤷
показать весь комментарий
19.11.2022 13:18 Ответить
Гарна дівчинка на 22-х коліщатаках
показать весь комментарий
19.11.2022 14:23 Ответить
У Цензора странное понимание мировых новостей. О мире практически ничего. А про семейную жизнь Ким Чен Ына пожалуйста.
показать весь комментарий
19.11.2022 15:07 Ответить
Кім Чен ще той хлоп , але давайте переймемося своїм хлопом і особливо його оточенням і переймемося негайно !
показать весь комментарий
19.11.2022 15:11 Ответить
Это у нее куртка обьемная или она квадратная как и ее папа?
показать весь комментарий
19.11.2022 16:03 Ответить
Ким Ир Чен № 4
показать весь комментарий
19.11.2022 17:38 Ответить
 
 