Ким Чен Ын впервые показал свою дочь. ФОТО

Вместе с дочерью он осмотрел самую большую баллистическую ракету страны. Предполагают, что Ким Чен Ын имеет двух дочерей и сына.

Фото диктатора с дочерью опубликовало северокорейское государственное информационное агентство KCNA, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

На фотографиях отец и дочь вместе осматривают перед запуском ракету, которая может нести ядерное вооружение.

Присутствие дочери Ким Чен Ына на этом испытании стало неожиданностью, поскольку о ее существовании в Пхеньяне раньше никогда не сообщали публично. Имя девочки не называют.

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Аналитики считают, что появление дочери Ким Чен Ына на публике может указывать на начало подготовки руководства тоталитарного государства к передаче власти четвертому поколению Кимов, и ядерное оружие будет частью этого наследия.

В 2013 году звезда американского баскетбола Деннис Родман сказал, что у Ким Чен Ына родился "ребенок" по имени Джу Аэ. После поездки в Северную Корею в том году Родман рассказал The Guardian, что провел время с Ким Чен Ыном и его семьей и держал ребенка на руках.

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По мнению эксперта американского Центра Стимсона Майкла Мэддена, Джу Аэ может быть 12-13 лет, а это значит, что через четыре-пять лет она будет готовиться к поступлению в университет или к военной службе.

"Это будет означать, что она будет образована и научена быть лидером. Она может занять должность главного лидера или стать советником и закулисным игроком, как ее тетя", - сказал он.

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Северная Корея никогда не объявляла, кто будет следующим после Ким Чен Ына лидером, если тот станет недееспособным, а ввиду нехватки сведений о его детях, аналитики предполагают, что его сестра и близкое окружение могут стать регентами, пока преемник не достигнет необходимого для вступления на должность возраста.

"Появление дочери лидера на этом событии может свидетельствовать о наследственности в четвертом поколении, а ее присутствие - сигнал для местных элит", - отметил Мэдден.