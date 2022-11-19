Кім Чен Ин вперше показав свою доньку. ФОТО

Разом із донькою він оглянув найбільшу балістичну ракету країни. Вважають, що Ин має двох доньок і сина.

Фото з диктатора з донькою опублікувало північнокорейське державне інформаційне агентство KCNA, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

На фотографіях батько й донька разом оглядають перед запуском ракету, яка може нести ядерне озброєння.

Присутність доньки Кіма на цьому випробуванні стала несподіванкою, оскільки про її існування в Пхеньяні раніше ніколи публічно не повідомляли. Ім’я дівчинки не називають.

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Аналітики вважають, що поява доньки Кіма на публіці може вказувати на початок підготовки керівництва тоталітарною державою до передачі влади четвертому поколінню Кімів, і ядерна зброя буде частиною цієї спадщини.

У 2013 році зірка американського баскетболу Денніс Родман сказав, що у Кім народилася "дитинка" на ім’я Джу Ае. Після поїздки до Північної Кореї того року Родман розповів The Guardian, що провів час із Кімом та його родиною і тримав дитину на руках.

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На думку експерта американського Центру Стімсона Майкла Меддена, Джу Ае може бути 12-13 років, а це означає, що через чотири-п’ять років вона готуватиметься до вступу в університет або йтиме на військову службу.

"Це означатиме, що вона буде освічена та навчена стати лідером. Вона може зайняти посаду головного лідера, або стати радником і закулісним гравцем, як її тітка", - сказав він.

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Північна Корея ніколи не оголошувала, хто буде наступним після Кім Чен Ина лідером, якщо той стане недієздатним, а зважаючи на брак відомостей про його дітей, аналітики припускають, що його сестра та близьке оточення можуть стати регентами, поки наступник не досягне необхідного для вступу на посаду віку.

"Поява доньки лідера на цій події може свідчити про спадковість у четвертому поколінні, а її присутність є сигналом для місцевих еліт", - зазначив Медден.