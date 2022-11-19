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Кім Чен Ин вперше показав свою доньку. ФОТО

Разом із донькою він оглянув найбільшу балістичну ракету країни. Вважають, що Ин має двох доньок і сина.

Фото з диктатора з донькою опублікувало північнокорейське державне інформаційне агентство KCNA, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

На фотографіях батько й донька разом оглядають перед запуском ракету, яка може нести ядерне озброєння.

Присутність доньки Кіма на цьому випробуванні стала несподіванкою, оскільки про її існування в Пхеньяні раніше ніколи публічно не повідомляли. Ім’я дівчинки не називають.

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Кім Чен Ин вперше показав свою доньку 01
Кім Чен Ин вперше показав свою доньку 02
Кім Чен Ин вперше показав свою доньку 03
Кім Чен Ин вперше показав свою доньку 04

Аналітики вважають, що поява доньки Кіма на публіці може вказувати на початок підготовки керівництва тоталітарною державою до передачі влади четвертому поколінню Кімів, і ядерна зброя буде частиною цієї спадщини.

У 2013 році зірка американського баскетболу Денніс Родман сказав, що у Кім народилася "дитинка" на ім’я Джу Ае. Після поїздки до Північної Кореї того року Родман розповів The Guardian, що провів час із Кімом та його родиною і тримав дитину на руках.

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На думку експерта американського Центру Стімсона Майкла Меддена, Джу Ае може бути 12-13 років, а це означає, що через чотири-п’ять років вона готуватиметься до вступу в університет або йтиме на військову службу.

"Це означатиме, що вона буде освічена та навчена стати лідером. Вона може зайняти посаду головного лідера, або стати радником і закулісним гравцем, як її тітка", - сказав він.

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Північна Корея ніколи не оголошувала, хто буде наступним після Кім Чен Ина лідером, якщо той стане недієздатним, а зважаючи на брак відомостей про його дітей, аналітики припускають, що його сестра та близьке оточення можуть стати регентами, поки наступник не досягне необхідного для вступу на посаду віку.

"Поява доньки лідера на цій події може свідчити про спадковість у четвертому поколінні, а її присутність є сигналом для місцевих еліт", - зазначив Медден.

Автор: 

діти (5144) КНДР (1250) Кім Чен Ин (172)


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Топ коментарі
+42
Новини з зоопарку
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19.11.2022 10:09 Відповісти
+21
Что еще может показать идиот дочери как не ракету? )))
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19.11.2022 10:16 Відповісти
+21
Иметь лишний вес в Северной Корее - это значит, что ты принадлежишь к высшему сословию.
Простые северокорейцы обычно чуть толще среднестатистического дистрофика ибо хорошо кушать в Севкорее это привилегия.
Вот эта страна с диктаторским людоедским режимом, издевающаяся над своим народом, является одним из союзников ********** бензоколонки, которая собрала под свое крыло всю диктаторскую мразь планеты.
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19.11.2022 10:27 Відповісти
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Новини з зоопарку
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19.11.2022 10:09 Відповісти
В этом "зоопарке", который вдобавок ко всему под санкциями - производят ядерное оружие, просто оружие, автомобили, которое пусть даже не их разработки, но тем не менее у них оно есть, в отличие от.

Ну и кто здесь зоопарк после этого ?
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19.11.2022 10:29 Відповісти
ядерку їм путька дав.
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19.11.2022 10:33 Відповісти
Може перепродадуть Україні за пароход зерна?

Ракета гарна, до мацкви дістане
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19.11.2022 12:14 Відповісти
Ти тільки уяви собі ракету, зібрану корейськими рукожопами, під керівництвом руських ідіотів.
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19.11.2022 14:34 Відповісти
Даже автомобили.. Ух-ты
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19.11.2022 10:34 Відповісти
А пожрать у них є що?
Чи вони облизують оту бімбу з голодухи
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19.11.2022 10:52 Відповісти
И при этом у них территория с две области Украины. А у их южных соседей на такой же территории с две украинские области (где половина- горы) делают половину всех высокотехнологичных товаров в мире.
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19.11.2022 13:44 Відповісти
а наши х.з. сколько лет не могут сделать одну ракету чтоб е..ануть по Москве. Со всеми Южмашами и кучей харьковских заводов военной электроники. Так не могут, или не хотят ? Или не дают ?
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19.11.2022 13:46 Відповісти
зоопарк та цирк в придачу у нас.. Корупція "виїхала за кордон" - то ким треба бути щоб таке заявляти народу??? Бувший голова нацбанку в Відні спокійно пьє каву а його тут шукають..Але перед цим президент його особисто призначив, він працюва роками, потім звільнився, спокійно виїхав з країни, а потім оголошують в розшук за справами десятилітньої давності?? Де зоопарк?????
Давайте з себе поглузуємо..патронного заводу немає..про що далі говорити
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19.11.2022 10:48 Відповісти
до речі Кирило Шевченко екс -голова Нацбанку ще й військовозобовязаний, 1972 рн. Як вам пересічні такий зоопарк??? Відкрито впровадження, розшукується, військовозобовязаний та вільно залишив країну?
а забув, вибачте - корупції ж вже немає.....
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19.11.2022 14:40 Відповісти
Не из зоопарка, а из свинарника
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19.11.2022 10:51 Відповісти
Пришиють пиптик і буде наступний ким.
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19.11.2022 10:10 Відповісти
Виросло ганяючи "слоніков"...
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19.11.2022 10:13 Відповісти
Кон Чен Ий і Кон Чен А
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19.11.2022 10:13 Відповісти
Что еще может показать идиот дочери как не ракету? )))
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19.11.2022 10:16 Відповісти
бункерное ничтожество тоже не экономикой своей помойки хвастается а ракетами
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19.11.2022 10:18 Відповісти
100 ракет по Україні виявилося якось всім пох@й
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19.11.2022 10:17 Відповісти
Двє злокачєствєниє опухолі-одна большая вторая помєньше...
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19.11.2022 10:19 Відповісти
що с мордой ліца у обох з голоду попухли?
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19.11.2022 10:20 Відповісти
...так, морди у них величенькі на фоні засушеного "насілєнія"
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19.11.2022 10:29 Відповісти
Блиномордні
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19.11.2022 10:36 Відповісти
Показав цяцьку .
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19.11.2022 10:23 Відповісти
показав свій могутній фалос,це демонстрація малій донці свою могутність і владу над кореянцями
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19.11.2022 11:01 Відповісти
Раділа царіца в ночь... )))
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19.11.2022 10:26 Відповісти
Иметь лишний вес в Северной Корее - это значит, что ты принадлежишь к высшему сословию.
Простые северокорейцы обычно чуть толще среднестатистического дистрофика ибо хорошо кушать в Севкорее это привилегия.
Вот эта страна с диктаторским людоедским режимом, издевающаяся над своим народом, является одним из союзников ********** бензоколонки, которая собрала под свое крыло всю диктаторскую мразь планеты.
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19.11.2022 10:27 Відповісти
вони так привикли жити і восхваляти кімів так само ,як восхваляють )(уйла рашисти
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19.11.2022 10:53 Відповісти
Когда то был в одном из международных аэропортов в масквабаде. И там видел делегацию северокорейских военных - девушек. Ну, наверно самых лучших привезли показать красную площадь. Это был пипец. Форму им еще кое как подобрали по размеру. А туфли у половины из них были на три- четыре размера больше. Они их на ходу теряли и бегали подбирать.. Там весь зал пассажиров полёг просто со смеху.
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19.11.2022 13:52 Відповісти
технологию или при совке или уже росия передала. Изначально при совке на кб Южное разрабатывали. Получается корни этой ракеты выходят из Днепра.
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19.11.2022 10:29 Відповісти
Доньку вывезти в третью страну и Ким станет шёлковым.
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19.11.2022 10:33 Відповісти
Не факт , Ким своих родственников лично из огнемета сжег, когда обнаружил их сговор против него, или ему показалось, но сжег.
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19.11.2022 10:38 Відповісти
Родного дядю заживо скормил собакам
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19.11.2022 10:50 Відповісти
на доньку. там інші плани..там синок буде на троні слідуючий...сестра кім чен іна працює ,як сірий кардинал у владі,вона дуже впливова,але рідко появляється на публічних фото
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19.11.2022 10:57 Відповісти
Насколько помню, у него две дочери и сын.
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19.11.2022 12:23 Відповісти
лучший друг путина на некоторых снимках кажется жирнее своей ракеты, которая нафиг никому не нужна, в то же время поражает худоба вплоть до дистрофии 99% населения кндр
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19.11.2022 10:38 Відповісти
То результати модної північнокорейської дієти )
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19.11.2022 12:04 Відповісти
Типично для всяких -стан. Где вождь и ближайшая элита тонет в жире, а остальной народ почти все дрищи из-за недоедания.
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19.11.2022 14:54 Відповісти
Унылое Говно
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19.11.2022 10:43 Відповісти
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19.11.2022 10:45 Відповісти
Ну реально "красотка", как папа!
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19.11.2022 10:49 Відповісти
Чмо Чин Хер
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19.11.2022 10:49 Відповісти
судя по рожах обох двох, отвар остающийся от риса, палочками они не едят ))
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19.11.2022 10:59 Відповісти
Такий же пончік як і татку.
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19.11.2022 11:00 Відповісти
Смотри доця, эта вундервафля спасает мою с тобой власть от внешнего врага, а пропаганда и расстрелы населения, от внутреннего.
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19.11.2022 11:01 Відповісти
Вот так рабский народ создаёт над собой вурдаЛакки.
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19.11.2022 11:08 Відповісти
Может сначала надо было свозить дочку в Южную Корею и показать, как там живут люди !?
Потом привёл бы её на ракетодром и сказал:
- Та мы их в ядерный пепел, если что !
А ребёнок спросил бы в ответ:
- А зачем папа? Ведь у них так всё красиво и хорошо ?

Такой вопрос только ребёнок ему мог бы задать, остальным в стране эта тема табу.....
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19.11.2022 11:27 Відповісти
Ким и его сестра получили европейское образование. Они оба жили в Европе. И, похоже, увиденное только утвердило их в мысли, что отец и дед все сделали правильно, иначе династическую власть в этом мире не удержать. А власть - самый большой приз в человеческом обществе, куда больше, чем просто деньги.
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19.11.2022 14:14 Відповісти
От осинки не родятся апельсинки...
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19.11.2022 11:38 Відповісти
До сих пор не могу понять, как американцы могли так жестоко лохануться, когда кремлёвские вертухаи спровоцировали Трампа на пожатие руки жирного корейца. Это всё равно, что окунуть всю Америку в дерьмо! У меня не было сомнений в том, что Рыжий - непревзойдённый Жлоб, но после этого случая - он стал Жлобом, по уши обосранным. Хороший президент, правда, уважаемые американцы. Выбирайте его снова!
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19.11.2022 11:53 Відповісти
Коленьке Лукашенко невеста растет
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19.11.2022 12:08 Відповісти
Им двоим было бы проще катиться....
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19.11.2022 12:37 Відповісти
Здається, донька там лише декорацією до ракети.
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19.11.2022 13:16 Відповісти
Одна з мільйонів, якій пощастило вилізти с потрібної вагіни🤷
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19.11.2022 13:18 Відповісти
Гарна дівчинка на 22-х коліщатаках
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19.11.2022 14:23 Відповісти
У Цензора странное понимание мировых новостей. О мире практически ничего. А про семейную жизнь Ким Чен Ына пожалуйста.
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19.11.2022 15:07 Відповісти
Кім Чен ще той хлоп , але давайте переймемося своїм хлопом і особливо його оточенням і переймемося негайно !
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19.11.2022 15:11 Відповісти
Это у нее куртка обьемная или она квадратная как и ее папа?
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19.11.2022 16:03 Відповісти
Ким Ир Чен № 4
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19.11.2022 17:38 Відповісти
 
 