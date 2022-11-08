УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11836 відвідувачів онлайн
Новини
1 393 9

КНДР заперечила укладання угоди з Росією та постачання їй зброї

парад,кндр

Північна Корея відкинула звинувачення США у продажі озброєння Росії для використання в війні проти українців та заявила, що ніколи не мала угод з Росією щодо постачання зброї й не планує їх укладати.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву міністерства оборони КНДР, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми ще раз чітко заявляємо, що у нас ніколи не було "торгівлі зброєю" з Росією і що ми не плануємо робити це в майбутньому", – заявив офіційний представник міністерства оборони Північної Кореї.

Ця заява прозвучала після того, як з боку США пролунали звинувачення, що КНДР таємно постачає Росії артилерійські снаряди, що використовуються у війні проти України.  Сполучені Штати розглядають різні варіанти протидії постачанню Північною Кореєю зброї Росії, зокрема й додаткові санкції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До РФ вперше за кілька років прибув потяг з КНДР. Можливо, зі зброєю, - аналітики. ФОТО З СУПУТНИКА

Автор: 

КНДР (1238) зброя (7479) росія (65459) Корея (58)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Авжеж! Ми так і повірили...
показати весь коментар
08.11.2022 09:53 Відповісти
Може вже і до кацапів пора ввести "додаткові санкції"? А то доібались до мишей - ірана з пончиком, а основний виродок торгує з турціями та індіями аж гай шумить...
показати весь коментар
08.11.2022 09:58 Відповісти
Справа навіть не в тому, чи спростовує КНДР ці відомості, чи не спростовує. Справа більше в самому факті - снаряди росія просять у Північної Кореї, ракети та безпілотники в Ірану, електромобілі їй надсилатиме Уганда, Китай та Туреччина вам свою волю диктують. Країни, які ще 50-40-30 років тому були для Росії не партнери та союзники, а васали. Сталін, Хрущов і Брежнєв на тому світі з великим нетерпінням чекають на "моль", щоб поставити йому ряд питань, головне з яких - Як ти зумів за 20 років просрати те, що ми будували півстоліття.
показати весь коментар
08.11.2022 10:02 Відповісти
Брешуть. Брешуть. Брешуть. Брешуть як і іранці. Вони посталяють і будуть поставляти росії ********** поки не поставлять їх 3 млн. штук. А Іран таки поставить 800 балістичних ракет і 200 беспілотників типу Араш-2. От коли все це буде витрачено, то вже нічого не лишиться в росії і їй не зможе нічим допомогти ні Іран ні КНДР. А до тих пір треба боротися.
показати весь коментар
08.11.2022 10:05 Відповісти
БРЕШУТЬ. ВЗАГАЛІ НЕ ЗВЕРТАТИ УВАГИ НА ЇХ ВИСЕРИ, ТАРГАНИ
показати весь коментар
08.11.2022 10:08 Відповісти
Ще одні "ето нє ми, нас тамнєт"
показати весь коментар
08.11.2022 10:06 Відповісти
заперечення вже чули і від Ірану...--мєня на єту туфту нє купишь
показати весь коментар
08.11.2022 10:17 Відповісти
Брешут как дышат.
показати весь коментар
08.11.2022 10:28 Відповісти
"Торгівлі" не було , а що було? АкТь ДОбРаЙ воЛі з передачі зброї БєЗдВаЗдМєЗнА ТоІсТь ДАрАм?
показати весь коментар
08.11.2022 11:28 Відповісти
 
 