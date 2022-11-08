КНДР заперечила укладання угоди з Росією та постачання їй зброї
Північна Корея відкинула звинувачення США у продажі озброєння Росії для використання в війні проти українців та заявила, що ніколи не мала угод з Росією щодо постачання зброї й не планує їх укладати.
Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву міністерства оборони КНДР, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми ще раз чітко заявляємо, що у нас ніколи не було "торгівлі зброєю" з Росією і що ми не плануємо робити це в майбутньому", – заявив офіційний представник міністерства оборони Північної Кореї.
Ця заява прозвучала після того, як з боку США пролунали звинувачення, що КНДР таємно постачає Росії артилерійські снаряди, що використовуються у війні проти України. Сполучені Штати розглядають різні варіанти протидії постачанню Північною Кореєю зброї Росії, зокрема й додаткові санкції.
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