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Тело мужчины со связанными руками и простреленной головой обнаружили в Херсоне, - Нацполиция

Следователи полиции фиксируют последствия военных преступлений войск РФ в Херсонской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, повреждения и разрушения получили населенные пункты Бериславского района в результате обстрела российской армией из артиллерии разных типов. Также оккупанты с левобережья обстреляли несколько районов Херсона из реактивных систем залпового огня, есть повреждения зданий. За прошедшие сутки полиция зарегистрировала и проработала 265 заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях на территории Херсонской области.

"В государственной измене разоблачен житель Белозерской громады, который перешел на сторону врага и передавал информацию военным РФ о местонахождении своих односельчан с проукраинской позицией. Предателю может грозить лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Тело мужчины со связанными руками и простреленной головой обнаружили в Херсоне, - Нацполиция 01
Тело мужчины со связанными руками и простреленной головой обнаружили в Херсоне, - Нацполиция 02
Тело мужчины со связанными руками и простреленной головой обнаружили в Херсоне, - Нацполиция 03
Тело мужчины со связанными руками и простреленной головой обнаружили в Херсоне, - Нацполиция 04

Также отмечается, что между селами Киселевка и Мирное Белозерской громады на вражеской мине подорвался грузовой автомобиль. Люди не пострадали, авто ремонту не подлежит. Еще один человек подорвался на мине, заложенной российскими военными на территории Белозерской громады. В Бериславском районе местный житель наступил на вражескую мину, на данный момент пострадавший в больнице.

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"В Херсоне во время проведения стабилизационных мероприятий обнаружено тело мужчины с завязанными руками и с огнестрельным ранением головы. Личность погибшего и обстоятельства смерти устанавливаются", - отмечают в Нацполиции.

Из Бериславского района поступило сообщение о том, что под разрушенным мостом местный житель обнаружил тело односельчанина. Полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины.

В полицию обратился житель Херсона. Он сообщил, что в период оккупации города в его квартиру пришли российские военные, провели незаконный обыск, забрали охотничье оружие и документы на него. Самого заявителя оккупанты похитили и 5 суток продержали в одной из пыточных, после чего отпустили.

Еще один житель Херсона стал жертвой российских палачей. Мужчина сообщил полицейским, что двигался на своем автомобиле по Бериславскому шоссе в направлении с. Дарьевка. Его остановили российские военные, отобрали у заявителя оружие, после чего увезли мужчину в неизвестное место, где издевались и пытали, выбивали признание в причастности к местному движению сопротивления.

Полиция Херсонщины работает над тем, чтобы максимально задокументировать все преступления, совершенные военными РФ на территории области, и у них нет срока давности. Все виновники будут нести ответственность и будут наказаны согласно законодательству.

армия РФ (19650) Нацполиция (16557) Херсон (2890) военные преступления (1451) Херсонская область (4884)


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руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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19.11.2022 10:58 Ответить
Метод НКВС та ГЕСТАПО яке вчилось у совітів.
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19.11.2022 11:01 Ответить
...і якось непомітно пройшла дата - , "...2 листопада 1708 року, зайшли на територію Батурина та підступно напали на оборонців фортеці. Незважаючи на запеклий супротив гарнізону, протягом двох годин, московські війська завершили захоплення міста. Захопивши місто, московити вчинили наругу над мешканцями міста, яким рубали та розтрощували голови, ґвалтували жінок, катували всіх, починаючи від немовлят, жінок і дідів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F#cite_note-19 [19]"
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19.11.2022 11:13 Ответить
Московська орда яка є жахіттям усіх хто з нею, на своє нещастя, межує
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19.11.2022 11:19 Ответить
І не лише межує - "Наиболее тревожным вееньем из тех что приходится наблюдать в наш век стоит признать растущее пренебрежение к устоявшимся нормам закона и порядка во многом проистекающей от тлетворного влияния, отличающейся особенной порочностью, недочеловеческой русской заразы. Низшей из разумных форм жизни." - Howard Phillips Lovecraft, 20 августа 1890, Провиденс, Род-Айленд, США - 15 марта 1937, там же) - американский писатель и поэт, писавший в жанрах ужасов, мистики, совмещая их в оригинальном стиле.
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19.11.2022 11:22 Ответить
В Україні має бути посол в Ватікані, та він має інформувати Папу Римського про гуманізм російських військ згідно з творами Достоєвського.
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19.11.2022 11:20 Ответить
Імперії без насилля і масових репресій - не існує. Кровоприношення є продовження життя для існування імперії. Ця остання імперія на території Европи за ради миру і спокою на континенті повинна бути зруйнована остоточно.
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19.11.2022 11:24 Ответить
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19.11.2022 11:26 Ответить
Депутат Херсонської міської ради від ОПЗЖ Юрій Стельмашенко став радником голови обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича. Наближені до Стельмашенка люди повідомили ЗМІ, що його на цю посаду "просував шведський бізнесмен з російським бекграундом Карл Стурен".

"Мост" наголошує, що радити Стельмашенко буде в сфері житлово-комунального господарства, де він майже ніколи не працював, а "єдиним дотичним досвідом Стельмашенка є керівництво КП "Гарантія", яке прибирало парки", там він працював 10 років тому. Оце відповідь преЗЕдента вови на всі злочини і вбивства русні в Херсоні...і не тільки в Херсоні!
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19.11.2022 11:41 Ответить
 
 