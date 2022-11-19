Тело мужчины со связанными руками и простреленной головой обнаружили в Херсоне, - Нацполиция

Следователи полиции фиксируют последствия военных преступлений войск РФ в Херсонской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, повреждения и разрушения получили населенные пункты Бериславского района в результате обстрела российской армией из артиллерии разных типов. Также оккупанты с левобережья обстреляли несколько районов Херсона из реактивных систем залпового огня, есть повреждения зданий. За прошедшие сутки полиция зарегистрировала и проработала 265 заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях на территории Херсонской области.

"В государственной измене разоблачен житель Белозерской громады, который перешел на сторону врага и передавал информацию военным РФ о местонахождении своих односельчан с проукраинской позицией. Предателю может грозить лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.









Также отмечается, что между селами Киселевка и Мирное Белозерской громады на вражеской мине подорвался грузовой автомобиль. Люди не пострадали, авто ремонту не подлежит. Еще один человек подорвался на мине, заложенной российскими военными на территории Белозерской громады. В Бериславском районе местный житель наступил на вражескую мину, на данный момент пострадавший в больнице.

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"В Херсоне во время проведения стабилизационных мероприятий обнаружено тело мужчины с завязанными руками и с огнестрельным ранением головы. Личность погибшего и обстоятельства смерти устанавливаются", - отмечают в Нацполиции.

Из Бериславского района поступило сообщение о том, что под разрушенным мостом местный житель обнаружил тело односельчанина. Полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины.

В полицию обратился житель Херсона. Он сообщил, что в период оккупации города в его квартиру пришли российские военные, провели незаконный обыск, забрали охотничье оружие и документы на него. Самого заявителя оккупанты похитили и 5 суток продержали в одной из пыточных, после чего отпустили.

Еще один житель Херсона стал жертвой российских палачей. Мужчина сообщил полицейским, что двигался на своем автомобиле по Бериславскому шоссе в направлении с. Дарьевка. Его остановили российские военные, отобрали у заявителя оружие, после чего увезли мужчину в неизвестное место, где издевались и пытали, выбивали признание в причастности к местному движению сопротивления.

Полиция Херсонщины работает над тем, чтобы максимально задокументировать все преступления, совершенные военными РФ на территории области, и у них нет срока давности. Все виновники будут нести ответственность и будут наказаны согласно законодательству.