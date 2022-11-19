Из российского плена вернулись трое морских пехотинцев, - ВМС. ФОТО
Из российского плена освобождены трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины.
Об этом сообщает ВМС ВС Украины на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что освобожденным военнослужащим была оказана первоочередная медицинская и психологическая помощь.
"Военно-морские силы Украины еще раз доказывают, что лозунг "Своих не оставляем" - для нас не просто слова.
Командование ВМС Украины и морской пехоты приветствуют вернувшихся из плена побратимов", - говорится в сообщении.
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з поверненням додому , дорогі наші захисники 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️