Из российского плена вернулись трое морских пехотинцев, - ВМС. ФОТО

Из российского плена освобождены трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины.

Об этом сообщает ВМС ВС Украины на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что освобожденным военнослужащим была оказана первоочередная медицинская и психологическая помощь.

"Военно-морские силы Украины еще раз доказывают, что лозунг "Своих не оставляем" - для нас не просто слова.

Командование ВМС Украины и морской пехоты приветствуют вернувшихся из плена побратимов", - говорится в сообщении.

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