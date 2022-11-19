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Из российского плена вернулись трое морских пехотинцев, - ВМС. ФОТО

Из российского плена освобождены трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины.

Об этом сообщает ВМС ВС Украины на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что освобожденным военнослужащим была оказана первоочередная медицинская и психологическая помощь.

"Военно-морские силы Украины еще раз доказывают, что лозунг "Своих не оставляем" - для нас не просто слова.

Командование ВМС Украины и морской пехоты приветствуют вернувшихся из плена побратимов", - говорится в сообщении.

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Из российского плена вернулись трое морских пехотинцев, - ВМС 01

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ВМС (1480) плен (2632) пленные (2172)


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Гарна новина ,
з поверненням додому , дорогі наші захисники 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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19.11.2022 12:29 Ответить
Блин наши по обмену приходят как с концлагеря а ****** жирные розовощекие в свои *****
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19.11.2022 13:09 Ответить
українцю з русского полону-концлагеря повернутися до дому до України - щастя, а русскому з українського полону як з курорту повернутися до росії, до русского концлагеря...
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21.11.2022 01:16 Ответить
Яке щастя, що вже дома українські Воїни! Дуже сподіваємось на повернення усіх військовополонених.
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19.11.2022 13:00 Ответить
Усіх-усіх полонених українців.
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19.11.2022 13:01 Ответить
Ну, і головне - то не був обмін полоненими. Була спецоперація. Спочатку була організована втеча, а вже потім морпіхі були переправленні через лінію фронту побратимами. Морпіхі назавжди.
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20.11.2022 23:52 Ответить
 
 