З російського полону повернулися троє морських піхотинців, - ВМС. ФОТО

З російського полону визволені троє військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України.

Про це повідомляє ВМС ЗС України на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що визволеним військовослужбовцям була надана першочергова медична, психологічна допомога.

"Військово-Морські Сили України вкотре доводить, що лозунг "Своїх не полишаємо" для нас не просто слова.

Командування ВМС України та морської піхоти вітають побратимів, які повернулися з полону", - йдеться в повідомленні.

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