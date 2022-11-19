З російського полону повернулися троє морських піхотинців, - ВМС. ФОТО
З російського полону визволені троє військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України.
Про це повідомляє ВМС ЗС України на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що визволеним військовослужбовцям була надана першочергова медична, психологічна допомога.
"Військово-Морські Сили України вкотре доводить, що лозунг "Своїх не полишаємо" для нас не просто слова.
Командування ВМС України та морської піхоти вітають побратимів, які повернулися з полону", - йдеться в повідомленні.
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з поверненням додому , дорогі наші захисники 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️