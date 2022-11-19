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З російського полону повернулися троє морських піхотинців, - ВМС. ФОТО

З російського полону визволені троє військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України.

Про це повідомляє ВМС ЗС України на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що визволеним військовослужбовцям була надана першочергова медична, психологічна допомога.

"Військово-Морські Сили України вкотре доводить, що лозунг "Своїх не полишаємо" для нас не просто слова.

Командування ВМС України та морської піхоти вітають побратимів, які повернулися з полону", - йдеться в повідомленні.

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З російського полону повернулися троє морських піхотинців, - ВМС 01

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ВМС (1398) полон (1584) полонені (2296)


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Гарна новина ,
з поверненням додому , дорогі наші захисники 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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19.11.2022 12:29 Відповісти
Блин наши по обмену приходят как с концлагеря а ****** жирные розовощекие в свои *****
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19.11.2022 13:09 Відповісти
українцю з русского полону-концлагеря повернутися до дому до України - щастя, а русскому з українського полону як з курорту повернутися до росії, до русского концлагеря...
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21.11.2022 01:16 Відповісти
Яке щастя, що вже дома українські Воїни! Дуже сподіваємось на повернення усіх військовополонених.
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19.11.2022 13:00 Відповісти
Усіх-усіх полонених українців.
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19.11.2022 13:01 Відповісти
Ну, і головне - то не був обмін полоненими. Була спецоперація. Спочатку була організована втеча, а вже потім морпіхі були переправленні через лінію фронту побратимами. Морпіхі назавжди.
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20.11.2022 23:52 Відповісти
 
 