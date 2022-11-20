Испания отправила Украине 14 генераторов. ФОТОрепортаж
Испания передала Украине партию генераторов, чтобы справиться с последствиями атак на энергетику. В общей сложности передано 14 генераторов.
Об этом сообщил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера 14 подаренных Испанией генераторов отправились в Украину для удовлетворения потребностей, вызванных несправедливыми и неоправданными атаками на украинскую энергетическую инфраструктуру", - отметил он.
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ОрденоносіЦа-міліонерша, натаха мосійчук-раєвськая перед виборами, почне зі стогоном, сльозами та соплями віщати на пропагандонМарахоні, що то не Захід, а скромна Бубачка з єрмаком та коломойським баблом, власноруч напиленим з кишень мудрого наріду, забезпечили перемогу України.
Один такой контейнер обеспечивает 15-20 высотных домов и электрикой и горячей водой. Причем отсутствуют потери в проводах на передачу. А из-за высокого КПД порядка 90-95%, в отличии от тех электростанций что есть в Украине (КПД 30-45%), стоимость электрики и воды на 50% получается дешевле!!!
Ранее Киевский Политех предлагал программу диверсификации електрогенерации на таких турбинах... Но олигархам было ой как не выгодно...
И сейчас про это все молчат.. Почему???