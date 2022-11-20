РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12298 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
7 986 17

Испания отправила Украине 14 генераторов. ФОТОрепортаж

Испания передала Украине партию генераторов, чтобы справиться с последствиями атак на энергетику. В общей сложности передано 14 генераторов.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера 14 подаренных Испанией генераторов отправились в Украину для удовлетворения потребностей, вызванных несправедливыми и неоправданными атаками на украинскую энергетическую инфраструктуру", - отметил он.

Также читайте: Германия предоставила Украине 2430 генераторов

Испания отправила Украине 14 генераторов 01
Испания отправила Украине 14 генераторов 02
Испания отправила Украине 14 генераторов 03

Автор: 

Испания (878) помощь (7876) энергетика (2567)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28
Чекаю коли клоун купить хоча б один генератор для України з Оманських опшорів.
показать весь комментарий
20.11.2022 07:03 Ответить
+20
Щира подякв Іспаніі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
показать весь комментарий
20.11.2022 06:59 Ответить
+7
марне діло.
показать весь комментарий
20.11.2022 09:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоч би не озвучували де встановлять...
показать весь комментарий
20.11.2022 06:52 Ответить
??? Не переоцінюй їх користь та потужність
показать весь комментарий
20.11.2022 07:12 Ответить
Думаю в больницах
показать весь комментарий
20.11.2022 09:30 Ответить
Протестують в Конче Заспі.
показать весь комментарий
20.11.2022 09:39 Ответить
Там и так у всех есть. Если не в курсе там сутками не включают електрику, и всем похер, только дырчание над дамбой.
показать весь комментарий
20.11.2022 10:20 Ответить
Щира подякв Іспаніі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
показать весь комментарий
20.11.2022 06:59 Ответить
Чекаю коли клоун купить хоча б один генератор для України з Оманських опшорів.
показать весь комментарий
20.11.2022 07:03 Ответить
марне діло.
показать весь комментарий
20.11.2022 09:42 Ответить
А навіщо?
ОрденоносіЦа-міліонерша, натаха мосійчук-раєвськая перед виборами, почне зі стогоном, сльозами та соплями віщати на пропагандонМарахоні, що то не Захід, а скромна Бубачка з єрмаком та коломойським баблом, власноруч напиленим з кишень мудрого наріду, забезпечили перемогу України.
показать весь комментарий
20.11.2022 10:11 Ответить
Дивуюсь чому нема допомоги від Заходу електровітряків невеликої потужності.Вітряки на мою думку найоптимальніший варіант для нас в цей період.
показать весь комментарий
20.11.2022 07:29 Ответить
вітряки усі невеликої потужності і з дуже великими лопастями, які виробляють поруч із місцем встановлення.
показать весь комментарий
20.11.2022 08:33 Ответить
Газ и дизель только дадут приличное количество электричества на единицу объема и недорого. Просто нужны генераторы как корабельный двигатель обычный либо как самолетная турбина, несколько мегаватт на штуку выходит, довольно неплохо, хотя бы насосы питать, чтобы говно было чем смывать. А жарить еду и нагревать хату можно и газовым баллоном и плиткой. По отоплению много вопросов. Чтобы дом не промерз, нужна такая вещь, как все до единого нахрен квартиры утеплены кое-как, у всех стеклопакеты (переведены на зимний режим) закрыты как следует, и идет прогрев баллонами хотя бы немного. Если хоть одна квартира будет иметь окна нараспашку, то лучше наглухо слить воду отовсюду (включая и гидрозатвор туалета) и выходить на улицу делать свои дела или ехать на дачу.
показать весь комментарий
20.11.2022 09:53 Ответить
У немецкого концерна MAN есть турбинные газогенераторы в размере морского контейнера, которые они дают даже в долгосрочную аренду ...
Один такой контейнер обеспечивает 15-20 высотных домов и электрикой и горячей водой. Причем отсутствуют потери в проводах на передачу. А из-за высокого КПД порядка 90-95%, в отличии от тех электростанций что есть в Украине (КПД 30-45%), стоимость электрики и воды на 50% получается дешевле!!!
Ранее Киевский Политех предлагал программу диверсификации електрогенерации на таких турбинах... Но олигархам было ой как не выгодно...
И сейчас про это все молчат.. Почему???
показать весь комментарий
20.11.2022 10:52 Ответить
Щиро дякуємо, Іспаніє.
показать весь комментарий
20.11.2022 09:41 Ответить
Все рівно зелені вкрадуть усе ці гниди нагребують нічим
показать весь комментарий
20.11.2022 10:50 Ответить
Рус, ти б помовчав тут! На рідний форум Пензи повертайся, там хрень свою виливай
показать весь комментарий
20.11.2022 10:57 Ответить
Спасибо!
показать весь комментарий
20.11.2022 11:04 Ответить
 
 