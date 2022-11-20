Испания отправила Украине 14 генераторов. ФОТОрепортаж

Испания передала Украине партию генераторов, чтобы справиться с последствиями атак на энергетику. В общей сложности передано 14 генераторов.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера 14 подаренных Испанией генераторов отправились в Украину для удовлетворения потребностей, вызванных несправедливыми и неоправданными атаками на украинскую энергетическую инфраструктуру", - отметил он.

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