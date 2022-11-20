Іспанія надіслала Україні 14 генераторів. ФОТОрепортаж
Іспанія передала Україні партію генераторів, щоб впоратися з наслідками російських атак на енергетику. Загалом передано 14 генераторів.
Про це повідомив міністр закордонних справ країни Хосе Мануель Альбареса, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора 14 подарованих Іспанією генераторів вирушили до України для задоволення потреб, спричинених несправедливими та невиправданими атаками на українську енергетичну інфраструктуру", - зазначив він.
Топ коментарі
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ОрденоносіЦа-міліонерша, натаха мосійчук-раєвськая перед виборами, почне зі стогоном, сльозами та соплями віщати на пропагандонМарахоні, що то не Захід, а скромна Бубачка з єрмаком та коломойським баблом, власноруч напиленим з кишень мудрого наріду, забезпечили перемогу України.
Один такой контейнер обеспечивает 15-20 высотных домов и электрикой и горячей водой. Причем отсутствуют потери в проводах на передачу. А из-за высокого КПД порядка 90-95%, в отличии от тех электростанций что есть в Украине (КПД 30-45%), стоимость электрики и воды на 50% получается дешевле!!!
Ранее Киевский Политех предлагал программу диверсификации електрогенерации на таких турбинах... Но олигархам было ой как не выгодно...
И сейчас про это все молчат.. Почему???