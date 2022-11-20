Іспанія надіслала Україні 14 генераторів. ФОТОрепортаж

Іспанія передала Україні партію генераторів, щоб впоратися з наслідками російських атак на енергетику. Загалом передано 14 генераторів.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Хосе Мануель Альбареса, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора 14 подарованих Іспанією генераторів вирушили до України для задоволення потреб, спричинених несправедливими та невиправданими атаками на українську енергетичну інфраструктуру", - зазначив він.

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