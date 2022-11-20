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Іспанія надіслала Україні 14 генераторів. ФОТОрепортаж

Іспанія передала Україні партію генераторів, щоб впоратися з наслідками російських атак на енергетику. Загалом передано 14 генераторів.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Хосе Мануель Альбареса, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора 14 подарованих Іспанією генераторів вирушили до України для задоволення потреб, спричинених несправедливими та невиправданими атаками на українську енергетичну інфраструктуру", - зазначив він.

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Іспанія надіслала Україні 14 генераторів 01
Іспанія надіслала Україні 14 генераторів 02
Іспанія надіслала Україні 14 генераторів 03

Автор: 

Іспанія (928) допомога (8449) енергетика (2615)


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Топ коментарі
+28
Чекаю коли клоун купить хоча б один генератор для України з Оманських опшорів.
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20.11.2022 07:03 Відповісти
+20
Щира подякв Іспаніі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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20.11.2022 06:59 Відповісти
+7
марне діло.
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20.11.2022 09:42 Відповісти
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Хоч би не озвучували де встановлять...
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20.11.2022 06:52 Відповісти
??? Не переоцінюй їх користь та потужність
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20.11.2022 07:12 Відповісти
Думаю в больницах
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20.11.2022 09:30 Відповісти
Протестують в Конче Заспі.
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20.11.2022 09:39 Відповісти
Там и так у всех есть. Если не в курсе там сутками не включают електрику, и всем похер, только дырчание над дамбой.
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20.11.2022 10:20 Відповісти
Щира подякв Іспаніі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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20.11.2022 06:59 Відповісти
Чекаю коли клоун купить хоча б один генератор для України з Оманських опшорів.
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20.11.2022 07:03 Відповісти
марне діло.
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20.11.2022 09:42 Відповісти
А навіщо?
ОрденоносіЦа-міліонерша, натаха мосійчук-раєвськая перед виборами, почне зі стогоном, сльозами та соплями віщати на пропагандонМарахоні, що то не Захід, а скромна Бубачка з єрмаком та коломойським баблом, власноруч напиленим з кишень мудрого наріду, забезпечили перемогу України.
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20.11.2022 10:11 Відповісти
Дивуюсь чому нема допомоги від Заходу електровітряків невеликої потужності.Вітряки на мою думку найоптимальніший варіант для нас в цей період.
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20.11.2022 07:29 Відповісти
вітряки усі невеликої потужності і з дуже великими лопастями, які виробляють поруч із місцем встановлення.
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20.11.2022 08:33 Відповісти
Газ и дизель только дадут приличное количество электричества на единицу объема и недорого. Просто нужны генераторы как корабельный двигатель обычный либо как самолетная турбина, несколько мегаватт на штуку выходит, довольно неплохо, хотя бы насосы питать, чтобы говно было чем смывать. А жарить еду и нагревать хату можно и газовым баллоном и плиткой. По отоплению много вопросов. Чтобы дом не промерз, нужна такая вещь, как все до единого нахрен квартиры утеплены кое-как, у всех стеклопакеты (переведены на зимний режим) закрыты как следует, и идет прогрев баллонами хотя бы немного. Если хоть одна квартира будет иметь окна нараспашку, то лучше наглухо слить воду отовсюду (включая и гидрозатвор туалета) и выходить на улицу делать свои дела или ехать на дачу.
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20.11.2022 09:53 Відповісти
У немецкого концерна MAN есть турбинные газогенераторы в размере морского контейнера, которые они дают даже в долгосрочную аренду ...
Один такой контейнер обеспечивает 15-20 высотных домов и электрикой и горячей водой. Причем отсутствуют потери в проводах на передачу. А из-за высокого КПД порядка 90-95%, в отличии от тех электростанций что есть в Украине (КПД 30-45%), стоимость электрики и воды на 50% получается дешевле!!!
Ранее Киевский Политех предлагал программу диверсификации електрогенерации на таких турбинах... Но олигархам было ой как не выгодно...
И сейчас про это все молчат.. Почему???
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20.11.2022 10:52 Відповісти
Щиро дякуємо, Іспаніє.
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20.11.2022 09:41 Відповісти
Все рівно зелені вкрадуть усе ці гниди нагребують нічим
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20.11.2022 10:50 Відповісти
Рус, ти б помовчав тут! На рідний форум Пензи повертайся, там хрень свою виливай
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20.11.2022 10:57 Відповісти
Спасибо!
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20.11.2022 11:04 Відповісти
 
 