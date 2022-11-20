"Железный" купол против вражеских дронов. В Украине появится 1000 противодронных пушек
В Украину планируют доставить и передать для нужд Вооруженных сил Украины 1000 противодронных пушек тайваньского производства DronesVision ADS. Эти пушки могут быть использованы для обнаружения и уничтожения вражеских дронов.
Об этом сообщили в пресс-службе Международного благотворительного фонда "София-Киевская", передает Цензор.НЕТ.
Применение противодронных пушек позволит сразу ликвидировать вражеские российские дроны, когда те будут попадать в зону действия пушек, которая составляет 2000 метров.
Предполагается, что противодронные пушки будут применяться в зоне боевых действий, возле объектов критической инфраструктуры и для охраны украинских городов.
Противодронные пушки способны блокировать передачу данных с вражеских дронов, глушить радиочастоты дрона, перехватывать данные и удаленно управлять вражеским БПЛА, а также способны немедленно приземлить дрон.
Отмечается, что данные пушки просты в использовании, и оператор такой пушки может легко овладеть ее использованием.
Между производителем данных пушек – DroneVision Incorporation и Международным благотворительным фондом "София-Киевская" подписан меморандум о сотрудничестве, предусматривающий приобретение 1000 противодронных пушек для украинской армии.
Как заявили в "Софии-Киевской", средства, необходимые на приобретение противодронных пушек, будут привлечены от представителей европейского бизнеса и сбора украинцев.
Волонтерской команде МБФ "София-Киевская" удалось договориться о специальной цене на партию пушек. Производитель сделал особые условия - стоимость пушки для украинской армии будет вдвое ниже европейских аналогов.
В фонде отмечают, что данные пушки обладают более мощным функционалом, чем у европейских аналогов. Модель способна обезвреживать почти все типы дронов, использующих GPS и радиочастоты для управления. Среди них – Mavic, "Орион", "Форпост" и "Залог", которые используются российскими войсками.
Вес одной пушки – 5,5 кг. Пушки имеют сертификат безопасности оператора, выданный странами-членами НАТО и сертификацию ЕС CE.
Напомним, 15 ноября министр обороны Украины Алексей Резников отметил необходимость усиления украинской противовоздушной и противоракетной обороны. Среди потребностей Украины Резников назвал разведывательные и боевые БПЛА и необходимость обеспечить защиту от беспилотников.
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Найгарячіші ділянки фронту насичені антидронними рушницями.
Проти найнебезпечніших орланів вони безсилі.
По факту це лиш ще раз підтверджує що піхота як вид військ морально застаріла і її треба замінювати, або модернізовувати. Інакше піхота чим далі тим більше буде собою ловити гранати із дронів, та помиратиме в інші способи від дронів.
"Аероскопы" - а вони тут до чого? Це із іншої опери. Аероскопи дозволяють русні бачити та перехоплювати дрони які ми купили у партнерів нашого противника по факту дрони купили у ворога. Якби ми купували не мавіки, а щось інше тим більше в наших партнерів чи навіть у себе, то цієї проблеми не було би.
"реп у пидоров присутствуют" - звичайно що є. Це ж їх затичка чому у них самих немає зв'язку, та інших технологій, затичка ще з часів підготовки до другої світової. Тільки їх РЕБ працює лише на цивільну техніку, а не як у їх міфах. І РЕБ дуже легко контриться антиреб ракетами (тими ракетами ще по ППО працювати можна). Одне що у нас їх на початку не було, а зараз просто не достатньо.
Против мотопедов лучше всего работают C-RAM. А проще всего выпросить у США с хранения сотни полторы M163 VADS, поставить их на шахедоопасных направлениях, и тема шахедов в инфополе сойдет на нет.
В Україні США беруть реванш за В'єтнам, за Корею, за Афганістан, за Іран, за всі ті випадки, коли протягом 20 століття США боролися проти тиранії та середньовіччя, а середньовіччя перемогло… Вони підтримують демократичну країну, вони тиснуть показово диктатора.
журналістка Юлія Латиніна
А чим це нам допоможе, Шахеди не наводяться по GPS, там інерційна система наведення!
Таких дронів у рашистів тисячі, так що ці рушницінам необхідні,ще й за такою ціною 🤔
В інтернеті є відео де наші дрони легко знищують росіян із такими аналогами в руках. Є відео де наші дрони знищують російські РЕб та інші речі які предзначені для боротьби з дронами.
Все вказує на те що РЕБ та все решта це міф який здатний боротись тільки з цивільною технікою і то не всією.
Проти мопедів вони не факт що поможе. Ну буде напевне чим мавіки з гранатами садити.
Якби ми користувались дронами виготовленими під замовлення то цієї проблеми з аероскопами в принципі б не існувало.
"и не только дроны" - знаю і це сумно. Але те що вдарили артою по місцю звідки запустили дрон то це не про якісь технічні досягнення рф чи про могуть їх реб, а це про те що вони скористали базовим обладнанням яке постачається до цивільних дронів. Тобто наші втрати не через успіхи рф, а через нашу бездарність та неготовність до війни. Ми по факту користуємось цивільною технікою і умудряємось навіть перемагати нею військову техніку рф. Якби ж у нас були військові дрони аналоги мавіків то для рф все було ще трагічніше і може навіть ми б їх вже добили.
"и максимально наносить урон *******" - і це добре. Кажу воювали б ми не цивільною технікою то рф б уже припинила існувати.
1. «Фонд» ещё не купил, а только обещает.
2. Зачем подробно объяснять какое вооружение, у кого, и сколько будет закуплено?
Война идёт. Вы идиоты?
Но фонду похер. Реклама, а там хоть трава не расти..