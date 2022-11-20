"Железный" купол против вражеских дронов. В Украине появится 1000 противодронных пушек

В Украину планируют доставить и передать для нужд Вооруженных сил Украины 1000 противодронных пушек тайваньского производства DronesVision ADS. Эти пушки могут быть использованы для обнаружения и уничтожения вражеских дронов.

Об этом сообщили в пресс-службе Международного благотворительного фонда "София-Киевская", передает Цензор.НЕТ.

Применение противодронных пушек позволит сразу ликвидировать вражеские российские дроны, когда те будут попадать в зону действия пушек, которая составляет 2000 метров.

Предполагается, что противодронные пушки будут применяться в зоне боевых действий, возле объектов критической инфраструктуры и для охраны украинских городов.

Противодронные пушки способны блокировать передачу данных с вражеских дронов, глушить радиочастоты дрона, перехватывать данные и удаленно управлять вражеским БПЛА, а также способны немедленно приземлить дрон.

Отмечается, что данные пушки просты в использовании, и оператор такой пушки может легко овладеть ее использованием.

Между производителем данных пушек – DroneVision Incorporation и Международным благотворительным фондом "София-Киевская" подписан меморандум о сотрудничестве, предусматривающий приобретение 1000 противодронных пушек для украинской армии.

Как заявили в "Софии-Киевской", средства, необходимые на приобретение противодронных пушек, будут привлечены от представителей европейского бизнеса и сбора украинцев.

Волонтерской команде МБФ "София-Киевская" удалось договориться о специальной цене на партию пушек. Производитель сделал особые условия - стоимость пушки для украинской армии будет вдвое ниже европейских аналогов.

В фонде отмечают, что данные пушки обладают более мощным функционалом, чем у европейских аналогов. Модель способна обезвреживать почти все типы дронов, использующих GPS и радиочастоты для управления. Среди них – Mavic, "Орион", "Форпост" и "Залог", которые используются российскими войсками.

Вес одной пушки – 5,5 кг. Пушки имеют сертификат безопасности оператора, выданный странами-членами НАТО и сертификацию ЕС CE.

Напомним, 15 ноября министр обороны Украины Алексей Резников отметил необходимость усиления украинской противовоздушной и противоракетной обороны. Среди потребностей Украины Резников назвал разведывательные и боевые БПЛА и необходимость обеспечить защиту от беспилотников.