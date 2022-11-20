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"Железный" купол против вражеских дронов. В Украине появится 1000 противодронных пушек

В Украину планируют доставить и передать для нужд Вооруженных сил Украины 1000 противодронных пушек тайваньского производства DronesVision ADS. Эти пушки могут быть использованы для обнаружения и уничтожения вражеских дронов.

Об этом сообщили в пресс-службе Международного благотворительного фонда "София-Киевская", передает Цензор.НЕТ.

Применение противодронных пушек позволит сразу ликвидировать вражеские российские дроны, когда те будут попадать в зону действия пушек, которая составляет 2000 метров.

Предполагается, что противодронные пушки будут применяться в зоне боевых действий, возле объектов критической инфраструктуры и для охраны украинских городов.

Противодронные пушки способны блокировать передачу данных с вражеских дронов, глушить радиочастоты дрона, перехватывать данные и удаленно управлять вражеским БПЛА, а также способны немедленно приземлить дрон.

Отмечается, что данные пушки просты в использовании, и оператор такой пушки может легко овладеть ее использованием.

Железный купол против вражеских дронов. В Украине появится 1000 противодронных пушек 01

Между производителем данных пушек – DroneVision Incorporation и Международным благотворительным фондом "София-Киевская" подписан меморандум о сотрудничестве, предусматривающий приобретение 1000 противодронных пушек для украинской армии.

Как заявили в "Софии-Киевской", средства, необходимые на приобретение противодронных пушек, будут привлечены от представителей европейского бизнеса и сбора украинцев.

Волонтерской команде МБФ "София-Киевская" удалось договориться о специальной цене на партию пушек. Производитель сделал особые условия - стоимость пушки для украинской армии будет вдвое ниже европейских аналогов.

В фонде отмечают, что данные пушки обладают более мощным функционалом, чем у европейских аналогов. Модель способна обезвреживать почти все типы дронов, использующих GPS и радиочастоты для управления. Среди них – Mavic, "Орион", "Форпост" и "Залог", которые используются российскими войсками.

Вес одной пушки – 5,5 кг. Пушки имеют сертификат безопасности оператора, выданный странами-членами НАТО и сертификацию ЕС CE.

Напомним, 15 ноября министр обороны Украины Алексей Резников отметил необходимость усиления украинской противовоздушной и противоракетной обороны. Среди потребностей Украины Резников назвал разведывательные и боевые БПЛА и необходимость обеспечить защиту от беспилотников.

оружие (10263) дроны (4104)


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Топ комментарии
+32
Це все іграшки, а Зелемарафон і телеанал "рада"- ось це, важливі речі...
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20.11.2022 12:28 Ответить
+19
"якщо почнемо вкладати кошти в противодронні гармати, ми не зможему будувати дороги" (С)
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20.11.2022 12:32 Ответить
+11
давно пора....
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20.11.2022 12:25 Ответить
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давно пора....
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20.11.2022 12:25 Ответить
Це все іграшки, а Зелемарафон і телеанал "рада"- ось це, важливі речі...
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20.11.2022 12:28 Ответить
Річ чудова, хоча вряд чи Тайвань їх поставити, скоріше США чи Польща куплять і передадуть. Тайвань відмовляється нам зброю продавати. А от приплітати тут Залізний Купол ту взагалі ні до чого, особливо, коли Ізраїль так недружньо веде, хоча вже фактично воюємо і з Іраном також.
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20.11.2022 12:28 Ответить
Навряд чи поставить? Тайвань безкоштовно передав нам 800 важких дронів які скидають по 6 мінометних мін. Тайвань давно вже ми мали визнати за легітимний уряд всього Китаю, як воно історично і було до 1970 року
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20.11.2022 14:03 Ответить
"якщо почнемо вкладати кошти в противодронні гармати, ми не зможему будувати дороги" (С)
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20.11.2022 12:32 Ответить
Нам зараз все потрібно -- крім бешеноі собаки .
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20.11.2022 12:32 Ответить
До сраки.
Найгарячіші ділянки фронту насичені антидронними рушницями.
Проти найнебезпечніших орланів вони безсилі.
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20.11.2022 12:34 Ответить
Бо Орлани дуже високо літають.
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20.11.2022 12:45 Ответить
Балалайка летить низько , але їй та протидронова рушниця до одного місця ((
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20.11.2022 12:48 Ответить
Да ладно . Не пишите чушь . У нас к сожалению нет ни одной ((( Очень дорогое удовольствие и небезопасное . Хотя горячее точки чем мы находимся сейчас НЕТ
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20.11.2022 12:47 Ответить
"небезопасное" - чому?
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20.11.2022 13:12 Ответить
Потому что на передовой работают Аероскопы и реп у пидоров присутствуют ((( При работе такого ружья стрелка видно и могут навести арту или миномет ... Время очень ограничено
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20.11.2022 18:03 Ответить
"стрелка видно" - при роботі із простої зброї стрільця теж видно. З цим мало що можна вдіяти. І так ви праві міномет чи навіть РСЗО можуть запросто навести на місце втрати дрону.

По факту це лиш ще раз підтверджує що піхота як вид військ морально застаріла і її треба замінювати, або модернізовувати. Інакше піхота чим далі тим більше буде собою ловити гранати із дронів, та помиратиме в інші способи від дронів.

"Аероскопы" - а вони тут до чого? Це із іншої опери. Аероскопи дозволяють русні бачити та перехоплювати дрони які ми купили у партнерів нашого противника по факту дрони купили у ворога. Якби ми купували не мавіки, а щось інше тим більше в наших партнерів чи навіть у себе, то цієї проблеми не було би.

"реп у пидоров присутствуют" - звичайно що є. Це ж їх затичка чому у них самих немає зв'язку, та інших технологій, затичка ще з часів підготовки до другої світової. Тільки їх РЕБ працює лише на цивільну техніку, а не як у їх міфах. І РЕБ дуже легко контриться антиреб ракетами (тими ракетами ще по ППО працювати можна). Одне що у нас їх на початку не було, а зараз просто не достатньо.
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20.11.2022 22:04 Ответить
Головне, щоб проти Шахидів працювали, що навряд чи.
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20.11.2022 12:39 Ответить
https://dronesvision.com/skynet-ads/ - обычная глушилка канала управления, которого у тегераней нет. Даже если заглушить им приём GPS, оно продолжит лететь по инерциалке, а по выходу из зоны действия глушилки - поймает сигнал снова и обнулит накопившуюся ошибку. Собственно та же проблема что с глушением GMLRS. +к этому подписан пока только меморандум, да и деньги ещё видимо не собрали. Поэтому новость всегда надо читать внимательно, а не только заголовок, и иногда пытаться разобраться с вопросом
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20.11.2022 13:20 Ответить
Так читайте новости внимательно, я тут причем. Я же написал, что наврядли сработает против шахедов, что не так?)
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20.11.2022 13:47 Ответить
Шахеды летят без радиосвязи, и влиять на их полёт можно только подменяя \искажая данные GPS системами РЭБ, тогда они могут отклоняться от траектории из-за метеорологических факторов, продолжая полет , используя инерциальную систему. Но вылетев за пределы действия систем РЭБ и получив истинные данные GPS, дрон снова корректирует свой курс.
Против мотопедов лучше всего работают C-RAM. А проще всего выпросить у США с хранения сотни полторы M163 VADS, поставить их на шахедоопасных направлениях, и тема шахедов в инфополе сойдет на нет.
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20.11.2022 13:22 Ответить
У США зимой снега сейчас не выпросишь, у них принцип, если что-то дают, нужно пополнять резервы. А то, что уже не выпускают, они дать не могут, как они пополнят резервы?) Ну и запчастей , ЗИП тоже может не быть, не выпускают. Поэтому у них сотни тысяч единиц старого хлама, но дать не хотят.
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20.11.2022 13:50 Ответить
для того, что бы нормально давали - надо не аниматоров во власть выбирать.
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20.11.2022 14:10 Ответить
США розірвуть вщент режим )(уйла...але зроблять це максимально безпечним для себе способом.а не тим, який буде менш важким для України.
В Україні США беруть реванш за В'єтнам, за Корею, за Афганістан, за Іран, за всі ті випадки, коли протягом 20 століття США боролися проти тиранії та середньовіччя, а середньовіччя перемогло… Вони підтримують демократичну країну, вони тиснуть показово диктатора.
журналістка Юлія Латиніна
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20.11.2022 12:40 Ответить
Це все п...ж з точки зору жертви, Україні потрібні свої дрони-камікаде, ракети середньої і великого радіусу дії! До цього часу можна було б і виготовить з десяток, а не розказувати, що і надалі маєте по підвалам ховатись
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20.11.2022 12:42 Ответить
Закупають волонтери.А робить влада Зе-Єрмака?Тільки клянчить у союзників озброєння та фінанси на безкоштовній основі,а ось зі своїх особистих гаманців - ані гривні на допомогу ЗСУ.Чи може я помиляюсь?Наведіть,хто знає хоч б один приклад.
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20.11.2022 12:46 Ответить
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20.11.2022 12:48 Ответить
Справжн1й купол то Божий захист. Треба ставати на кол1на не перед союзниками
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20.11.2022 12:52 Ответить
.. коли контузило? Невже у дитинстві?
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20.11.2022 13:22 Ответить
"Модель здатна знешкоджувати майже усі типи дронів, які використовують GPS та радіочастоти для керування."

А чим це нам допоможе, Шахеди не наводяться по GPS, там інерційна система наведення!
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20.11.2022 13:00 Ответить
Написано чорним по білому проти Mavic, "Оріон", "Форпост" та "Застава", які використовуються російськими військами.
Таких дронів у рашистів тисячі, так що ці рушницінам необхідні,ще й за такою ціною 🤔
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20.11.2022 13:07 Ответить
Точно? А говорили що вони якраз працюють по GPS, але там досить цікава антена (за пару доларів, якщо не центів) у того GPS на основі афар, тобто як в старлінків, і тому їм пофіг на реб.
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20.11.2022 13:11 Ответить
там антена за 10ку доларів. а не за пару центів
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20.11.2022 15:27 Ответить
Всеодно це дуже мало. Немає особливої різниці чи пару центів чи пару десятків доларів. Бо по факту всеодно виходить дрон не за мільйон, а за 20-30 тисяч доларів. Дуже ефективний дрон.
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20.11.2022 16:23 Ответить
Ну дякуємо, але є але.

В інтернеті є відео де наші дрони легко знищують росіян із такими аналогами в руках. Є відео де наші дрони знищують російські РЕб та інші речі які предзначені для боротьби з дронами.

Все вказує на те що РЕБ та все решта це міф який здатний боротись тільки з цивільною технікою і то не всією.

Проти мопедів вони не факт що поможе. Ну буде напевне чим мавіки з гранатами садити.
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20.11.2022 13:09 Ответить
...віддалено керувати ворожим БПЛА...якщо правда,обнадійлево.
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20.11.2022 13:59 Ответить
Вы видите только то что показывают ... Аероскопы и Ребы отрабатыают свое и мы теряем дроны и не только дроны . Теряем и побратимов поэтому стараемся искать дыры в обороне и максимально наносить урон *******
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20.11.2022 18:09 Ответить
Повторюсь аероскопи це не зброя. Вони це базове "доповнююче обладнання" яке виготовляє виробник до своїх дронів - цивільної техніки щоб цивільні дрони не літали там де не мож.

Якби ми користувались дронами виготовленими під замовлення то цієї проблеми з аероскопами в принципі б не існувало.

"и не только дроны" - знаю і це сумно. Але те що вдарили артою по місцю звідки запустили дрон то це не про якісь технічні досягнення рф чи про могуть їх реб, а це про те що вони скористали базовим обладнанням яке постачається до цивільних дронів. Тобто наші втрати не через успіхи рф, а через нашу бездарність та неготовність до війни. Ми по факту користуємось цивільною технікою і умудряємось навіть перемагати нею військову техніку рф. Якби ж у нас були військові дрони аналоги мавіків то для рф все було ще трагічніше і може навіть ми б їх вже добили.

"и максимально наносить урон *******" - і це добре. Кажу воювали б ми не цивільною технікою то рф б уже припинила існувати.
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20.11.2022 22:19 Ответить
Це суттевий здвиг, більшість дронів буде доступно, радує кількість. От би такі обсяги і по інших видах зброї. Але нічого не сказано про іранські мотопеди.
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20.11.2022 13:32 Ответить
Где какие то действия Зеленского, по покупке, именно покупке, таких систем? Где конфискация активов олигархов, где сокращение штата всех министерств которые нафиг не нужны в военное время.
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20.11.2022 13:32 Ответить
Все планы в будущем времени.А пока нет ни денег, ни чётких контрактов.А где наша обещанная армия дронов-уже и не вспоминают.А ведь денег на неё нехило собрали.И со спутником та же херня .Идёт война,а околовладные аферисты наживаются на патриотизме украинцев.И это факт.
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20.11.2022 13:42 Ответить
Базіки--перестаньте давати інформацію ,яка буде використана ворогом. Президент --базіка ,вся шобла його базіка і ввже втянули всіх в цей "марафон"
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20.11.2022 14:07 Ответить
рушниця не може перехоплювати дані і тим більше керування дроном. посадити може якщо пілот недосвідчений. основна задача рушниці - глушіння.
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20.11.2022 15:26 Ответить
Опять пиар.

1. «Фонд» ещё не купил, а только обещает.

2. Зачем подробно объяснять какое вооружение, у кого, и сколько будет закуплено?
Война идёт. Вы идиоты?

Но фонду похер. Реклама, а там хоть трава не расти..
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20.11.2022 16:36 Ответить
Главное в СМИ засветится.А будет ли покупка-это вопрос.Если учесть ,что Южная Корея заявила о невмешательстве в эту войну.
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20.11.2022 18:39 Ответить
Это противодронные ружья, а не пушки.
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20.11.2022 17:22 Ответить
 
 