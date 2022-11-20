"Залізний" купол проти ворожих дронів. В Україні з’явиться 1000 протидронних гармат

В Україну планують доставити та передати для потреб Збройних Сил України 1000 протидронних гармат тайванського виробництва DronesVision ADS. Ці гармати можуть бути використані для виявлення та знищення ворожих дронів.

Про це повідомили у пресслужбі Міжнародного благодійного фонду "Софія-Київська", інформує Цензор.НЕТ.

Застосування протидронних гармат дозволить одразу ліквідувати ворожі російські дрони, коли ті потраплятимуть в зону дії гармат, яка складає 2000 метрів.

Передбачається, що протидронні гармати будуть застосовуватись у зоні бойових дій, біля об'єктів критичної інфраструктури та для охорони українських міст.

Протидронні гармати здатні блокувати передачу даних з ворожих дронів, глушити радіочастоти дрона, перехоплювати дані і віддалено керувати ворожим БПЛА, а також здатні негайно приземлити дрон.

Зазначається, що дані гармати прості у використанні, і оператор такої грамати може легко опанувати її використання.

Між виробником даних гармат - DroneVision Incorporation та Міжнародним благодійним фондом "Софія-Київська" підписано меморандум про співпрацю, який передбачає придбання 1000 протидронних гармат для української армії.

Як заявили у "Софії-Київській", кошти, необхідні на придбання протидронних гармат, будуть залучені від представників європейського бізнесу та через збір серед українців.

Волонтерській команді МБФ "Софія-Київська" вдалось домовитись про спеціальну ціну на партію гармат. Виробник зробив особливі умови - вартість гармати для української армії буде удвічі нижча за європейські аналоги.

У фонді зазначають, що дані гармати мають потужніший функціонал, ніж у європейських аналогів. Модель здатна знешкоджувати майже усі типи дронів, які використовують GPS та радіочастоти для керування. Серед них - Mavic, "Оріон", "Форпост" та "Застава", яки використовуються російськими військами.

Вага однієї гармати - 5,5 кг. Гармати мають сертифікат безпеки оператора, виданий країнами-членами НАТО та сертифікацію ЄС CE.

Нагадаємо, 15 листопада міністр оборони України Олексій Резніков зазначив на необхідності посилення української протиповітряної та протиракетної оборони. Серед потреб України Резніков назвав, зокрема, розвідувальні та бойові БПЛА та необхідність забезпечити захист від безпілотників.