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"Залізний" купол проти ворожих дронів. В Україні з’явиться 1000 протидронних гармат

В Україну планують доставити та передати для потреб Збройних Сил України 1000 протидронних гармат тайванського виробництва DronesVision ADS. Ці гармати можуть бути використані для виявлення та знищення ворожих дронів.

Про це повідомили у пресслужбі Міжнародного благодійного фонду "Софія-Київська", інформує Цензор.НЕТ.

Застосування протидронних гармат дозволить одразу ліквідувати ворожі російські дрони, коли ті потраплятимуть в зону дії гармат, яка складає 2000 метрів.

Передбачається, що протидронні гармати будуть застосовуватись у зоні бойових дій, біля об'єктів критичної інфраструктури та для охорони українських міст.

Протидронні гармати здатні блокувати передачу даних з ворожих дронів, глушити радіочастоти дрона, перехоплювати дані і віддалено керувати ворожим БПЛА, а також здатні негайно приземлити дрон.

Зазначається, що дані гармати прості у використанні, і оператор такої грамати може легко опанувати її використання.

Залізний купол проти ворожих дронів. В Україні з’явиться 1000 протидронних гармат 01

Між виробником даних гармат - DroneVision Incorporation та Міжнародним благодійним фондом "Софія-Київська" підписано меморандум про співпрацю, який передбачає придбання 1000 протидронних гармат для української армії.

Як заявили у "Софії-Київській", кошти, необхідні на придбання протидронних гармат, будуть залучені від представників європейського бізнесу та через збір серед українців.

Волонтерській команді МБФ "Софія-Київська" вдалось домовитись про спеціальну ціну на партію гармат. Виробник зробив особливі умови - вартість гармати для української армії буде удвічі нижча за європейські аналоги.

У фонді зазначають, що дані гармати мають потужніший функціонал, ніж у європейських аналогів. Модель здатна знешкоджувати майже усі типи дронів, які використовують GPS та радіочастоти для керування. Серед них - Mavic, "Оріон", "Форпост" та "Застава", яки використовуються російськими військами.

Вага однієї гармати - 5,5 кг. Гармати мають сертифікат безпеки оператора, виданий країнами-членами НАТО та сертифікацію ЄС CE.

Нагадаємо, 15 листопада міністр оборони України Олексій Резніков зазначив на необхідності посилення української протиповітряної та протиракетної оборони. Серед потреб України Резніков назвав, зокрема, розвідувальні та бойові БПЛА та необхідність забезпечити захист від безпілотників.

Автор: 

зброя (7534) дрони (4909)


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Топ коментарі
+32
Це все іграшки, а Зелемарафон і телеанал "рада"- ось це, важливі речі...
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20.11.2022 12:28 Відповісти
+19
"якщо почнемо вкладати кошти в противодронні гармати, ми не зможему будувати дороги" (С)
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20.11.2022 12:32 Відповісти
+11
давно пора....
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20.11.2022 12:25 Відповісти
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20.11.2022 12:25 Відповісти
Це все іграшки, а Зелемарафон і телеанал "рада"- ось це, важливі речі...
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20.11.2022 12:28 Відповісти
Річ чудова, хоча вряд чи Тайвань їх поставити, скоріше США чи Польща куплять і передадуть. Тайвань відмовляється нам зброю продавати. А от приплітати тут Залізний Купол ту взагалі ні до чого, особливо, коли Ізраїль так недружньо веде, хоча вже фактично воюємо і з Іраном також.
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20.11.2022 12:28 Відповісти
Навряд чи поставить? Тайвань безкоштовно передав нам 800 важких дронів які скидають по 6 мінометних мін. Тайвань давно вже ми мали визнати за легітимний уряд всього Китаю, як воно історично і було до 1970 року
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20.11.2022 14:03 Відповісти
"якщо почнемо вкладати кошти в противодронні гармати, ми не зможему будувати дороги" (С)
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20.11.2022 12:32 Відповісти
Нам зараз все потрібно -- крім бешеноі собаки .
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20.11.2022 12:32 Відповісти
До сраки.
Найгарячіші ділянки фронту насичені антидронними рушницями.
Проти найнебезпечніших орланів вони безсилі.
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20.11.2022 12:34 Відповісти
Бо Орлани дуже високо літають.
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20.11.2022 12:45 Відповісти
Балалайка летить низько , але їй та протидронова рушниця до одного місця ((
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20.11.2022 12:48 Відповісти
Да ладно . Не пишите чушь . У нас к сожалению нет ни одной ((( Очень дорогое удовольствие и небезопасное . Хотя горячее точки чем мы находимся сейчас НЕТ
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20.11.2022 12:47 Відповісти
"небезопасное" - чому?
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20.11.2022 13:12 Відповісти
Потому что на передовой работают Аероскопы и реп у пидоров присутствуют ((( При работе такого ружья стрелка видно и могут навести арту или миномет ... Время очень ограничено
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20.11.2022 18:03 Відповісти
"стрелка видно" - при роботі із простої зброї стрільця теж видно. З цим мало що можна вдіяти. І так ви праві міномет чи навіть РСЗО можуть запросто навести на місце втрати дрону.

По факту це лиш ще раз підтверджує що піхота як вид військ морально застаріла і її треба замінювати, або модернізовувати. Інакше піхота чим далі тим більше буде собою ловити гранати із дронів, та помиратиме в інші способи від дронів.

"Аероскопы" - а вони тут до чого? Це із іншої опери. Аероскопи дозволяють русні бачити та перехоплювати дрони які ми купили у партнерів нашого противника по факту дрони купили у ворога. Якби ми купували не мавіки, а щось інше тим більше в наших партнерів чи навіть у себе, то цієї проблеми не було би.

"реп у пидоров присутствуют" - звичайно що є. Це ж їх затичка чому у них самих немає зв'язку, та інших технологій, затичка ще з часів підготовки до другої світової. Тільки їх РЕБ працює лише на цивільну техніку, а не як у їх міфах. І РЕБ дуже легко контриться антиреб ракетами (тими ракетами ще по ППО працювати можна). Одне що у нас їх на початку не було, а зараз просто не достатньо.
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20.11.2022 22:04 Відповісти
Головне, щоб проти Шахидів працювали, що навряд чи.
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20.11.2022 12:39 Відповісти
https://dronesvision.com/skynet-ads/ - обычная глушилка канала управления, которого у тегераней нет. Даже если заглушить им приём GPS, оно продолжит лететь по инерциалке, а по выходу из зоны действия глушилки - поймает сигнал снова и обнулит накопившуюся ошибку. Собственно та же проблема что с глушением GMLRS. +к этому подписан пока только меморандум, да и деньги ещё видимо не собрали. Поэтому новость всегда надо читать внимательно, а не только заголовок, и иногда пытаться разобраться с вопросом
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20.11.2022 13:20 Відповісти
Так читайте новости внимательно, я тут причем. Я же написал, что наврядли сработает против шахедов, что не так?)
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20.11.2022 13:47 Відповісти
Шахеды летят без радиосвязи, и влиять на их полёт можно только подменяя \искажая данные GPS системами РЭБ, тогда они могут отклоняться от траектории из-за метеорологических факторов, продолжая полет , используя инерциальную систему. Но вылетев за пределы действия систем РЭБ и получив истинные данные GPS, дрон снова корректирует свой курс.
Против мотопедов лучше всего работают C-RAM. А проще всего выпросить у США с хранения сотни полторы M163 VADS, поставить их на шахедоопасных направлениях, и тема шахедов в инфополе сойдет на нет.
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20.11.2022 13:22 Відповісти
У США зимой снега сейчас не выпросишь, у них принцип, если что-то дают, нужно пополнять резервы. А то, что уже не выпускают, они дать не могут, как они пополнят резервы?) Ну и запчастей , ЗИП тоже может не быть, не выпускают. Поэтому у них сотни тысяч единиц старого хлама, но дать не хотят.
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20.11.2022 13:50 Відповісти
для того, что бы нормально давали - надо не аниматоров во власть выбирать.
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20.11.2022 14:10 Відповісти
США розірвуть вщент режим )(уйла...але зроблять це максимально безпечним для себе способом.а не тим, який буде менш важким для України.
В Україні США беруть реванш за В'єтнам, за Корею, за Афганістан, за Іран, за всі ті випадки, коли протягом 20 століття США боролися проти тиранії та середньовіччя, а середньовіччя перемогло… Вони підтримують демократичну країну, вони тиснуть показово диктатора.
журналістка Юлія Латиніна
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20.11.2022 12:40 Відповісти
Це все п...ж з точки зору жертви, Україні потрібні свої дрони-камікаде, ракети середньої і великого радіусу дії! До цього часу можна було б і виготовить з десяток, а не розказувати, що і надалі маєте по підвалам ховатись
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20.11.2022 12:42 Відповісти
Закупають волонтери.А робить влада Зе-Єрмака?Тільки клянчить у союзників озброєння та фінанси на безкоштовній основі,а ось зі своїх особистих гаманців - ані гривні на допомогу ЗСУ.Чи може я помиляюсь?Наведіть,хто знає хоч б один приклад.
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20.11.2022 12:46 Відповісти
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20.11.2022 12:48 Відповісти
Справжн1й купол то Божий захист. Треба ставати на кол1на не перед союзниками
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20.11.2022 12:52 Відповісти
.. коли контузило? Невже у дитинстві?
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20.11.2022 13:22 Відповісти
"Модель здатна знешкоджувати майже усі типи дронів, які використовують GPS та радіочастоти для керування."

А чим це нам допоможе, Шахеди не наводяться по GPS, там інерційна система наведення!
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20.11.2022 13:00 Відповісти
Написано чорним по білому проти Mavic, "Оріон", "Форпост" та "Застава", які використовуються російськими військами.
Таких дронів у рашистів тисячі, так що ці рушницінам необхідні,ще й за такою ціною 🤔
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20.11.2022 13:07 Відповісти
Точно? А говорили що вони якраз працюють по GPS, але там досить цікава антена (за пару доларів, якщо не центів) у того GPS на основі афар, тобто як в старлінків, і тому їм пофіг на реб.
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20.11.2022 13:11 Відповісти
там антена за 10ку доларів. а не за пару центів
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20.11.2022 15:27 Відповісти
Всеодно це дуже мало. Немає особливої різниці чи пару центів чи пару десятків доларів. Бо по факту всеодно виходить дрон не за мільйон, а за 20-30 тисяч доларів. Дуже ефективний дрон.
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20.11.2022 16:23 Відповісти
Ну дякуємо, але є але.

В інтернеті є відео де наші дрони легко знищують росіян із такими аналогами в руках. Є відео де наші дрони знищують російські РЕб та інші речі які предзначені для боротьби з дронами.

Все вказує на те що РЕБ та все решта це міф який здатний боротись тільки з цивільною технікою і то не всією.

Проти мопедів вони не факт що поможе. Ну буде напевне чим мавіки з гранатами садити.
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20.11.2022 13:09 Відповісти
...віддалено керувати ворожим БПЛА...якщо правда,обнадійлево.
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20.11.2022 13:59 Відповісти
Вы видите только то что показывают ... Аероскопы и Ребы отрабатыают свое и мы теряем дроны и не только дроны . Теряем и побратимов поэтому стараемся искать дыры в обороне и максимально наносить урон *******
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20.11.2022 18:09 Відповісти
Повторюсь аероскопи це не зброя. Вони це базове "доповнююче обладнання" яке виготовляє виробник до своїх дронів - цивільної техніки щоб цивільні дрони не літали там де не мож.

Якби ми користувались дронами виготовленими під замовлення то цієї проблеми з аероскопами в принципі б не існувало.

"и не только дроны" - знаю і це сумно. Але те що вдарили артою по місцю звідки запустили дрон то це не про якісь технічні досягнення рф чи про могуть їх реб, а це про те що вони скористали базовим обладнанням яке постачається до цивільних дронів. Тобто наші втрати не через успіхи рф, а через нашу бездарність та неготовність до війни. Ми по факту користуємось цивільною технікою і умудряємось навіть перемагати нею військову техніку рф. Якби ж у нас були військові дрони аналоги мавіків то для рф все було ще трагічніше і може навіть ми б їх вже добили.

"и максимально наносить урон *******" - і це добре. Кажу воювали б ми не цивільною технікою то рф б уже припинила існувати.
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20.11.2022 22:19 Відповісти
Це суттевий здвиг, більшість дронів буде доступно, радує кількість. От би такі обсяги і по інших видах зброї. Але нічого не сказано про іранські мотопеди.
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20.11.2022 13:32 Відповісти
Где какие то действия Зеленского, по покупке, именно покупке, таких систем? Где конфискация активов олигархов, где сокращение штата всех министерств которые нафиг не нужны в военное время.
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20.11.2022 13:32 Відповісти
Все планы в будущем времени.А пока нет ни денег, ни чётких контрактов.А где наша обещанная армия дронов-уже и не вспоминают.А ведь денег на неё нехило собрали.И со спутником та же херня .Идёт война,а околовладные аферисты наживаются на патриотизме украинцев.И это факт.
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20.11.2022 13:42 Відповісти
Базіки--перестаньте давати інформацію ,яка буде використана ворогом. Президент --базіка ,вся шобла його базіка і ввже втянули всіх в цей "марафон"
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20.11.2022 14:07 Відповісти
рушниця не може перехоплювати дані і тим більше керування дроном. посадити може якщо пілот недосвідчений. основна задача рушниці - глушіння.
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20.11.2022 15:26 Відповісти
Опять пиар.

1. «Фонд» ещё не купил, а только обещает.

2. Зачем подробно объяснять какое вооружение, у кого, и сколько будет закуплено?
Война идёт. Вы идиоты?

Но фонду похер. Реклама, а там хоть трава не расти..
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20.11.2022 16:36 Відповісти
Главное в СМИ засветится.А будет ли покупка-это вопрос.Если учесть ,что Южная Корея заявила о невмешательстве в эту войну.
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20.11.2022 18:39 Відповісти
Это противодронные ружья, а не пушки.
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20.11.2022 17:22 Відповісти
 
 