"Залізний" купол проти ворожих дронів. В Україні з’явиться 1000 протидронних гармат
В Україну планують доставити та передати для потреб Збройних Сил України 1000 протидронних гармат тайванського виробництва DronesVision ADS. Ці гармати можуть бути використані для виявлення та знищення ворожих дронів.
Про це повідомили у пресслужбі Міжнародного благодійного фонду "Софія-Київська", інформує Цензор.НЕТ.
Застосування протидронних гармат дозволить одразу ліквідувати ворожі російські дрони, коли ті потраплятимуть в зону дії гармат, яка складає 2000 метрів.
Передбачається, що протидронні гармати будуть застосовуватись у зоні бойових дій, біля об'єктів критичної інфраструктури та для охорони українських міст.
Протидронні гармати здатні блокувати передачу даних з ворожих дронів, глушити радіочастоти дрона, перехоплювати дані і віддалено керувати ворожим БПЛА, а також здатні негайно приземлити дрон.
Зазначається, що дані гармати прості у використанні, і оператор такої грамати може легко опанувати її використання.
Між виробником даних гармат - DroneVision Incorporation та Міжнародним благодійним фондом "Софія-Київська" підписано меморандум про співпрацю, який передбачає придбання 1000 протидронних гармат для української армії.
Як заявили у "Софії-Київській", кошти, необхідні на придбання протидронних гармат, будуть залучені від представників європейського бізнесу та через збір серед українців.
Волонтерській команді МБФ "Софія-Київська" вдалось домовитись про спеціальну ціну на партію гармат. Виробник зробив особливі умови - вартість гармати для української армії буде удвічі нижча за європейські аналоги.
У фонді зазначають, що дані гармати мають потужніший функціонал, ніж у європейських аналогів. Модель здатна знешкоджувати майже усі типи дронів, які використовують GPS та радіочастоти для керування. Серед них - Mavic, "Оріон", "Форпост" та "Застава", яки використовуються російськими військами.
Вага однієї гармати - 5,5 кг. Гармати мають сертифікат безпеки оператора, виданий країнами-членами НАТО та сертифікацію ЄС CE.
Нагадаємо, 15 листопада міністр оборони України Олексій Резніков зазначив на необхідності посилення української протиповітряної та протиракетної оборони. Серед потреб України Резніков назвав, зокрема, розвідувальні та бойові БПЛА та необхідність забезпечити захист від безпілотників.
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Найгарячіші ділянки фронту насичені антидронними рушницями.
Проти найнебезпечніших орланів вони безсилі.
По факту це лиш ще раз підтверджує що піхота як вид військ морально застаріла і її треба замінювати, або модернізовувати. Інакше піхота чим далі тим більше буде собою ловити гранати із дронів, та помиратиме в інші способи від дронів.
"Аероскопы" - а вони тут до чого? Це із іншої опери. Аероскопи дозволяють русні бачити та перехоплювати дрони які ми купили у партнерів нашого противника по факту дрони купили у ворога. Якби ми купували не мавіки, а щось інше тим більше в наших партнерів чи навіть у себе, то цієї проблеми не було би.
"реп у пидоров присутствуют" - звичайно що є. Це ж їх затичка чому у них самих немає зв'язку, та інших технологій, затичка ще з часів підготовки до другої світової. Тільки їх РЕБ працює лише на цивільну техніку, а не як у їх міфах. І РЕБ дуже легко контриться антиреб ракетами (тими ракетами ще по ППО працювати можна). Одне що у нас їх на початку не було, а зараз просто не достатньо.
Против мотопедов лучше всего работают C-RAM. А проще всего выпросить у США с хранения сотни полторы M163 VADS, поставить их на шахедоопасных направлениях, и тема шахедов в инфополе сойдет на нет.
В Україні США беруть реванш за В'єтнам, за Корею, за Афганістан, за Іран, за всі ті випадки, коли протягом 20 століття США боролися проти тиранії та середньовіччя, а середньовіччя перемогло… Вони підтримують демократичну країну, вони тиснуть показово диктатора.
журналістка Юлія Латиніна
А чим це нам допоможе, Шахеди не наводяться по GPS, там інерційна система наведення!
Таких дронів у рашистів тисячі, так що ці рушницінам необхідні,ще й за такою ціною 🤔
В інтернеті є відео де наші дрони легко знищують росіян із такими аналогами в руках. Є відео де наші дрони знищують російські РЕб та інші речі які предзначені для боротьби з дронами.
Все вказує на те що РЕБ та все решта це міф який здатний боротись тільки з цивільною технікою і то не всією.
Проти мопедів вони не факт що поможе. Ну буде напевне чим мавіки з гранатами садити.
Якби ми користувались дронами виготовленими під замовлення то цієї проблеми з аероскопами в принципі б не існувало.
"и не только дроны" - знаю і це сумно. Але те що вдарили артою по місцю звідки запустили дрон то це не про якісь технічні досягнення рф чи про могуть їх реб, а це про те що вони скористали базовим обладнанням яке постачається до цивільних дронів. Тобто наші втрати не через успіхи рф, а через нашу бездарність та неготовність до війни. Ми по факту користуємось цивільною технікою і умудряємось навіть перемагати нею військову техніку рф. Якби ж у нас були військові дрони аналоги мавіків то для рф все було ще трагічніше і може навіть ми б їх вже добили.
"и максимально наносить урон *******" - і це добре. Кажу воювали б ми не цивільною технікою то рф б уже припинила існувати.
1. «Фонд» ещё не купил, а только обещает.
2. Зачем подробно объяснять какое вооружение, у кого, и сколько будет закуплено?
Война идёт. Вы идиоты?
Но фонду похер. Реклама, а там хоть трава не расти..