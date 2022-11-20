Автопробег в поддержку Украины прошел в Молдове. ФОТО

Либеральная партия Молдовы в воскресенье организовала автопробег, прошедший под лозунгом "Слава Украине!"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Știri.md.

Автопробег стартовал в 11:00 у здания посольства Украины в Молдове, откуда переместился в город Штефан-Воде и контрольно-пропускной пункт Паланка на украинско-молдавской границе.

Во время движения автомобили несли флаги Молдовы, Европейского Союза, НАТО и Украины.

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Прибыв в Паланку, демонстранты вышли из автомобилей и скандировали "Слава Украине!", ряд антироссийских лозунгов и выразили поддержку народу Украины.

Присутствующие также держали плакаты с надписями "Россия - террористическое государство", "Российскую армию прочь из Украины", "Российскую армию прочь из Молдовы", "Украина, твоя победа - наша победа".