Автопробег в поддержку Украины прошел в Молдове. ФОТО
Либеральная партия Молдовы в воскресенье организовала автопробег, прошедший под лозунгом "Слава Украине!"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Știri.md.
Автопробег стартовал в 11:00 у здания посольства Украины в Молдове, откуда переместился в город Штефан-Воде и контрольно-пропускной пункт Паланка на украинско-молдавской границе.
Во время движения автомобили несли флаги Молдовы, Европейского Союза, НАТО и Украины.
Прибыв в Паланку, демонстранты вышли из автомобилей и скандировали "Слава Украине!", ряд антироссийских лозунгов и выразили поддержку народу Украины.
Присутствующие также держали плакаты с надписями "Россия - террористическое государство", "Российскую армию прочь из Украины", "Российскую армию прочь из Молдовы", "Украина, твоя победа - наша победа".
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Ну а те, що від ЄС у нас не "допомога", а кредити (з мінімальними відсотками чи безвідсоткові) - то є тільки бізнес! (не плутати ЄС з країнами, що є членами ЄС - різні речі).
Якось так
ГУАМ... А - Азербайджан відновлює свою теріторіальну цілістність за допомогою Туреччини, У - Україна вже 8 років веде війну за свої землі і має велику підтримку Заходу бо бореться, Г - Грузія приймає "втікачів" з московії і мовчить про Північну Осетію та Абхазію, М - Молдова кричить, що страждає від війни в Україні, але попросити допомоги у Румунії для звільнення свої територій аж ніяк...
Що не так у цьому світі - не розумію!
Скавчанням евгениев, игорьков и павелов задоволений