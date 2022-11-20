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Автопробег в поддержку Украины прошел в Молдове. ФОТО

Либеральная партия Молдовы в воскресенье организовала автопробег, прошедший под лозунгом "Слава Украине!"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Știri.md.

Автопробег стартовал в 11:00 у здания посольства Украины в Молдове, откуда переместился в город Штефан-Воде и контрольно-пропускной пункт Паланка на украинско-молдавской границе.

Во время движения автомобили несли флаги Молдовы, Европейского Союза, НАТО и Украины.

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Прибыв в Паланку, демонстранты вышли из автомобилей и скандировали "Слава Украине!", ряд антироссийских лозунгов и выразили поддержку народу Украины.

Присутствующие также держали плакаты с надписями "Россия - террористическое государство", "Российскую армию прочь из Украины", "Российскую армию прочь из Молдовы", "Украина, твоя победа - наша победа".

Автопробег в поддержку Украины прошел в Молдове 01

Автор: 

Молдова (1886) автопробег (102)


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русішшвайне-мордякою в лайно!
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20.11.2022 21:38 Ответить
Кто-то еще носит флаги ЕС. Так трогательно.
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20.11.2022 21:40 Ответить
Nothing personal - just business
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20.11.2022 21:45 Ответить
?
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20.11.2022 21:49 Ответить
Ну хтось же на цьому заробляє, чи не так? До того ж, велику хвилю негативу стосовно ЄС після 24.02.2022 (в Україні так точно) треба пригасити. Бізнесові практики задіяні - менеджмент та маркетинг...

Ну а те, що від ЄС у нас не "допомога", а кредити (з мінімальними відсотками чи безвідсоткові) - то є тільки бізнес! (не плутати ЄС з країнами, що є членами ЄС - різні речі).

Якось так
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20.11.2022 22:03 Ответить
А "ПМР" знищити? Чи чекаєте, що то буде ща наш рахунок?

ГУАМ... А - Азербайджан відновлює свою теріторіальну цілістність за допомогою Туреччини, У - Україна вже 8 років веде війну за свої землі і має велику підтримку Заходу бо бореться, Г - Грузія приймає "втікачів" з московії і мовчить про Північну Осетію та Абхазію, М - Молдова кричить, що страждає від війни в Україні, але попросити допомоги у Румунії для звільнення свої територій аж ніяк...

Що не так у цьому світі - не розумію!
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20.11.2022 21:54 Ответить
Ударим автопробегом по бездорожью!
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20.11.2022 21:56 Ответить
На ветке расселись додоны 😂

Скавчанням евгениев, игорьков и павелов задоволений
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20.11.2022 22:44 Ответить
Ото там місцевим ватнікам ср#ки порвало....🤣🤣🤣
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20.11.2022 22:52 Ответить
 
 