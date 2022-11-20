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Автопробіг на підтримку України відбувся у Молдові. ФОТО

Ліберальна партія Молдови в неділю організувала автопробіг, який відбувся під гаслом "Слава Україні!".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Știri.md.

Автопробіг стартував об 11:00 біля будівлі посольства України в Молдові, звідки перемістився до міста Штефан-Воде та контрольно-пропускного пункту Паланка на українсько-молдовському кордоні.

Під час руху автомобілі несли прапори Молдови, Європейського Союзу, НАТО та України.

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Прибувши до Паланки, демонстранти вийшли з автомобілів та скандували "Слава Україні!", низку антиросійських гасел та висловили підтримку народу України.

Присутні також тримали плакати з написами "Росія – терористична держава", "Російську армію геть з України", "Російську армію геть з Молдови", "Україно, твоя перемога – наша перемога".

Автопробіг на підтримку України відбувся у Молдові 01

Автор: 

Молдова (2088) автопробіг (26)


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русішшвайне-мордякою в лайно!
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20.11.2022 21:38 Відповісти
Кто-то еще носит флаги ЕС. Так трогательно.
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20.11.2022 21:40 Відповісти
Nothing personal - just business
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20.11.2022 21:45 Відповісти
?
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20.11.2022 21:49 Відповісти
Ну хтось же на цьому заробляє, чи не так? До того ж, велику хвилю негативу стосовно ЄС після 24.02.2022 (в Україні так точно) треба пригасити. Бізнесові практики задіяні - менеджмент та маркетинг...

Ну а те, що від ЄС у нас не "допомога", а кредити (з мінімальними відсотками чи безвідсоткові) - то є тільки бізнес! (не плутати ЄС з країнами, що є членами ЄС - різні речі).

Якось так
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20.11.2022 22:03 Відповісти
А "ПМР" знищити? Чи чекаєте, що то буде ща наш рахунок?

ГУАМ... А - Азербайджан відновлює свою теріторіальну цілістність за допомогою Туреччини, У - Україна вже 8 років веде війну за свої землі і має велику підтримку Заходу бо бореться, Г - Грузія приймає "втікачів" з московії і мовчить про Північну Осетію та Абхазію, М - Молдова кричить, що страждає від війни в Україні, але попросити допомоги у Румунії для звільнення свої територій аж ніяк...

Що не так у цьому світі - не розумію!
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20.11.2022 21:54 Відповісти
Ударим автопробегом по бездорожью!
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20.11.2022 21:56 Відповісти
На ветке расселись додоны 😂

Скавчанням евгениев, игорьков и павелов задоволений
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20.11.2022 22:44 Відповісти
Ото там місцевим ватнікам ср#ки порвало....🤣🤣🤣
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20.11.2022 22:52 Відповісти
 
 