Автопробіг на підтримку України відбувся у Молдові. ФОТО
Ліберальна партія Молдови в неділю організувала автопробіг, який відбувся під гаслом "Слава Україні!".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Știri.md.
Автопробіг стартував об 11:00 біля будівлі посольства України в Молдові, звідки перемістився до міста Штефан-Воде та контрольно-пропускного пункту Паланка на українсько-молдовському кордоні.
Під час руху автомобілі несли прапори Молдови, Європейського Союзу, НАТО та України.
Прибувши до Паланки, демонстранти вийшли з автомобілів та скандували "Слава Україні!", низку антиросійських гасел та висловили підтримку народу України.
Присутні також тримали плакати з написами "Росія – терористична держава", "Російську армію геть з України", "Російську армію геть з Молдови", "Україно, твоя перемога – наша перемога".
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Ну а те, що від ЄС у нас не "допомога", а кредити (з мінімальними відсотками чи безвідсоткові) - то є тільки бізнес! (не плутати ЄС з країнами, що є членами ЄС - різні речі).
Якось так
ГУАМ... А - Азербайджан відновлює свою теріторіальну цілістність за допомогою Туреччини, У - Україна вже 8 років веде війну за свої землі і має велику підтримку Заходу бо бореться, Г - Грузія приймає "втікачів" з московії і мовчить про Північну Осетію та Абхазію, М - Молдова кричить, що страждає від війни в Україні, але попросити допомоги у Румунії для звільнення свої територій аж ніяк...
Що не так у цьому світі - не розумію!
Скавчанням евгениев, игорьков и павелов задоволений