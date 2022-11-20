Автопробіг на підтримку України відбувся у Молдові. ФОТО

Ліберальна партія Молдови в неділю організувала автопробіг, який відбувся під гаслом "Слава Україні!".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Știri.md.

Автопробіг стартував об 11:00 біля будівлі посольства України в Молдові, звідки перемістився до міста Штефан-Воде та контрольно-пропускного пункту Паланка на українсько-молдовському кордоні.

Під час руху автомобілі несли прапори Молдови, Європейського Союзу, НАТО та України.

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Прибувши до Паланки, демонстранти вийшли з автомобілів та скандували "Слава Україні!", низку антиросійських гасел та висловили підтримку народу України.

Присутні також тримали плакати з написами "Росія – терористична держава", "Російську армію геть з України", "Російську армію геть з Молдови", "Україно, твоя перемога – наша перемога".



