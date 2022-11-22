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Боевая работа украинских минометчиков. ФОТОрепортаж

Украинские минометчики в составе сил обороны продолжают защищать родную землю от врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Доброе утро, Украина! Немного фото боевой работы украинских минометчиков. Вместе победим!", - говорится в сообщении.

Боевая работа украинских минометчиков 01
Боевая работа украинских минометчиков 02
Боевая работа украинских минометчиков 03
Боевая работа украинских минометчиков 04
Боевая работа украинских минометчиков 05

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Генштаб ВС (6493) ВСУ (6700)


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22.11.2022 09:30 Ответить
 
 