Боевая работа украинских минометчиков. ФОТОрепортаж
Украинские минометчики в составе сил обороны продолжают защищать родную землю от врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"Доброе утро, Украина! Немного фото боевой работы украинских минометчиков. Вместе победим!", - говорится в сообщении.
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Qq Qqq #455433
показать весь комментарий22.11.2022 09:30 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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