Бойова робота українських мінометників. ФОТОрепортаж
Українські мінометники у складі Сил оборони продовжують боронити рідну землю від ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"Доброго ранку, Україно! Трохи фото бойової роботи українських мінометників. Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні.
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Qq Qqq #455433
показати весь коментар22.11.2022 09:30 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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