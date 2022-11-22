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Бойова робота українських мінометників. ФОТОрепортаж

Українські мінометники у складі Сил оборони продовжують боронити рідну землю від ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Доброго ранку, Україно! Трохи фото бойової роботи українських мінометників. Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні.

Бойова робота українських мінометників 01
Бойова робота українських мінометників 02
Бойова робота українських мінометників 03
Бойова робота українських мінометників 04
Бойова робота українських мінометників 05

Також дивіться: Українські захисники, коригуючи артилерію, знищили російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (6794) ЗСУ (7676)


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22.11.2022 09:30 Відповісти
 
 