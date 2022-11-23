Оккупанты за прошлые сутки убили 7 гражданских в Украине, 23 человека ранены, - ОП. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки, 22 ноября, россияне убили семерых мирных граждан, еще 23 человека были ранены.

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 22.11.2022 (по состоянию на 09:00 23.11.2022):

Донецкая область – 1 погибший, 8 раненых

Запорожская область – 2 погибших, 3 раненых

Харьковская область – 2 погибший, 2 раненых

Херсонская область – 2 погибших, 10 раненых", - говорится в сообщении.

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