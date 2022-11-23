Окупанти минулої доби вбили 7 цивільних в Україні, 23 особи поранено, - ОП. ІНФОГРАФІКА
Упродовж минулої доби, 22 листопада, росіяни вбили сімох цивільних громадян, ще 23 людини були поранені.
Про це повідомив у своєму телеграмі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 22.11.2022 (станом на 09:00 23.11.2022):
- Донецька область - 1 загиблий, 8 поранених
- Запорізька область - 2 загиблих, 3 поранених
- Харківська область - 2 загиблий, 2 поранених
- Херсонська область - 2 загиблих, 10 поранених", - йдеться в повідомленні.
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