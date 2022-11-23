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Окупанти минулої доби вбили 7 цивільних в Україні, 23 особи поранено, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Упродовж минулої доби, 22 листопада, росіяни вбили сімох цивільних громадян, ще 23 людини були поранені.

Про це повідомив у своєму телеграмі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 22.11.2022 (станом на 09:00 23.11.2022):

  • Донецька область - 1 загиблий, 8 поранених
  • Запорізька область - 2 загиблих, 3 поранених
  • Харківська область - 2 загиблий, 2 поранених
  • Херсонська область - 2 загиблих, 10 поранених", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Минулої доби окупанти вбили 8 цивільних в Україні, 16 осіб поранені, - ОП

Окупанти минулої доби вбили 7 цивільних в Україні, 23 особи поранено, - ОП 01

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поранення (2820) жертви (1819) Тимошенко Кирило (558)


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