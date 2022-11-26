За прошедшие сутки рашисты ранили троих гражданских в Донецкой области. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки российские оккупанты ранили трех мирных жителей Донетчины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия убивает гражданских! За 25 ноября россияне ранили 4 гражданских в Донецкой области: 3 в Бахмуте, и 1 в Краматорске. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!", - говорится в сообщении.

