Минулої доби рашисти поранили трьох цивільних на Донеччині. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби російські окупанти поранили трьох мирних мешканців Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває цивільних! За 25 листопада росіяни поранили 4 цивільних на Донеччині: 3 у Бахмуті, та 1 у Краматорську. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби рашисти поранили трьох цивільних на Донеччині 01

Новоселівське-Площанка по дорозі на Сватове з різних сторін, Кремінна усе ближче та і Лисичанськ не за горами. ЗСУ в дорозі.
26.11.2022 08:35 Відповісти
 
 