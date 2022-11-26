Минулої доби рашисти поранили трьох цивільних на Донеччині. ІНФОГРАФІКА
Минулої доби російські окупанти поранили трьох мирних мешканців Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія вбиває цивільних! За 25 листопада росіяни поранили 4 цивільних на Донеччині: 3 у Бахмуті, та 1 у Краматорську. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - йдеться у повідомленні.
