З жовтня російські ракети вбили в Україні щонайменше 77 людей, - ООН
В результаті російських ударів по цивільній інфраструктурі в Україні з жовтня загинуло щонайменше 77 мирних жителів.
Про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За його словами, через ракетні удари мільйони людей в Україні опинилися у важких умовах.
"Через ці удари мільйони людей опинилися у важкій ситуації і жахливих умовах. Загалом усе це порушує серйозні проблеми в рамках міжнародного гуманітарного права, яке вимагає (доказів) конкретного і безпосереднього військового значення кожного атакованого об'єкта", - сказав Тюрк.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
>То м оже у нас не війна?
Просто поїз зійшов чи літак впав