З жовтня російські ракети вбили в Україні щонайменше 77 людей, - ООН

В результаті російських ударів по цивільній інфраструктурі в Україні з жовтня загинуло щонайменше 77 мирних жителів.

Про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, через ракетні удари мільйони людей в Україні опинилися у важких умовах.

"Через ці удари мільйони людей опинилися у важкій ситуації і жахливих умовах. Загалом усе це порушує серйозні проблеми в рамках міжнародного гуманітарного права, яке вимагає (доказів) конкретного і безпосереднього військового значення кожного атакованого об'єкта", - сказав Тюрк.