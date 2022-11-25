УКР
З жовтня російські ракети вбили в Україні щонайменше 77 людей, - ООН

В результаті російських ударів по цивільній інфраструктурі в Україні з жовтня загинуло щонайменше 77 мирних жителів.

Про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, через ракетні удари мільйони людей в Україні опинилися у важких умовах.

"Через ці удари мільйони людей опинилися у важкій ситуації і жахливих умовах. Загалом усе це порушує серйозні проблеми в рамках міжнародного гуманітарного права, яке вимагає (доказів) конкретного і безпосереднього військового значення кожного атакованого об'єкта", - сказав Тюрк.

крилаті ракети (1096) ООН (3445) ракети (4183) жертви (1901)
напишите это в сенат США, чтобы признать мокшандию спонсором тероризма
25.11.2022 16:41 Відповісти
та канешно только в запоре человек 70 за полторы недели в октябре--фйек эта цифра- умножай на10
25.11.2022 18:02 Відповісти
77?

>То м оже у нас не війна?
Просто поїз зійшов чи літак впав
