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Последствия вражеских обстрелов Донетчины: повреждены гражданские объекты, есть раненые. ФОТО

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 21 удар по Донетчине, полицейские задокументировали очередные военные преступления России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, из авиации, артиллерии и систем залпового огня оккупанты бомбили 15 населенных пунктов. Ранены гражданские жители. Сообщений о погибших пока не поступало.

"Под огнем находились города Авдеевка, Курахово, Часов Яр, пгт Большая Новоселка и Северное, села Архангельское, Бердичи, Времовка, Веселое, Николаевка, Красногоровка, Новопокровское, Орловка, Степановка, Торское. Уничтожены и повреждены 9 гражданских объектов, из них 6 – частные дома", - говорится в сообщении.

В селе Торское в результате артиллерийских обстрелов ранения получил один человек. Авиаудар ракетой "Х-31" нанесли россияне по территории шахты, поврежден угольный склад.

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Последствия вражеских обстрелов Донетчины: повреждены гражданские объекты, есть раненые 01
Последствия вражеских обстрелов Донетчины: повреждены гражданские объекты, есть раненые 02
Последствия вражеских обстрелов Донетчины: повреждены гражданские объекты, есть раненые 03

обстрел (28274) Нацполиция (16608) Донецкая область (10147)


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