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По базе "Вагнера" в Африке ударил неизвестный самолет, - СМИ. ФОТО

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) неизвестный самолет нанес удар по базе частной военной компании "Вагнера".

Об этом сообщает издание Atlas news, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

Согласно заявлению правительства ЦАР, ранним утром 28 ноября неизвестный самолет нанес авиаудары по силам ЦАР и российской ЧВК Вагнера в городе Боссангоа.

В официальном коммюнике сообщается, что неопознанный самолет "сбросил взрывчатку на город, на базу наших Сил обороны и безопасности и наших союзников", что "причинило значительный материальный ущерб".

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В заявлении добавлено, что после нанесения удара самолет пролетел над городом Бозум, взял направление на север ЦАР и пересек государственную границу республики.

В разговоре с AFP местные чиновники подтвердили, что объектом удара были вагнеровцы.

По словам мэра Боссангоа, пострадала хлопковая фабрика, которую использовали россияне.

Сообщается, что количество пострадавших, если они есть, остается неизвестным.

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Хотя точное происхождение самолета остается неясным, правительство ЦАР предположило, что он прилетел из соседнего Чада – у этих стран напряженные отношения, бывают столкновения на границе.

ЦАР обвиняет Чад в вооружении и размещении повстанческих групп, действующих в приграничных районах.

По базе Вагнера в Африке ударил неизвестный самолет, - СМИ 01
По базе Вагнера в Африке ударил неизвестный самолет, - СМИ 02
По базе Вагнера в Африке ударил неизвестный самолет, - СМИ 03
По базе Вагнера в Африке ударил неизвестный самолет, - СМИ 04

обстрел (27151) самолет (3591) ЧВК Вагнер (1332) Центральноафриканская Республика (8)


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Топ комментарии
+31
Все під контролем, то комари завдання виконували
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29.11.2022 14:40
+19
Знову бавовна 😂
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29.11.2022 14:44
+17
кацапи тупі, як пробка! чого можно ще очікувати на бавовняній фарбриці, як не бавовну??
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29.11.2022 16:01
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Все під контролем, то комари завдання виконували
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29.11.2022 14:40 Ответить
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29.11.2022 15:02 Ответить
Знову бавовна 😂
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29.11.2022 14:44 Ответить
кацапи тупі, як пробка! чого можно ще очікувати на бавовняній фарбриці, як не бавовну??
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29.11.2022 16:01 Ответить
Знову бавовна
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29.11.2022 14:45 Ответить
Этанимы.
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29.11.2022 14:45 Ответить
Давно пора. Еще бы пригожину кувалду бы в сраку.
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29.11.2022 14:45 Ответить
І провернути кілька разів.
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29.11.2022 16:47 Ответить
так, авіації у України нема ( самі казали), те шо фабрика бавовни, дивний збіг обставин. ідіть всі на юга
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29.11.2022 14:45 Ответить
бавовняна фабрика - бавовна інтернаціональна
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29.11.2022 14:46 Ответить

То ЧадоБандерівці хвилюються за Україну.
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29.11.2022 14:46 Ответить
Чад ще й за нас в ООН голосує, а ЦАР - за дрісню
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29.11.2022 16:02 Ответить
Читав колись наукову статтю, що предок Пушкіна Ганнібал ("арап пєтра вєлікого") насправді був родом не з Ефіопії, а з околиць озера Чад.
Там були, так би мовити, пруфи.
Можливо, міф про ефіопську версію походження предка Пушкіна пов'язаний з віросповіданням ефіопів, - православ'ям. А населення Чаду в основному дотримується ісламу.
Звісно, що скрєпний предок кацапа повинен бути православним, навіть якщо він негр. )))
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29.11.2022 17:46 Ответить
Отлично, отлично. Скромненько но со вкусом...

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29.11.2022 14:46 Ответить
А где трупы русни? Низачёт.
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29.11.2022 14:47 Ответить
Их съели, пока тепленькие еще были.
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29.11.2022 14:51 Ответить
Там пакетик рябенький на фото.
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29.11.2022 21:36 Ответить
Якось слабенько, таке відчуття що скинув мішок з наповнювачем для котячого тазіка.
Де трупаки з кувалдами в сраці? Де кров, кишки, розпідорасило?
Незалік.
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29.11.2022 14:50 Ответить
Залік, але якщо не здав його, то ставлять "не зарах.", а не "незалік")

До речі, а кому саме "незалік"?
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29.11.2022 14:54 Ответить
Враховуючи масштаб "пошкоджень" - виглядає як підстава і провокація орків.
Думаю, якби це кидали наші - то там би точно тапочків і килимів би не залишилося...
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29.11.2022 15:01 Ответить
А як ви так магічно враховуєте те, щодо чого і згадки не маєте?)) Чи це у вас аналіз по трьом світлинам? Всі, хто мочать кацапів сьогодні, це наші. Звійсно, українських літаків там немає, але й про "підставу" та "провокацію" це куркам на сміх: коли теоретизуєте про підстави та провокаціі, не забувайте щє міркувати про те, кого збирались підставляти і кого провокувати та перед ким, то одразу зрозумієте, що це маячня.
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29.11.2022 16:28 Ответить
Я міркую наступним чином:
коли їбашать орків, то є жертви.
Якщо жертв нема, а є воплі про "атаки" "невизначеним літаком" "який просто шось там зробив" "і полетів" в захід сонця - це пахне ефесбешним ************. Звідти й висновок.
Якщо вам мій висновок не подобається, ви є вільна демократична людина в вільній демократичній країні, просто ігноруйте його. Не обов'язково тратити свій час на кожного, як вам здається, неправого в інтернетіку.
Гарного дня.
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29.11.2022 16:55 Ответить
Більш вирогідно, що просто випадково по своїм влупили, ніж якась "підстава".
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29.11.2022 16:30 Ответить
Візитку Яроша вже знайшли? Чи може Залужного? Ну хоч вибухівка українська?
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29.11.2022 14:51 Ответить
Это Зеля с АраХамомией обмывают зерновой коридор Эрдогана...🤣
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29.11.2022 14:53 Ответить
Вчера ФБР США объявили конкурс..за голову живу или Мертвую Пригожина..награда 250 000 долларов США...за Хуссейна было и то больше

...мильон 600 тысяч...
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29.11.2022 14:56 Ответить
Так Хуссейн и был куда более крупной фигурой чем Пригожин.
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29.11.2022 15:02 Ответить
Так ви зрівняли теж, Хуссейна і підара зашквареного.
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29.11.2022 15:03 Ответить
Пригожин сегодня начальник концлагеря.. путлер никто.. чуваки..опуститесть на Землю
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29.11.2022 15:06 Ответить
Та ми давно перестали думать шо там сцарь один шось рішає. пуцєн там колективний. колективний зашкварений підар.
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29.11.2022 15:09 Ответить
Сорти гівна. Скоро обидва будуть ніким.
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29.11.2022 16:37 Ответить
Треба підказати тубільцям, що з безпилотника - дешевше.
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29.11.2022 14:57 Ответить
Это мутированные комары!!! А теперь главное найти визитку Яроша...
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29.11.2022 14:57 Ответить
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29.11.2022 14:58 Ответить
> За словами мера Боссангоа, постраждала бавовняна фабрика, яку використовували росіяни.

Як це мило....
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29.11.2022 14:58 Ответить
Земля під росіянами та їх пособниками має горіти всюди.

А в ідеалі щоб щей море під ними горіло.
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29.11.2022 15:02 Ответить
Баз путлера и его повара Пригожина Африке я насчитал 19.. Ангола Мозамбик Эфиопия,Нигер ,Сомали.ЦАР, Марокко,Тунис, Судан,Камерун,Того и прочие Конго..это вам не Дохлый Ссср...там за 5 копеек в сутки добывают тонны сырья включая Золото Алмазы и прочие бриллианты...
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29.11.2022 15:04 Ответить
Мера Боссангоа: постраждала бавовняна фабрика, яку використовували росіяни

Українці: 🤣🤣🤣
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29.11.2022 15:05 Ответить
Петро Олексійович та скільки можна?
Хватіт бамбіть мальчиков в трусіках ☺️
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29.11.2022 15:14 Ответить
Такой самолёт можно купить в любом военторге
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29.11.2022 15:22 Ответить
В Африке активизировались летающие слоны.
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29.11.2022 15:34 Ответить
"Изысканный жираф" с озера Чад!
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29.11.2022 16:22 Ответить
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29.11.2022 15:34 Ответить
Только что министр обороны Бельгии сообщила сенсационную новость..
Украина получит новейшие подводные Дроны Камикадзе..
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29.11.2022 15:44 Ответить
https://youtu.be/8oL9Dgtdylc

Видос в тему о Бельгии

.
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29.11.2022 15:48 Ответить
элитні ПЄТУХИ пригожина-короля ПЕТУХОВ як виявилось ця маня була ПІВНЕМ на зоні, який сором цьому ПЄТУШИНОМу війську,
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29.11.2022 16:35 Ответить
Ай я я1. Петушарню х*есоса Пригожина разбомбили, после того как вор в законе Саша Курара рассказал как Пригожин у него на зоне сосал
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29.11.2022 17:00 Ответить
однажды и по кремлю впердолит неизвесный литак
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29.11.2022 17:03 Ответить
"Слушай, это ГАИ совсем тебя не уважает! " (С)
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29.11.2022 17:07 Ответить
Сколько вагиновцев отмешковали? 💀
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29.11.2022 17:12 Ответить
Ждём сообщение об неизвестном самолёте над базой вагнера в Петербурге. Соседи - срочно в бомбоубежище
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29.11.2022 17:14 Ответить
Нє ходітє,дяді,в Афріку гулять!Вас там тьотямі сдєлают)
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29.11.2022 17:16 Ответить
баобаб жалко....
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29.11.2022 17:17 Ответить
напевно то в ЦАР чи в якійсь іншій африканській країні, де орудує пітушня пригожина, пригожин для пуйла зберігає на якійсь своїй базі від 15 лярдів баксів готівкою. може і значно більше. чуть лі не в межах 33 лярдів проскакувала ще в минулому році інфа на інших ресурсах. не думаю, що іноземні розвідки про це не знають. тому все логічно. каців будуть викурювати з Африки. або випалювати. та ще й грошики серйозні знайдуть.
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29.11.2022 18:56 Ответить
 
 