По базе "Вагнера" в Африке ударил неизвестный самолет, - СМИ. ФОТО
В Центральноафриканской Республике (ЦАР) неизвестный самолет нанес удар по базе частной военной компании "Вагнера".
Об этом сообщает издание Atlas news, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.
Согласно заявлению правительства ЦАР, ранним утром 28 ноября неизвестный самолет нанес авиаудары по силам ЦАР и российской ЧВК Вагнера в городе Боссангоа.
В официальном коммюнике сообщается, что неопознанный самолет "сбросил взрывчатку на город, на базу наших Сил обороны и безопасности и наших союзников", что "причинило значительный материальный ущерб".
В заявлении добавлено, что после нанесения удара самолет пролетел над городом Бозум, взял направление на север ЦАР и пересек государственную границу республики.
В разговоре с AFP местные чиновники подтвердили, что объектом удара были вагнеровцы.
По словам мэра Боссангоа, пострадала хлопковая фабрика, которую использовали россияне.
Сообщается, что количество пострадавших, если они есть, остается неизвестным.
Хотя точное происхождение самолета остается неясным, правительство ЦАР предположило, что он прилетел из соседнего Чада – у этих стран напряженные отношения, бывают столкновения на границе.
ЦАР обвиняет Чад в вооружении и размещении повстанческих групп, действующих в приграничных районах.
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То ЧадоБандерівці хвилюються за Україну.
Там були, так би мовити, пруфи.
Можливо, міф про ефіопську версію походження предка Пушкіна пов'язаний з віросповіданням ефіопів, - православ'ям. А населення Чаду в основному дотримується ісламу.
Звісно, що скрєпний предок кацапа повинен бути православним, навіть якщо він негр. )))
Де трупаки з кувалдами в сраці? Де кров, кишки, розпідорасило?
Незалік.
До речі, а кому саме "незалік"?
Думаю, якби це кидали наші - то там би точно тапочків і килимів би не залишилося...
коли їбашать орків, то є жертви.
Якщо жертв нема, а є воплі про "атаки" "невизначеним літаком" "який просто шось там зробив" "і полетів" в захід сонця - це пахне ефесбешним ************. Звідти й висновок.
Якщо вам мій висновок не подобається, ви є вільна демократична людина в вільній демократичній країні, просто ігноруйте його. Не обов'язково тратити свій час на кожного, як вам здається, неправого в інтернетіку.
Гарного дня.
...мильон 600 тысяч...
Як це мило....
А в ідеалі щоб щей море під ними горіло.
Українці: 🤣🤣🤣
Хватіт бамбіть мальчиков в трусіках ☺️
Украина получит новейшие подводные Дроны Камикадзе..
Видос в тему о Бельгии
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