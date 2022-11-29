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По базі "Вагнера" в Африці вдарив невідомий літак, - ЗМІ. ФОТО

У Центральноафриканській Республіці (ЦАР) невідомий літак завдав удару по базі приватної військової компанії "Вагнер".

Про це повідомляє видання Atlas news, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Згідно з заявою уряду ЦАР, 28 листопада невідомий літак завдав авіаударів по силах ЦАР та російській ПВК Вагнера в місті Боссангоа.

В офіційному комюніке повідомляється, що невідомий літак "скинув вибухівку на місто, на базу наших Сил оборони та безпеки й наших союзників", що "завдало значних матеріальних збитків".

Читайте: Європа має застосувати до "Вагнера" такий же підхід як і до ІДІЛ, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

У заяві додано, що після завдання удару літак пролетів над містом Бозум, взяв напрямок на північ ЦАР та перетнув державний кордон республіки.

У розмові з AFP місцеві урядовці підтвердили, що об'єктом удару були вагнерівці.

За словами мера Боссангоа, постраждала бавовняна фабрика, яку використовували росіяни.

Повідомляється, що кількість постраждалих, якщо вони є, залишається невідомою.

Дивіться: Полонений "вагнерівець" розповів про те, як здався у полон українському безпілотнику. ВIДЕО

Хоча точне походження літака залишається незрозумілим, уряд ЦАР припустив, що він прилетів із сусіднього Чаду - ці країни мають напружені відносини, бувають зіткнення на кордоні.

ЦАР звинувачує Чад у озброєнні та розміщенні повстанських груп, які діють у прикордонних районах.

По базі Вагнера в Африці вдарив невідомий літак, - ЗМІ 01
По базі Вагнера в Африці вдарив невідомий літак, - ЗМІ 02
По базі Вагнера в Африці вдарив невідомий літак, - ЗМІ 03
По базі Вагнера в Африці вдарив невідомий літак, - ЗМІ 04

Автор: 

обстріл (29540) літак (2982) ПВК Вагнер (1543) Центральноафриканська Республіка (9)


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Топ коментарі
+31
Все під контролем, то комари завдання виконували
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29.11.2022 14:40 Відповісти
+19
Знову бавовна 😂
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29.11.2022 14:44 Відповісти
+17
кацапи тупі, як пробка! чого можно ще очікувати на бавовняній фарбриці, як не бавовну??
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29.11.2022 16:01 Відповісти
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Все під контролем, то комари завдання виконували
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29.11.2022 14:40 Відповісти
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29.11.2022 15:02 Відповісти
Знову бавовна 😂
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29.11.2022 14:44 Відповісти
кацапи тупі, як пробка! чого можно ще очікувати на бавовняній фарбриці, як не бавовну??
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29.11.2022 16:01 Відповісти
Знову бавовна
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29.11.2022 14:45 Відповісти
Этанимы.
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29.11.2022 14:45 Відповісти
Давно пора. Еще бы пригожину кувалду бы в сраку.
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29.11.2022 14:45 Відповісти
І провернути кілька разів.
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29.11.2022 16:47 Відповісти
так, авіації у України нема ( самі казали), те шо фабрика бавовни, дивний збіг обставин. ідіть всі на юга
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29.11.2022 14:45 Відповісти
бавовняна фабрика - бавовна інтернаціональна
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29.11.2022 14:46 Відповісти

То ЧадоБандерівці хвилюються за Україну.
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29.11.2022 14:46 Відповісти
Чад ще й за нас в ООН голосує, а ЦАР - за дрісню
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29.11.2022 16:02 Відповісти
Читав колись наукову статтю, що предок Пушкіна Ганнібал ("арап пєтра вєлікого") насправді був родом не з Ефіопії, а з околиць озера Чад.
Там були, так би мовити, пруфи.
Можливо, міф про ефіопську версію походження предка Пушкіна пов'язаний з віросповіданням ефіопів, - православ'ям. А населення Чаду в основному дотримується ісламу.
Звісно, що скрєпний предок кацапа повинен бути православним, навіть якщо він негр. )))
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29.11.2022 17:46 Відповісти
Отлично, отлично. Скромненько но со вкусом...

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29.11.2022 14:46 Відповісти
А где трупы русни? Низачёт.
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29.11.2022 14:47 Відповісти
Их съели, пока тепленькие еще были.
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29.11.2022 14:51 Відповісти
Там пакетик рябенький на фото.
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29.11.2022 21:36 Відповісти
Якось слабенько, таке відчуття що скинув мішок з наповнювачем для котячого тазіка.
Де трупаки з кувалдами в сраці? Де кров, кишки, розпідорасило?
Незалік.
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29.11.2022 14:50 Відповісти
Залік, але якщо не здав його, то ставлять "не зарах.", а не "незалік")

До речі, а кому саме "незалік"?
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29.11.2022 14:54 Відповісти
Враховуючи масштаб "пошкоджень" - виглядає як підстава і провокація орків.
Думаю, якби це кидали наші - то там би точно тапочків і килимів би не залишилося...
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29.11.2022 15:01 Відповісти
А як ви так магічно враховуєте те, щодо чого і згадки не маєте?)) Чи це у вас аналіз по трьом світлинам? Всі, хто мочать кацапів сьогодні, це наші. Звійсно, українських літаків там немає, але й про "підставу" та "провокацію" це куркам на сміх: коли теоретизуєте про підстави та провокаціі, не забувайте щє міркувати про те, кого збирались підставляти і кого провокувати та перед ким, то одразу зрозумієте, що це маячня.
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29.11.2022 16:28 Відповісти
Я міркую наступним чином:
коли їбашать орків, то є жертви.
Якщо жертв нема, а є воплі про "атаки" "невизначеним літаком" "який просто шось там зробив" "і полетів" в захід сонця - це пахне ефесбешним ************. Звідти й висновок.
Якщо вам мій висновок не подобається, ви є вільна демократична людина в вільній демократичній країні, просто ігноруйте його. Не обов'язково тратити свій час на кожного, як вам здається, неправого в інтернетіку.
Гарного дня.
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29.11.2022 16:55 Відповісти
Більш вирогідно, що просто випадково по своїм влупили, ніж якась "підстава".
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29.11.2022 16:30 Відповісти
Візитку Яроша вже знайшли? Чи може Залужного? Ну хоч вибухівка українська?
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29.11.2022 14:51 Відповісти
Это Зеля с АраХамомией обмывают зерновой коридор Эрдогана...🤣
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29.11.2022 14:53 Відповісти
Вчера ФБР США объявили конкурс..за голову живу или Мертвую Пригожина..награда 250 000 долларов США...за Хуссейна было и то больше

...мильон 600 тысяч...
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29.11.2022 14:56 Відповісти
Так Хуссейн и был куда более крупной фигурой чем Пригожин.
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29.11.2022 15:02 Відповісти
Так ви зрівняли теж, Хуссейна і підара зашквареного.
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29.11.2022 15:03 Відповісти
Пригожин сегодня начальник концлагеря.. путлер никто.. чуваки..опуститесть на Землю
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29.11.2022 15:06 Відповісти
Та ми давно перестали думать шо там сцарь один шось рішає. пуцєн там колективний. колективний зашкварений підар.
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29.11.2022 15:09 Відповісти
Сорти гівна. Скоро обидва будуть ніким.
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29.11.2022 16:37 Відповісти
Треба підказати тубільцям, що з безпилотника - дешевше.
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29.11.2022 14:57 Відповісти
Это мутированные комары!!! А теперь главное найти визитку Яроша...
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29.11.2022 14:57 Відповісти
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29.11.2022 14:58 Відповісти
> За словами мера Боссангоа, постраждала бавовняна фабрика, яку використовували росіяни.

Як це мило....
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29.11.2022 14:58 Відповісти
Земля під росіянами та їх пособниками має горіти всюди.

А в ідеалі щоб щей море під ними горіло.
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29.11.2022 15:02 Відповісти
Баз путлера и его повара Пригожина Африке я насчитал 19.. Ангола Мозамбик Эфиопия,Нигер ,Сомали.ЦАР, Марокко,Тунис, Судан,Камерун,Того и прочие Конго..это вам не Дохлый Ссср...там за 5 копеек в сутки добывают тонны сырья включая Золото Алмазы и прочие бриллианты...
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29.11.2022 15:04 Відповісти
Мера Боссангоа: постраждала бавовняна фабрика, яку використовували росіяни

Українці: 🤣🤣🤣
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29.11.2022 15:05 Відповісти
Петро Олексійович та скільки можна?
Хватіт бамбіть мальчиков в трусіках ☺️
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29.11.2022 15:14 Відповісти
Такой самолёт можно купить в любом военторге
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29.11.2022 15:22 Відповісти
В Африке активизировались летающие слоны.
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29.11.2022 15:34 Відповісти
"Изысканный жираф" с озера Чад!
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29.11.2022 16:22 Відповісти
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29.11.2022 15:34 Відповісти
Только что министр обороны Бельгии сообщила сенсационную новость..
Украина получит новейшие подводные Дроны Камикадзе..
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29.11.2022 15:44 Відповісти
https://youtu.be/8oL9Dgtdylc

Видос в тему о Бельгии

.
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29.11.2022 15:48 Відповісти
элитні ПЄТУХИ пригожина-короля ПЕТУХОВ як виявилось ця маня була ПІВНЕМ на зоні, який сором цьому ПЄТУШИНОМу війську,
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29.11.2022 16:35 Відповісти
Ай я я1. Петушарню х*есоса Пригожина разбомбили, после того как вор в законе Саша Курара рассказал как Пригожин у него на зоне сосал
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29.11.2022 17:00 Відповісти
однажды и по кремлю впердолит неизвесный литак
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29.11.2022 17:03 Відповісти
"Слушай, это ГАИ совсем тебя не уважает! " (С)
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29.11.2022 17:07 Відповісти
Сколько вагиновцев отмешковали? 💀
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29.11.2022 17:12 Відповісти
Ждём сообщение об неизвестном самолёте над базой вагнера в Петербурге. Соседи - срочно в бомбоубежище
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29.11.2022 17:14 Відповісти
Нє ходітє,дяді,в Афріку гулять!Вас там тьотямі сдєлают)
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29.11.2022 17:16 Відповісти
баобаб жалко....
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29.11.2022 17:17 Відповісти
напевно то в ЦАР чи в якійсь іншій африканській країні, де орудує пітушня пригожина, пригожин для пуйла зберігає на якійсь своїй базі від 15 лярдів баксів готівкою. може і значно більше. чуть лі не в межах 33 лярдів проскакувала ще в минулому році інфа на інших ресурсах. не думаю, що іноземні розвідки про це не знають. тому все логічно. каців будуть викурювати з Африки. або випалювати. та ще й грошики серйозні знайдуть.
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29.11.2022 18:56 Відповісти
 
 