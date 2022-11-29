По базі "Вагнера" в Африці вдарив невідомий літак, - ЗМІ. ФОТО
У Центральноафриканській Республіці (ЦАР) невідомий літак завдав удару по базі приватної військової компанії "Вагнер".
Про це повідомляє видання Atlas news, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Згідно з заявою уряду ЦАР, 28 листопада невідомий літак завдав авіаударів по силах ЦАР та російській ПВК Вагнера в місті Боссангоа.
В офіційному комюніке повідомляється, що невідомий літак "скинув вибухівку на місто, на базу наших Сил оборони та безпеки й наших союзників", що "завдало значних матеріальних збитків".
У заяві додано, що після завдання удару літак пролетів над містом Бозум, взяв напрямок на північ ЦАР та перетнув державний кордон республіки.
У розмові з AFP місцеві урядовці підтвердили, що об'єктом удару були вагнерівці.
За словами мера Боссангоа, постраждала бавовняна фабрика, яку використовували росіяни.
Повідомляється, що кількість постраждалих, якщо вони є, залишається невідомою.
Хоча точне походження літака залишається незрозумілим, уряд ЦАР припустив, що він прилетів із сусіднього Чаду - ці країни мають напружені відносини, бувають зіткнення на кордоні.
ЦАР звинувачує Чад у озброєнні та розміщенні повстанських груп, які діють у прикордонних районах.
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То ЧадоБандерівці хвилюються за Україну.
Там були, так би мовити, пруфи.
Можливо, міф про ефіопську версію походження предка Пушкіна пов'язаний з віросповіданням ефіопів, - православ'ям. А населення Чаду в основному дотримується ісламу.
Звісно, що скрєпний предок кацапа повинен бути православним, навіть якщо він негр. )))
Де трупаки з кувалдами в сраці? Де кров, кишки, розпідорасило?
Незалік.
До речі, а кому саме "незалік"?
Думаю, якби це кидали наші - то там би точно тапочків і килимів би не залишилося...
коли їбашать орків, то є жертви.
Якщо жертв нема, а є воплі про "атаки" "невизначеним літаком" "який просто шось там зробив" "і полетів" в захід сонця - це пахне ефесбешним ************. Звідти й висновок.
Якщо вам мій висновок не подобається, ви є вільна демократична людина в вільній демократичній країні, просто ігноруйте його. Не обов'язково тратити свій час на кожного, як вам здається, неправого в інтернетіку.
Гарного дня.
...мильон 600 тысяч...
Як це мило....
А в ідеалі щоб щей море під ними горіло.
Українці: 🤣🤣🤣
Хватіт бамбіть мальчиков в трусіках ☺️
Украина получит новейшие подводные Дроны Камикадзе..
Видос в тему о Бельгии
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