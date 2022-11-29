По базі "Вагнера" в Африці вдарив невідомий літак, - ЗМІ. ФОТО

У Центральноафриканській Республіці (ЦАР) невідомий літак завдав удару по базі приватної військової компанії "Вагнер".

Про це повідомляє видання Atlas news, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Згідно з заявою уряду ЦАР, 28 листопада невідомий літак завдав авіаударів по силах ЦАР та російській ПВК Вагнера в місті Боссангоа.

В офіційному комюніке повідомляється, що невідомий літак "скинув вибухівку на місто, на базу наших Сил оборони та безпеки й наших союзників", що "завдало значних матеріальних збитків".

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У заяві додано, що після завдання удару літак пролетів над містом Бозум, взяв напрямок на північ ЦАР та перетнув державний кордон республіки.

У розмові з AFP місцеві урядовці підтвердили, що об'єктом удару були вагнерівці.

За словами мера Боссангоа, постраждала бавовняна фабрика, яку використовували росіяни.

Повідомляється, що кількість постраждалих, якщо вони є, залишається невідомою.

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Хоча точне походження літака залишається незрозумілим, уряд ЦАР припустив, що він прилетів із сусіднього Чаду - ці країни мають напружені відносини, бувають зіткнення на кордоні.

ЦАР звинувачує Чад у озброєнні та розміщенні повстанських груп, які діють у прикордонних районах.







