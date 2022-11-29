Последствия вражеских обстрелов Сумщины: Пострадало агропредприятие, прилеты рядом с админзданием. ФОТОрепортаж
Новослободскую громаду Сумщины российские военные обстреляли из ствольной артиллерии.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в одном из пограничных сел разорвались 9 вражеских снарядов.
"Пострадало местное агропредприятие. Взрывы частично разрушили крыши и стены в трех складах с зерном. Также повреждены 2 трактора и 3 автомобиля. "Прилеты" были и рядом с админзданием. Там повреждены окна и электропровода", - говорится в сообщении.
Люди, к счастью, не пострадали.
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