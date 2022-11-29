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Последствия вражеских обстрелов Сумщины: Пострадало агропредприятие, прилеты рядом с админзданием. ФОТОрепортаж

Новослободскую громаду Сумщины российские военные обстреляли из ствольной артиллерии.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в одном из пограничных сел разорвались 9 вражеских снарядов.

"Пострадало местное агропредприятие. Взрывы частично разрушили крыши и стены в трех складах с зерном. Также повреждены 2 трактора и 3 автомобиля. "Прилеты" были и рядом с админзданием. Там повреждены окна и электропровода", - говорится в сообщении.

Люди, к счастью, не пострадали.

Последствия вражеских обстрелов Сумщины: Пострадало агропредприятие, прилеты рядом с админзданием 01
Последствия вражеских обстрелов Сумщины: Пострадало агропредприятие, прилеты рядом с админзданием 02
Последствия вражеских обстрелов Сумщины: Пострадало агропредприятие, прилеты рядом с админзданием 03
Последствия вражеских обстрелов Сумщины: Пострадало агропредприятие, прилеты рядом с админзданием 04
Последствия вражеских обстрелов Сумщины: Пострадало агропредприятие, прилеты рядом с админзданием 05
Последствия вражеских обстрелов Сумщины: Пострадало агропредприятие, прилеты рядом с админзданием 06
Последствия вражеских обстрелов Сумщины: Пострадало агропредприятие, прилеты рядом с админзданием 07
Последствия вражеских обстрелов Сумщины: Пострадало агропредприятие, прилеты рядом с админзданием 08

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обстрел (28218) Сумская область (3406) Живицкий Дмитрий (242)


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