Последствия вражеских обстрелов Сумщины: Пострадало агропредприятие, прилеты рядом с админзданием. ФОТОрепортаж

Новослободскую громаду Сумщины российские военные обстреляли из ствольной артиллерии.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в одном из пограничных сел разорвались 9 вражеских снарядов.

"Пострадало местное агропредприятие. Взрывы частично разрушили крыши и стены в трех складах с зерном. Также повреждены 2 трактора и 3 автомобиля. "Прилеты" были и рядом с админзданием. Там повреждены окна и электропровода", - говорится в сообщении.

Люди, к счастью, не пострадали.

















Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ликвидированные российские оккупанты вблизи Бахмута. ВИДЕО беспилотника