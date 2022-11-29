Ликвидированные российские оккупанты вблизи Бахмута. ВИДЕО беспилотника

Украинские бойцы опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы ликвидированные оккупанты на разбитой позиции вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана с помощью БПЛА. На записи видно по меньшей мере два десятка тел убитых оккупантов. Неизвестно, бросили ли россияне тела своих убитых или украинским воинам удалось полностью уничтожить подразделение армии РФ.

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