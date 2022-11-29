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Ликвидированные российские оккупанты вблизи Бахмута. ВИДЕО беспилотника

Украинские бойцы опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы ликвидированные оккупанты на разбитой позиции вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана с помощью БПЛА. На записи видно по меньшей мере два десятка тел убитых оккупантов. Неизвестно, бросили ли россияне тела своих убитых или украинским воинам удалось полностью уничтожить подразделение армии РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Подарки для оккупантов": Укроборонпром показал первые снаряды 152 мм. ФОТО

армия РФ (19892) уничтожение (7390) Бахмут (1605)


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Топ комментарии
+46
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29.11.2022 14:58 Ответить
+30
Є#ануті нелюди кацапи під керівництвом сином сатани ****** замість того щоб розвивати, розбудовувати свою країну лізуть подихати нізащо в іньші країни, кацапи-нелюди без мізків!
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29.11.2022 14:57 Ответить
+27
Подохли... А ведь если бы не ...уйло, могли бы у себя в оркостане боярышник бухать, кислые щи хлебать да свои любимые матерные частушки распевать. И было бы вам, падлы, все по-домашнему, по-русски.
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29.11.2022 15:01 Ответить
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Кацапчики загорають. Чим ліпше загар,тим краща модифікація "лада каліна"👍
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29.11.2022 14:55 Ответить
Один ніби смикнувся трохи.
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29.11.2022 15:17 Ответить
вчора, якась муха залізла в дім, хотів її прибити і відчув що мені від того родості меньше ніж від дохлого кацапа
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29.11.2022 17:16 Ответить
Не будет лад . Дохляки все будут без вести -- ублюдки не забирают свое пидоское мясо
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29.11.2022 16:05 Ответить
Зате вовки з лисами понаїдаються. Взимку точно голодувати не будуть.
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30.11.2022 00:16 Ответить
- Кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось?
- Ку.
- А почему так ма…
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29.11.2022 16:32 Ответить
Дохлі кацапи - це завжди гарно.
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29.11.2022 14:56 Ответить
Це мабуть оті вагнеровські зеки-богатирі?

а тюрмі могли б теплі макарони їсти...😕
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29.11.2022 15:05 Ответить
Відео казкові. Ці всі відео треба побільше зливати в мордорські пабліки, нехай дивляться на своє майбутнє "НА" Україні (як ті виродки говорять, спеціально виділив у лапки).
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29.11.2022 18:04 Ответить
Є#ануті нелюди кацапи під керівництвом сином сатани ****** замість того щоб розвивати, розбудовувати свою країну лізуть подихати нізащо в іньші країни, кацапи-нелюди без мізків!
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29.11.2022 14:57 Ответить
Не вистачає музона тіпа - Ванька встанька де ти є ... , або Рамштайн..
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29.11.2022 14:57 Ответить
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29.11.2022 14:58 Ответить
Мішки із-под Ізюма вже були
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29.11.2022 15:02 Ответить
Павтарить хотели?

Получите-распишитесь!
Ржев 2. 😕
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29.11.2022 15:00 Ответить
- Красиво идутлежат! - не Интеллигенция...
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29.11.2022 15:38 Ответить
Подохли... А ведь если бы не ...уйло, могли бы у себя в оркостане боярышник бухать, кислые щи хлебать да свои любимые матерные частушки распевать. И было бы вам, падлы, все по-домашнему, по-русски.
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29.11.2022 15:01 Ответить
В фарш!
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29.11.2022 15:06 Ответить
Видео супер ВСУ Молодцы!
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29.11.2022 15:09 Ответить
Dobra robota. Bić i ciągle naprzód. Chwała Ukrainie!
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29.11.2022 15:11 Ответить
Ось тому в Україні такі гарні чорноземи.
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29.11.2022 15:17 Ответить
Верден...
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29.11.2022 15:19 Ответить
Це Ваньки вже ніколи не встаньки...
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29.11.2022 15:22 Ответить
Нещодавно дізналась, що чмобіки так легко йдуть до воєнкоматів, тому що не хотять виглядати боягузами в очах знайомих.
Вийти на мітинг хоч би проти могилізації - вони бояться і чесно про це усюди говорять, а піти на війну, вирити в іншій країні самостійно свою могилу і в неї же загинути - то це мабуть прояв героїзму.
Ну от звідки така кількість ідіотів взялася і чим Україна недогодила богові, що усі вони на нашому кордоні живуть?
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29.11.2022 15:25 Ответить
* військоматів звісно
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29.11.2022 15:26 Ответить
Так змішалися з землею що й не видно..
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29.11.2022 15:27 Ответить
Руzкие эффектно демонстрируют инстинкт самозахоронения 🤣
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29.11.2022 15:29 Ответить
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29.11.2022 15:33 Ответить
посадка
вщент
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29.11.2022 15:35 Ответить
Та що посадка - цілі переліски вщент. Спаскудили нам природу суки, на десятиліття спаскудили. Невже ми це їм колись пробачимо? Та що природа - сеільки людських життів уі нелюди обірвали? Як це пробачити? Кажуть, німців же пробачили? Хто? Жабоїди з макаронниками? Так одні практично не опирались, а інші ще й допомагали. А от англійці, здається, і досі швабів ненавидять. І правильно роблять
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29.11.2022 16:26 Ответить
Дерева реально шкода....
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29.11.2022 16:36 Ответить
Есть национальности, которые не меняются
к ним относятся немцы и русские
и те и те считают себя правильными
когда в 90-е евреи снова потянулись в Германию, я был удивлен тупости этой древней нации
к сожалению, украинцы также будут идти по этим граблям.
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01.12.2022 09:43 Ответить
Кульок где, я вас спрашиваю?
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29.11.2022 15:36 Ответить
Як там співав "крематорій": ми все живем для того, чтобы сдохнуть... Пророчий приспів, як на мене. І це мета їхнього існування - патороч, людське сміття, якому не місце на землі.
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29.11.2022 16:20 Ответить
свинособаки порились в нашій землі... тільки забули в чорні мішки завбачливо повскакувати... понівечені дерева і кущі будуть мати в достатку міндобрива для відновлення по-весні....
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29.11.2022 16:27 Ответить
Ну от, бачте, нешановні провокатори, які ******* питати "а де дохлі сотні асвабадітєлєй, чаво немає відосів...". Є відоси, просто вони вам не цікаві. Та вони навіть нам не дуже цікаві, хоча і викликають тільки приємні відчуття. Ну дохлі кацапи - і що? Тепер цікавить тільки кількість - хочеться якнайбільше (але без збільшення втрат ЗСУ!!!).

А так - просто приємна картина: асвабадітєлі прілєглі атдахнуть. Треба піти задонатити хлопцям, якраз залишилося грошенят, а ЗП післязавтра - нехай куплять ще дронів та набоїв.
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29.11.2022 16:57 Ответить
GOOD RUSSIANS IS DEAD!!MF !!!!
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29.11.2022 17:34 Ответить
Эпична дезинфекция
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29.11.2022 17:35 Ответить
Чого це знищені? просто люди відпочивають!
гойда, москалі, на такий відпочинок
турагенція ЗСУ
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29.11.2022 18:03 Ответить
Згоден зі всіма з приводу понівечених дерев . але ж вони відродяться , ще й буйніше розростуться бо коріння ,певно шо живі ,йдуть дощі ,а добрива які гарні ! Тут не вистачає Васнєцова ,щоб монументально для московитьськіх потомків на століття відобразив російських вітязів ,знищених дружиною Київської Русі при Бахмутській битві .
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29.11.2022 18:04 Ответить
гарно всіяно
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29.11.2022 19:27 Ответить
Просто справедливий результат діяльності непроханих гостей.
Слава нашим союзникам та славним ЗСУ!
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29.11.2022 20:09 Ответить
А так бы спились или скололись
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29.11.2022 20:54 Ответить
Sravnja s Mona Lizy- voobshe kartina maslom!
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29.11.2022 22:38 Ответить
 
 