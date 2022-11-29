Ликвидированные российские оккупанты вблизи Бахмута. ВИДЕО беспилотника
Украинские бойцы опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы ликвидированные оккупанты на разбитой позиции вблизи Бахмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана с помощью БПЛА. На записи видно по меньшей мере два десятка тел убитых оккупантов. Неизвестно, бросили ли россияне тела своих убитых или украинским воинам удалось полностью уничтожить подразделение армии РФ.
Топ комментарии
+46 MausMike
показать весь комментарий29.11.2022 14:58 Ответить Ссылка
+30 Aleksiey Ykropovich
показать весь комментарий29.11.2022 14:57 Ответить Ссылка
+27 boris kravchenko #517295
показать весь комментарий29.11.2022 15:01 Ответить Ссылка
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- Ку.
- А почему так ма…
а тюрмі могли б теплі макарони їсти...😕
Получите-распишитесь!
Ржев 2. 😕
идутлежат! - не Интеллигенция...
Вийти на мітинг хоч би проти могилізації - вони бояться і чесно про це усюди говорять, а піти на війну, вирити в іншій країні самостійно свою могилу і в неї же загинути - то це мабуть прояв героїзму.
Ну от звідки така кількість ідіотів взялася і чим Україна недогодила богові, що усі вони на нашому кордоні живуть?
вщент
к ним относятся немцы и русские
и те и те считают себя правильными
когда в 90-е евреи снова потянулись в Германию, я был удивлен тупости этой древней нации
к сожалению, украинцы также будут идти по этим граблям.
А так - просто приємна картина: асвабадітєлі прілєглі атдахнуть. Треба піти задонатити хлопцям, якраз залишилося грошенят, а ЗП післязавтра - нехай куплять ще дронів та набоїв.
гойда, москалі, на такий відпочинок
турагенція ЗСУ
Слава нашим союзникам та славним ЗСУ!