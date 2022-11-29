Ліквідовані російські окупанти поблизу Бахмута. ВIДЕО безпілотника
Українські бійці опублікували відеозапис, на якому зафіксовані ліквідовані окупанти на розбитій вщент позиції поблизу Бахмута.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений за допомогою БПЛА. На записі видно щонайменше два десятки тіл убитих окупантів. Невідомо, чи росіяни покинули тіла своїх убитих, чи українським воїнам вдалося повністю знищити підрозділ армії РФ.
Топ коментарі
+46 MausMike
показати весь коментар29.11.2022 14:58 Відповісти Посилання
+30 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар29.11.2022 14:57 Відповісти Посилання
+27 boris kravchenko #517295
показати весь коментар29.11.2022 15:01 Відповісти Посилання
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- Ку.
- А почему так ма…
а тюрмі могли б теплі макарони їсти...😕
Получите-распишитесь!
Ржев 2. 😕
идутлежат! - не Интеллигенция...
Вийти на мітинг хоч би проти могилізації - вони бояться і чесно про це усюди говорять, а піти на війну, вирити в іншій країні самостійно свою могилу і в неї же загинути - то це мабуть прояв героїзму.
Ну от звідки така кількість ідіотів взялася і чим Україна недогодила богові, що усі вони на нашому кордоні живуть?
вщент
к ним относятся немцы и русские
и те и те считают себя правильными
когда в 90-е евреи снова потянулись в Германию, я был удивлен тупости этой древней нации
к сожалению, украинцы также будут идти по этим граблям.
А так - просто приємна картина: асвабадітєлі прілєглі атдахнуть. Треба піти задонатити хлопцям, якраз залишилося грошенят, а ЗП післязавтра - нехай куплять ще дронів та набоїв.
гойда, москалі, на такий відпочинок
турагенція ЗСУ
Слава нашим союзникам та славним ЗСУ!