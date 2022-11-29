Ліквідовані російські окупанти поблизу Бахмута. ВIДЕО безпілотника

Українські бійці опублікували відеозапис, на якому зафіксовані ліквідовані окупанти на розбитій вщент позиції поблизу Бахмута.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений за допомогою БПЛА. На записі видно щонайменше два десятки тіл убитих окупантів. Невідомо, чи росіяни покинули тіла своїх убитих, чи українським воїнам вдалося повністю знищити підрозділ армії РФ.

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