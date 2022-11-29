УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5321 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
26 452 43

Ліквідовані російські окупанти поблизу Бахмута. ВIДЕО безпілотника

Українські бійці опублікували відеозапис, на якому зафіксовані ліквідовані окупанти на розбитій вщент позиції поблизу Бахмута.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений за допомогою БПЛА. На записі видно щонайменше два десятки тіл убитих окупантів. Невідомо, чи росіяни покинули тіла своїх убитих, чи українським воїнам вдалося повністю знищити підрозділ армії РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи знищують ворожу піхоту на бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18043) знищення (7702) Бахмут (1563)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+46
показати весь коментар
29.11.2022 14:58 Відповісти
+30
Є#ануті нелюди кацапи під керівництвом сином сатани ****** замість того щоб розвивати, розбудовувати свою країну лізуть подихати нізащо в іньші країни, кацапи-нелюди без мізків!
показати весь коментар
29.11.2022 14:57 Відповісти
+27
Подохли... А ведь если бы не ...уйло, могли бы у себя в оркостане боярышник бухать, кислые щи хлебать да свои любимые матерные частушки распевать. И было бы вам, падлы, все по-домашнему, по-русски.
показати весь коментар
29.11.2022 15:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапчики загорають. Чим ліпше загар,тим краща модифікація "лада каліна"👍
показати весь коментар
29.11.2022 14:55 Відповісти
Один ніби смикнувся трохи.
показати весь коментар
29.11.2022 15:17 Відповісти
вчора, якась муха залізла в дім, хотів її прибити і відчув що мені від того родості меньше ніж від дохлого кацапа
показати весь коментар
29.11.2022 17:16 Відповісти
Не будет лад . Дохляки все будут без вести -- ублюдки не забирают свое пидоское мясо
показати весь коментар
29.11.2022 16:05 Відповісти
Зате вовки з лисами понаїдаються. Взимку точно голодувати не будуть.
показати весь коментар
30.11.2022 00:16 Відповісти
- Кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось?
- Ку.
- А почему так ма…
показати весь коментар
29.11.2022 16:32 Відповісти
Дохлі кацапи - це завжди гарно.
показати весь коментар
29.11.2022 14:56 Відповісти
Це мабуть оті вагнеровські зеки-богатирі?

а тюрмі могли б теплі макарони їсти...😕
показати весь коментар
29.11.2022 15:05 Відповісти
Відео казкові. Ці всі відео треба побільше зливати в мордорські пабліки, нехай дивляться на своє майбутнє "НА" Україні (як ті виродки говорять, спеціально виділив у лапки).
показати весь коментар
29.11.2022 18:04 Відповісти
Є#ануті нелюди кацапи під керівництвом сином сатани ****** замість того щоб розвивати, розбудовувати свою країну лізуть подихати нізащо в іньші країни, кацапи-нелюди без мізків!
показати весь коментар
29.11.2022 14:57 Відповісти
Не вистачає музона тіпа - Ванька встанька де ти є ... , або Рамштайн..
показати весь коментар
29.11.2022 14:57 Відповісти
показати весь коментар
29.11.2022 14:58 Відповісти
Мішки із-под Ізюма вже були
показати весь коментар
29.11.2022 15:02 Відповісти
Павтарить хотели?

Получите-распишитесь!
Ржев 2. 😕
показати весь коментар
29.11.2022 15:00 Відповісти
- Красиво идутлежат! - не Интеллигенция...
показати весь коментар
29.11.2022 15:38 Відповісти
Подохли... А ведь если бы не ...уйло, могли бы у себя в оркостане боярышник бухать, кислые щи хлебать да свои любимые матерные частушки распевать. И было бы вам, падлы, все по-домашнему, по-русски.
показати весь коментар
29.11.2022 15:01 Відповісти
В фарш!
показати весь коментар
29.11.2022 15:06 Відповісти
Видео супер ВСУ Молодцы!
показати весь коментар
29.11.2022 15:09 Відповісти
Dobra robota. Bić i ciągle naprzód. Chwała Ukrainie!
показати весь коментар
29.11.2022 15:11 Відповісти
Ось тому в Україні такі гарні чорноземи.
показати весь коментар
29.11.2022 15:17 Відповісти
Верден...
показати весь коментар
29.11.2022 15:19 Відповісти
Це Ваньки вже ніколи не встаньки...
показати весь коментар
29.11.2022 15:22 Відповісти
Нещодавно дізналась, що чмобіки так легко йдуть до воєнкоматів, тому що не хотять виглядати боягузами в очах знайомих.
Вийти на мітинг хоч би проти могилізації - вони бояться і чесно про це усюди говорять, а піти на війну, вирити в іншій країні самостійно свою могилу і в неї же загинути - то це мабуть прояв героїзму.
Ну от звідки така кількість ідіотів взялася і чим Україна недогодила богові, що усі вони на нашому кордоні живуть?
показати весь коментар
29.11.2022 15:25 Відповісти
* військоматів звісно
показати весь коментар
29.11.2022 15:26 Відповісти
Так змішалися з землею що й не видно..
показати весь коментар
29.11.2022 15:27 Відповісти
Руzкие эффектно демонстрируют инстинкт самозахоронения 🤣
показати весь коментар
29.11.2022 15:29 Відповісти
показати весь коментар
29.11.2022 15:33 Відповісти
посадка
вщент
показати весь коментар
29.11.2022 15:35 Відповісти
Та що посадка - цілі переліски вщент. Спаскудили нам природу суки, на десятиліття спаскудили. Невже ми це їм колись пробачимо? Та що природа - сеільки людських життів уі нелюди обірвали? Як це пробачити? Кажуть, німців же пробачили? Хто? Жабоїди з макаронниками? Так одні практично не опирались, а інші ще й допомагали. А от англійці, здається, і досі швабів ненавидять. І правильно роблять
показати весь коментар
29.11.2022 16:26 Відповісти
Дерева реально шкода....
показати весь коментар
29.11.2022 16:36 Відповісти
Есть национальности, которые не меняются
к ним относятся немцы и русские
и те и те считают себя правильными
когда в 90-е евреи снова потянулись в Германию, я был удивлен тупости этой древней нации
к сожалению, украинцы также будут идти по этим граблям.
показати весь коментар
01.12.2022 09:43 Відповісти
Кульок где, я вас спрашиваю?
показати весь коментар
29.11.2022 15:36 Відповісти
Як там співав "крематорій": ми все живем для того, чтобы сдохнуть... Пророчий приспів, як на мене. І це мета їхнього існування - патороч, людське сміття, якому не місце на землі.
показати весь коментар
29.11.2022 16:20 Відповісти
свинособаки порились в нашій землі... тільки забули в чорні мішки завбачливо повскакувати... понівечені дерева і кущі будуть мати в достатку міндобрива для відновлення по-весні....
показати весь коментар
29.11.2022 16:27 Відповісти
Ну от, бачте, нешановні провокатори, які ******* питати "а де дохлі сотні асвабадітєлєй, чаво немає відосів...". Є відоси, просто вони вам не цікаві. Та вони навіть нам не дуже цікаві, хоча і викликають тільки приємні відчуття. Ну дохлі кацапи - і що? Тепер цікавить тільки кількість - хочеться якнайбільше (але без збільшення втрат ЗСУ!!!).

А так - просто приємна картина: асвабадітєлі прілєглі атдахнуть. Треба піти задонатити хлопцям, якраз залишилося грошенят, а ЗП післязавтра - нехай куплять ще дронів та набоїв.
показати весь коментар
29.11.2022 16:57 Відповісти
GOOD RUSSIANS IS DEAD!!MF !!!!
показати весь коментар
29.11.2022 17:34 Відповісти
Эпична дезинфекция
показати весь коментар
29.11.2022 17:35 Відповісти
Чого це знищені? просто люди відпочивають!
гойда, москалі, на такий відпочинок
турагенція ЗСУ
показати весь коментар
29.11.2022 18:03 Відповісти
Згоден зі всіма з приводу понівечених дерев . але ж вони відродяться , ще й буйніше розростуться бо коріння ,певно шо живі ,йдуть дощі ,а добрива які гарні ! Тут не вистачає Васнєцова ,щоб монументально для московитьськіх потомків на століття відобразив російських вітязів ,знищених дружиною Київської Русі при Бахмутській битві .
показати весь коментар
29.11.2022 18:04 Відповісти
гарно всіяно
показати весь коментар
29.11.2022 19:27 Відповісти
Просто справедливий результат діяльності непроханих гостей.
Слава нашим союзникам та славним ЗСУ!
показати весь коментар
29.11.2022 20:09 Відповісти
А так бы спились или скололись
показати весь коментар
29.11.2022 20:54 Відповісти
Sravnja s Mona Lizy- voobshe kartina maslom!
показати весь коментар
29.11.2022 22:38 Відповісти
 
 