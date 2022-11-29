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Новини Відео Війна
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Артилеристи знищують ворожу піхоту на бахмутському напрямку. ВIДЕО

Українські артилеристи влучно вдарили по позиціях ворожого піхотного підрозділу поблизу Бахмута.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з відео, яке бійці опублікували у соцмережах, вогнем артилерії частину окупантів було знищено, частина, очевидно, мусила тікати.

"Процес перетворення на фарш окупантів. Бахмутський напрямок", - написали бійці у коментарі до відео.

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Автор: 

армія рф (18043) знищення (7702) Бахмут (1563)


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Топ коментарі
+33
ЧТО ТАМ ЗА ЖУК ЛАПКОЙ ДЕРГАЕТ !?)
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29.11.2022 13:46 Відповісти
+31
Смерть кацапам! Путлер капут!
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29.11.2022 13:49 Відповісти
+26
Это он семена из карманов разбрасывает.
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29.11.2022 14:01 Відповісти
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ЧТО ТАМ ЗА ЖУК ЛАПКОЙ ДЕРГАЕТ !?)
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29.11.2022 13:46 Відповісти
Це він дає знак шо все мені ханаідіть других добивайте
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29.11.2022 13:54 Відповісти
щось семафорить..морячок мабуть..
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29.11.2022 13:58 Відповісти
Это он семена из карманов разбрасывает.
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29.11.2022 14:01 Відповісти
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29.11.2022 18:58 Відповісти
то кабзон всіх запрошує
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29.11.2022 14:08 Відповісти
Так виглядає жест доброї волі.
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29.11.2022 17:36 Відповісти
Молодці.
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29.11.2022 13:47 Відповісти
Смерть кацапам! Путлер капут!
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29.11.2022 13:49 Відповісти
Когда уже эти сссуки кацапские кончатся?
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29.11.2022 14:10 Відповісти
Судячи з кількості підпалин та вирв від снарядів, "снарядного голоду" в ЗСУ і близько немає. Це добрі новини. Означає, що конвеєр утилізації русні не припинятиметься ні на годину. Та і в сусідній новині пишуть - вже місяць як завод Артем виробляє 122/152мм снаряди в товарних кількостях.
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29.11.2022 14:43 Відповісти
авжеж, якщо лише Штати з кожною посилкою надсилають мінімум 10 млн набоїв різного стрілкового калібру і 10+ тисяч снарядів 155 мм, і на додаток декілька сотень високоточних ескалібурів - то звісно що робити фарш є чим. І така посилочка прилітає майже щотижня або щодватижня. І це лише від Госдепа
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29.11.2022 15:08 Відповісти
10000 снарядів-то на 2-4 дні приблизно.
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29.11.2022 16:23 Відповісти
 
 