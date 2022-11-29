Артилеристи знищують ворожу піхоту на бахмутському напрямку. ВIДЕО
Українські артилеристи влучно вдарили по позиціях ворожого піхотного підрозділу поблизу Бахмута.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з відео, яке бійці опублікували у соцмережах, вогнем артилерії частину окупантів було знищено, частина, очевидно, мусила тікати.
"Процес перетворення на фарш окупантів. Бахмутський напрямок", - написали бійці у коментарі до відео.
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