Артилеристи знищують ворожу піхоту на бахмутському напрямку. ВIДЕО

Українські артилеристи влучно вдарили по позиціях ворожого піхотного підрозділу поблизу Бахмута.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з відео, яке бійці опублікували у соцмережах, вогнем артилерії частину окупантів було знищено, частина, очевидно, мусила тікати.

"Процес перетворення на фарш окупантів. Бахмутський напрямок", - написали бійці у коментарі до відео.

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