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Артиллеристы уничтожают вражескую пехоту на бахмутском направлении. ВИДЕО

Украинские артиллеристы метко ударили по позициям вражеского пехотного подразделения вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видео, которое бойцы опубликовали в соцсетях, огнем артиллерии часть оккупантов была уничтожена, часть, очевидно, должна была бежать.

"Процесс превращения в фарш оккупантов. Бахмутское направление", - написали бойцы в комментарии к видео.

Читайте: Военные РФ преувеличивают свои достижения вблизи Бахмута, - ISW

армия РФ (19917) уничтожение (7406) Бахмут (1605)


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Топ комментарии
+33
ЧТО ТАМ ЗА ЖУК ЛАПКОЙ ДЕРГАЕТ !?)
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29.11.2022 13:46 Ответить
+31
Смерть кацапам! Путлер капут!
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29.11.2022 13:49 Ответить
+26
Это он семена из карманов разбрасывает.
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29.11.2022 14:01 Ответить
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ЧТО ТАМ ЗА ЖУК ЛАПКОЙ ДЕРГАЕТ !?)
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29.11.2022 13:46 Ответить
Це він дає знак шо все мені ханаідіть других добивайте
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29.11.2022 13:54 Ответить
щось семафорить..морячок мабуть..
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29.11.2022 13:58 Ответить
Это он семена из карманов разбрасывает.
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29.11.2022 14:01 Ответить
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29.11.2022 18:58 Ответить
то кабзон всіх запрошує
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29.11.2022 14:08 Ответить
Так виглядає жест доброї волі.
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29.11.2022 17:36 Ответить
Молодці.
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29.11.2022 13:47 Ответить
Смерть кацапам! Путлер капут!
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29.11.2022 13:49 Ответить
Когда уже эти сссуки кацапские кончатся?
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29.11.2022 14:10 Ответить
Судячи з кількості підпалин та вирв від снарядів, "снарядного голоду" в ЗСУ і близько немає. Це добрі новини. Означає, що конвеєр утилізації русні не припинятиметься ні на годину. Та і в сусідній новині пишуть - вже місяць як завод Артем виробляє 122/152мм снаряди в товарних кількостях.
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29.11.2022 14:43 Ответить
авжеж, якщо лише Штати з кожною посилкою надсилають мінімум 10 млн набоїв різного стрілкового калібру і 10+ тисяч снарядів 155 мм, і на додаток декілька сотень високоточних ескалібурів - то звісно що робити фарш є чим. І така посилочка прилітає майже щотижня або щодватижня. І це лише від Госдепа
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29.11.2022 15:08 Ответить
10000 снарядів-то на 2-4 дні приблизно.
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29.11.2022 16:23 Ответить
 
 