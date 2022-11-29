Артиллеристы уничтожают вражескую пехоту на бахмутском направлении. ВИДЕО
Украинские артиллеристы метко ударили по позициям вражеского пехотного подразделения вблизи Бахмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видео, которое бойцы опубликовали в соцсетях, огнем артиллерии часть оккупантов была уничтожена, часть, очевидно, должна была бежать.
"Процесс превращения в фарш оккупантов. Бахмутское направление", - написали бойцы в комментарии к видео.
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