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Рашисты обстреляли Ворожбянскую громаду на Сумщине. ФОТОрепортаж

Сегодня после обеда российские войска из ствольной артиллерии обстреляли Ворожбянскую громаду в Сумской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, 30 "прилетов" было на двух улицах. Снаряды разрывались во дворах, возле домов.

"Повреждены, по меньшей мере, 6 домов местных жителей. Еще четыре - имеют значительные разрушения. У некоторых нет стен и крыш. Люди успели спрятаться в укрытие", - говорится в сообщении.

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Рашисты обстреляли Ворожбянскую громаду на Сумщине 01
Рашисты обстреляли Ворожбянскую громаду на Сумщине 02
Рашисты обстреляли Ворожбянскую громаду на Сумщине 03
Рашисты обстреляли Ворожбянскую громаду на Сумщине 04
Рашисты обстреляли Ворожбянскую громаду на Сумщине 05
Рашисты обстреляли Ворожбянскую громаду на Сумщине 06

обстрел (28218) Сумская область (3406) Живицкий Дмитрий (242)


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А тепер швидко асфальт класти
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29.11.2022 17:20 Ответить
 
 