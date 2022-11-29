Рашисты обстреляли Ворожбянскую громаду на Сумщине. ФОТОрепортаж
Сегодня после обеда российские войска из ствольной артиллерии обстреляли Ворожбянскую громаду в Сумской области.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, 30 "прилетов" было на двух улицах. Снаряды разрывались во дворах, возле домов.
"Повреждены, по меньшей мере, 6 домов местных жителей. Еще четыре - имеют значительные разрушения. У некоторых нет стен и крыш. Люди успели спрятаться в укрытие", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яна Чорновола
показать весь комментарий29.11.2022 17:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль