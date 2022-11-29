Рашисты обстреляли Ворожбянскую громаду на Сумщине. ФОТОрепортаж

Сегодня после обеда российские войска из ствольной артиллерии обстреляли Ворожбянскую громаду в Сумской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, 30 "прилетов" было на двух улицах. Снаряды разрывались во дворах, возле домов.

"Повреждены, по меньшей мере, 6 домов местных жителей. Еще четыре - имеют значительные разрушения. У некоторых нет стен и крыш. Люди успели спрятаться в укрытие", - говорится в сообщении.

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