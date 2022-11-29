Рашисти обстріляли Ворожбянську громаду на Сумщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні після обіду російські війська зі ствольної артилерії обстріляли Ворожбянську громаду на Сумщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 30 "прильотів" було на двох вулицях. Снаряди розривалися на подвір’ях, біля осель.

"Пошкоджені щонайменше 6 будинків місцевих мешканців. Ще чотири - мають значні руйнування. У деяких немає стін та дахів. Люди встигли сховатися в укриття", - йдеться у повідомленні.

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