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Рашисти обстріляли Ворожбянську громаду на Сумщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні після обіду російські війська зі ствольної артилерії обстріляли Ворожбянську громаду на Сумщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 30 "прильотів" було на двох вулицях. Снаряди розривалися на подвір’ях, біля осель.

"Пошкоджені щонайменше 6 будинків місцевих мешканців. Ще чотири - мають значні руйнування. У деяких немає стін та дахів. Люди встигли сховатися в укриття", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: Постраждало агропідприємство, "прильоти" поруч із адмінбудівлею. ФОТОрепортаж

Рашисти обстріляли Ворожбянську громаду на Сумщині 01
Рашисти обстріляли Ворожбянську громаду на Сумщині 02
Рашисти обстріляли Ворожбянську громаду на Сумщині 03
Рашисти обстріляли Ворожбянську громаду на Сумщині 04
Рашисти обстріляли Ворожбянську громаду на Сумщині 05
Рашисти обстріляли Ворожбянську громаду на Сумщині 06

Автор: 

обстріл (29540) Сумська область (3960) Живицький Дмитро (466)


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А тепер швидко асфальт класти
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29.11.2022 17:20 Відповісти
 
 