Рашисти обстріляли Ворожбянську громаду на Сумщині. ФОТОрепортаж
Сьогодні після обіду російські війська зі ствольної артилерії обстріляли Ворожбянську громаду на Сумщині.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, 30 "прильотів" було на двох вулицях. Снаряди розривалися на подвір’ях, біля осель.
"Пошкоджені щонайменше 6 будинків місцевих мешканців. Ще чотири - мають значні руйнування. У деяких немає стін та дахів. Люди встигли сховатися в укриття", - йдеться у повідомленні.
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Яна Чорновола
показати весь коментар29.11.2022 17:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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