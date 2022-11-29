Последствия обстрела Лимана российскими оккупантами. ФОТОрепортаж
Российские захватчики обстреляли Лиман из реактивной системы залпового огня "Смерч".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
На этот раз армия РФ попала в жилищный сектор, где проживали исключительно гражданские лица. От снарядов оккупантов погиб мужчина, еще трое граждан получили ранения.
Также снарядами повреждены дома местных жителей.
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Яна Чорновола
показать весь комментарий29.11.2022 17:23 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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