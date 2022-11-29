РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8990 посетителей онлайн
Новости Фото Война
3 840 1

Последствия обстрела Лимана российскими оккупантами. ФОТОрепортаж

Российские захватчики обстреляли Лиман из реактивной системы залпового огня "Смерч".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

На этот раз армия РФ попала в жилищный сектор, где проживали исключительно гражданские лица. От снарядов оккупантов погиб мужчина, еще трое граждан получили ранения.

Также снарядами повреждены дома местных жителей.

Также читайте: Французская РСЗО LRU прибыла в Украину, - Резников

Последствия обстрела Лимана российскими оккупантами 01
Последствия обстрела Лимана российскими оккупантами 02
Последствия обстрела Лимана российскими оккупантами 03
Последствия обстрела Лимана российскими оккупантами 04

обстрел (28218) Лиман (321) Офис Генпрокурора (2518)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Боже, поможи нам, українцям. Решта вже може глибоко не турбуватися
показать весь комментарий
29.11.2022 17:23 Ответить
 
 