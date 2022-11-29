УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5003 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
3 840 1

Наслідки обстрілу Лимана російськими окупантами. ФОТОрепортаж

Російські загарбники обстріляли Лиман з реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Цього разу армія РФ поцілила у житловий сектор, де мешкали виключно цивільні особи. Від снарядів окупантів загинув чоловік, ще троє громадян отримали поранення.

Також снарядами пошкоджено будинки місцевих мешканців.

Також читайте: Рашисти обстріляли Ворожбянську громаду на Сумщині. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Лимана російськими окупантами 01
Наслідки обстрілу Лимана російськими окупантами 02
Наслідки обстрілу Лимана російськими окупантами 03
Наслідки обстрілу Лимана російськими окупантами 04

Автор: 

обстріл (29540) Лиман (232) Офіс Генпрокурора (3306)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боже, поможи нам, українцям. Решта вже може глибоко не турбуватися
показати весь коментар
29.11.2022 17:23 Відповісти
 
 