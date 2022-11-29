Наслідки обстрілу Лимана російськими окупантами. ФОТОрепортаж
Російські загарбники обстріляли Лиман з реактивної системи залпового вогню "Смерч".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Цього разу армія РФ поцілила у житловий сектор, де мешкали виключно цивільні особи. Від снарядів окупантів загинув чоловік, ще троє громадян отримали поранення.
Також снарядами пошкоджено будинки місцевих мешканців.
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Яна Чорновола
показати весь коментар29.11.2022 17:23 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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