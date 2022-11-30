Боевая работа батареи FH-70. ФОТОрепортаж

Украинские воины продолжают уничтожать врага, используя батареи FH-70.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Север".

"Работа батареи FH-70. Украинские артиллеристы готовы уничтожать оккупантов в любую погоду. Им нужны только два условия - больше вражеских целей и боеприпасов", - говорится в сообщении.















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