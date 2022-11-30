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Бойова робота батареї FH-70. ФОТОрепортаж

Українські воїни продовжують нищити ворога, використовуючи батареї FH-70.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

"Робота батареї FH-70. Українські артилеристи готові нищити окупантів за будь-якої погоди. Їм потрібні лише дві умови - більше ворожих цілей та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

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зброя (7566) ЗСУ (7719)


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Дивлюсь, на останньому фото досилач артилерійських снарядів у канал ствола у багнюці. Це мабуть якось невірно, бо бруд попаде всередину.
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30.11.2022 10:42 Відповісти
 
 