Бойова робота батареї FH-70. ФОТОрепортаж
Українські воїни продовжують нищити ворога, використовуючи батареї FH-70.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".
"Робота батареї FH-70. Українські артилеристи готові нищити окупантів за будь-якої погоди. Їм потрібні лише дві умови - більше ворожих цілей та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
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V #508818
показати весь коментар30.11.2022 10:42 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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