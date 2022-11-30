Бойова робота батареї FH-70. ФОТОрепортаж

Українські воїни продовжують нищити ворога, використовуючи батареї FH-70.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

"Робота батареї FH-70. Українські артилеристи готові нищити окупантів за будь-якої погоди. Їм потрібні лише дві умови - більше ворожих цілей та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.















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