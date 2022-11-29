"Подарунки для окупантів": Укроборонпром показав перші снаряди 152 мм. ФОТО
Державний концерн Укроборонпром показав перші виготовлені ним снаряди калібру 152 мм.
Фото опубліковані в телеграм-каналі концерну, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Державний концерн "Укроборонпром" підготував цінні подарунки для окупантів", - йдеться у повідомленні.
Військові уточнюють, що перші 152 мм снаряди українського виробництва надійдуть адресатам за кілька днів.
Появу на фронті нових снарядів 152 мм Укроборонпром анонсував 21 листопада.
Топ коментарі
+52 Pawlo Kit
показати весь коментар29.11.2022 13:46 Відповісти Посилання
+34 Pawlo Kit
показати весь коментар29.11.2022 13:55 Відповісти Посилання
+32 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар29.11.2022 13:49 Відповісти Посилання
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За часів Петра оборонка набрала великих обсягів розробки та виробництва.
Потім прийшов "не барига" і все раптом стало.
Дебіли досі не сприймають реальність.
ВВП з проданих танків гарно піднявся?
А, стоп, все злили в "приват"....
балачки то гарно але фактів позитивной оцінки діяльності П відсутні...
Якщо б були: піарменеджери не пропустили...
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ
11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП
Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ.
А ще питання: скільки згоріло на 11 складах? а скільки докрали?
Тобто це не нападки на "патрона", а констатація того що всі 30 років (300+) все йде однім вектором літопису, але ж все ж таки як на 22 рік "славетна армія" петра налічувала 25 тис спроможних захисників для відбиття нападу орди? Тоді коли через ато прошло щонайменше 700 тис а контракти підписало начебто 125 тис до регулярної армії 65 тис:?
Дебіли невиліковні....
давайте жити кожен день з чистого листа, як нормальні хворі на амнезію
Срані зелені балаболи...
"Имплозивная схема требовала большого объёма расчетов для выбора наилучшего и самого надежного варианта схемы. Так как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) вычислители-люди (в основном женщины) не справлялись с объёмом вычислений, в конце 1943 года были заказаны https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80 табуляторы IBM 601, которые весной 1944 года за три недели выполнили объём работ, который без них потребовал бы нескольких месяцев"
Pratt & Whitney F100? Каковые различных модификаций устанавливались на F-15, F16 и даже на F-18!
Вот кстати пример, по Embrarer KC-390:
"На самолет также планировалось поставить комплект авионики Rockwell Collins ProLine Fusion для его гражданской сертификации.
В том же 2011 году стало известно о том, что для силовой установки КС-390 выбран двигатель IAE V2500-А5, на базе которого специально для военного применения создан модифицированный вариант V2500-E5. Он получил сертификат типа в августе 2014 года и имеет тягу 31330 фунтов.
Двигатель разработан и выпускается компанией International Aero Engines AG (IAE), образованной совместно такими известными двигателестроительными компаниями как Pratt & Whitney, Rolls-Royce, Japanese Aero Engines Corporation и MTU Aero Engines."
Зе шакали.
А чому, до речі, не пофарбовані
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
13.12.2021 - в стані припинення
1000741270026040740
Внесення рішення засновників щодо припинення ЮО в результаті реорганізації
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог 13.02.2022