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"Подарунки для окупантів": Укроборонпром показав перші снаряди 152 мм. ФОТО

Державний концерн Укроборонпром показав перші виготовлені ним снаряди калібру 152 мм.

Фото опубліковані в телеграм-каналі концерну, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Державний концерн "Укроборонпром" підготував цінні подарунки для окупантів", - йдеться у повідомленні.

Військові уточнюють, що перші 152 мм снаряди українського виробництва надійдуть адресатам за кілька днів.

Появу на фронті нових снарядів 152 мм Укроборонпром анонсував 21 листопада.

Дивіться: Артилеристи знищують ворожу піхоту на бахмутському напрямку. ВIДЕО

Подарунки для окупантів: Укроборонпром показав перші снаряди 152 мм 01

Автор: 

боєприпаси (2309) зброя (7566) Укроборонпром (1741)


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Топ коментарі
+52
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29.11.2022 13:46 Відповісти
+34
Правда очи коле?
За часів Петра оборонка набрала великих обсягів розробки та виробництва.
Потім прийшов "не барига" і все раптом стало.
Дебіли досі не сприймають реальність.
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29.11.2022 13:55 Відповісти
+32
Точніше відновили, вперше мабуть з 2019 року. А почали виробляти, якщо не помиляюсь, ще у 2018
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29.11.2022 13:49 Відповісти
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29.11.2022 13:46 Відповісти
не звізди.
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29.11.2022 13:52 Відповісти
і як ви дійшли до таких висновків? особливо щодо "При Порошенку якраз ці калібри систематично знищувалися"
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29.11.2022 13:53 Відповісти
Правда очи коле?
За часів Петра оборонка набрала великих обсягів розробки та виробництва.
Потім прийшов "не барига" і все раптом стало.
Дебіли досі не сприймають реальність.
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29.11.2022 13:55 Відповісти
Це той час коли Булати краще продавати, а 62 ремонтувати?
ВВП з проданих танків гарно піднявся?
А, стоп, все злили в "приват"....

балачки то гарно але фактів позитивной оцінки діяльності П відсутні...

Якщо б були: піарменеджери не пропустили...
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29.11.2022 16:00 Відповісти
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ

У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ

У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ

11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП

Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ.
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29.11.2022 16:37 Відповісти
Маю відношення до харківського танкового заводу, так що маю уявлення що робилось з "контрактами" та створення "укроборонпрому". Якщо і передав то в экспорт.
А ще питання: скільки згоріло на 11 складах? а скільки докрали?
Тобто це не нападки на "патрона", а констатація того що всі 30 років (300+) все йде однім вектором літопису, але ж все ж таки як на 22 рік "славетна армія" петра налічувала 25 тис спроможних захисників для відбиття нападу орди? Тоді коли через ато прошло щонайменше 700 тис а контракти підписало начебто 125 тис до регулярної армії 65 тис:?
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30.11.2022 01:31 Відповісти
Ага в Болгарії та Чехії теж Петро склади розікав та підпалив...
Дебіли невиліковні....
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30.11.2022 05:51 Відповісти
проспись шлепок! как был Mykola идиотом 2019 так им и остался! твой уровень развития это просмотр сватов и марафона. кстати шлепок, при плохом Порошенко начал свободно ездить за кордон? или при великом зеленском!
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29.11.2022 13:55 Відповісти
нащо згадувати погане?
давайте жити кожен день з чистого листа, як нормальні хворі на амнезію
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29.11.2022 13:50 Відповісти
Якщо не згадувати погане то добре щезне
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29.11.2022 14:23 Відповісти
тут більше в плані не повторювати помилки, бо без цього "гопак на граблях" може бути постійним
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29.11.2022 14:28 Відповісти
напевне при зелених це прикрили, та розібрали на металолом, ми ж були за мир..., а тут раптом пригадали та все зібрали до купи знову..., та ось тобі маєш...
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29.11.2022 13:52 Відповісти
було таке. на "Артемі"
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29.11.2022 13:54 Відповісти
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29.11.2022 14:06 Відповісти
Ой біда... Треба було переходити на виробництво асфальту. Не зрозуміли кон'юктури ринку. Зєбобікам велике крадівництво було важливіше за **********.
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29.11.2022 21:12 Відповісти
Так, про це навіть сам БІГУС кіно зняв. А він брехати не може!
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29.11.2022 14:02 Відповісти
Запусти он много и ленточку перезал,продукции только никто не видел и где кстати его завод по выпуску М-16?
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29.11.2022 15:34 Відповісти
М 16 у нас и не выпускают,а вот ар15 у нас в войска поступают.
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29.11.2022 16:54 Відповісти
Так шапито 95, ждало своих в гости, потому и снарядное производство прикрыли. Есть такая версия что боневтик договаривался о сдаче юга и востока, а ***** решил не ограничиваться этим и танки пошли на Киев. И только тогда боневтик понял что его кинули.
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29.11.2022 15:45 Відповісти
Боневтіка попередили військові що з України він живим не втече. Тому прорізався "патріотизм".
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29.11.2022 17:17 Відповісти
Непоходу..а совершенно точно ты зебанат!)
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29.11.2022 20:32 Відповісти
Тільки дебіли досі згадують мінськ як щось негативне.

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29.11.2022 20:38 Відповісти
о, в нас почали виробляти перші снаряди, на 10 місяць війни, але краще піздно ніж ніколи
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29.11.2022 13:47 Відповісти
Точніше відновили, вперше мабуть з 2019 року. А почали виробляти, якщо не помиляюсь, ще у 2018
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29.11.2022 13:49 Відповісти
Ми не можемо просто виробляти снаряди на на потужностях "Артем", які як ви кажете, зоставив Петро. Одне влучання іскандера знищить все виробництво. Скоріш за все БК виробляють в Польші або десь під землею.
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29.11.2022 14:35 Відповісти
Поклонник всемогущих искандеров? Пахнет аквафрешем.
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29.11.2022 16:27 Відповісти
Вперше з 2018 року - так це досягнення!
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29.11.2022 13:50 Відповісти
Блін, та вже місяць як Укроборонпром піариться на цих снарядах як про існуючий факт, а тут виявляється "перші 152 мм снаряди українського виробництва надійдуть"...
Срані зелені балаболи...
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29.11.2022 13:53 Відповісти
Укоборонпром! Давай рокети на 500, 1000км. Де дрони-камікадзе з 70кг вибухівки та 1000км дальності?
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29.11.2022 13:54 Відповісти
Укроборонпром нічого дати не може, це суто паразитична прокладка, що здатна тільки грабувати та нищити підприємства оборонної галузі. Це не Укроборонпром виготовляє снаряди, їх виготовляє одно з підприємств, які грабує Укроборонпром.
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29.11.2022 14:05 Відповісти
Пам'ятаємо. Під виглядом реорганізації Укроборонпрому три роки саботували оборонні замовлення.
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29.11.2022 16:31 Відповісти
Производство уже отличается от советского - снаряды не цельные , а собираются из составных частей .
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29.11.2022 14:13 Відповісти
Це добре чи погано? Думаю, окупанти від нових снарядів, виробництво яких вже місяць як працює (перші новини з'явились щодо цього ще 3-4 листопада), "в захваті до розриву башки"...
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29.11.2022 14:40 Відповісти
Нові технології - це завжди добре . Мабуть так легше і швидше виготовляти .
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29.11.2022 15:00 Відповісти
Когда смотришь фильмы про ВМВ, то поражался, как раньше люди все быстро делали. От начала разработки танка или самолета до его серийного выпуска тысячами штук проходили считанные месяцы. А сейчас долгие годы. Да и до войны, Эмпайр Стейт Билдинг построили за 410 дней, начиная с земляных работ и заканчивая отделкой, осещением и 73 лифта, по 14 этажей иногда за неделю делали. А сейчас только котлован за это время выроют. Люди сейчас более медлительные чтоли стали...
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29.11.2022 14:43 Відповісти
А тепер порівняйте складність наприклад F-35 і P-51 Мустанг і тоді зрозумієте чому розробка так довго триває.
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29.11.2022 15:34 Відповісти
Сложность конечно выше, но в те времена не было суперкомпьютеров и программных комплексов расчета и моделирования летательного аппарата. Сейчас даже продувку в виртуальной аэродинамической трубе проводят. На натурные испытания остаются небольшие проценты работ.
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29.11.2022 15:44 Відповісти
Ви написали тільки про планер а інші системи не потрібні? - ну ок буду знати літак це просто планер.
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29.11.2022 15:49 Відповісти
А большинство других систем не разрабатывется индивидуально под конкретный самолет. Навигационно-пилотажное оборудование, энергетика, элементы гидросистем, сервоприводы и даже двигатели используются те которые уже есть на рынке!
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29.11.2022 16:11 Відповісти
Но в разработку планера входит и компоновочная часть проекта - что, где разместить, какие и как протянуть линии передачи информации, энергетики, гидравлики, топливной системы.
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29.11.2022 16:14 Відповісти
Якщо ви думаєте що можна любий серійній компонент поставити на новий виріб, без перевірки і сподіваєтесь що 100% він буде справно і без проблем працювати - ну тоді вперед подумаєш 100 лямів доларів розібються ну то таке.
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29.11.2022 16:21 Відповісти
А кто говорит без проверки? Ну-ка, приведите мне цитату! Тестируют и на стендах и на самой машине. Но это тесты на совместимость и соответствие заявленых характерик.
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29.11.2022 16:27 Відповісти
Гаразд я зрозумів по даній темі ви і я не зовсім 1 левельні нуби - але складність + новизна грають свою роль + якби компьютерне модулювання було панацеєю ми би вже давно мали б термоядерні реактори і інші приблуди з фантастики.
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29.11.2022 16:45 Відповісти
Ну, экскурс в историю - американцы при разработке своей ядерной программы "Манхэттен" как раз и применили одни из первых компьютеров.
"Имплозивная схема требовала большого объёма расчетов для выбора наилучшего и самого надежного варианта схемы. Так как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) вычислители-люди (в основном женщины) не справлялись с объёмом вычислений, в конце 1943 года были заказаны https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80 табуляторы IBM 601, которые весной 1944 года за три недели выполнили объём работ, который без них потребовал бы нескольких месяцев"
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30.11.2022 15:24 Відповісти
Табулятори це не компьютери - щодо екскурсії в історію перший компютер в тому розумінні як ми це зараз розумієм використали для обрахунку таблиць для стрільби артилерії.
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30.11.2022 16:52 Відповісти
Ведь, что мне не нравится в подобных дискиссиях это уход в сторону и копание в несущественных деталях. Табулятор не был даже ЭВМ в советском понимании, но он ускорил разработку проекта, вот, что главное. И кстати, компьютер от слова считать, вычислять, так, что терминологически здесь нет противоречий!
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30.11.2022 22:41 Відповісти
"Табулятор не был даже ЭВМ в советском понимании" - це як розуміти? А зрозумів то ви виходить совкодрочер - "Ведь, что мне не нравится в подобных дискиссиях это уход в сторону и копание в несущественных деталях" відповідно і мені не має сенсу розбиратися в"несущественных деталях" які можливо покажуть що ви таки не совкодрочер і просто ви не так висловилися або я вас не так зрозумів.
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01.12.2022 00:27 Відповісти
Зараз так 100500 перевірок, а раніше все дуже швидко вирішувалося. Це не зававжало робити якісну зброю, були геніальні рішення в авіації ,які досі використовуються. Як той самий B-52, 100 років буде працювати, а може і більше 100 років. Розробили за 5 років. А зараз товчуть воду в ступі десятиріччями...
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29.11.2022 17:49 Відповісти
B-52 значить - ну тоді він ті самі 100років буде літати без модернізації ? Відповідь однозначна - його постійно модернізують з використанням найновіших технологій, і не факт що B-52 зразка 2052 року залишиться хоч одна рідна деталь.
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29.11.2022 22:55 Відповісти
Планер залишиться, бо це найголовне в літаку, як би вам цього не хотілося)
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30.11.2022 00:07 Відповісти
Літак не корабель - сам в повітрі триматися не буде.
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30.11.2022 00:21 Відповісти
******. А в Lockheed Martin же ж не знали. І як лохи розробляли разом з Rolls-Royce новий двигун для F35.
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29.11.2022 16:40 Відповісти
Да вы што, это сурьезно? Ай-яй-яй, как же они так Кстати, а шо эксперт скажет о двигателях

Pratt & Whitney F100? Каковые различных модификаций устанавливались на F-15, F16 и даже на F-18!
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29.11.2022 19:13 Відповісти
Вам що не видно людина писала про F-35 а ви про F-15 F-16 F-18 - як там кажуть "ти йому про тепле а він тобі про кругле".
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29.11.2022 23:00 Відповісти
Хм, вот внимательность не ваша сильная черта, я когда про двигатели писал не утверждал, что новые не разрабатываются. И новые разрабатываются и существующие модернизируются. Тут нюанс в том, что если двигателиь для проектируемого самолета можно подлбрать из существующей номенклатуры, то так и делают.
Вот кстати пример, по Embrarer KC-390:

"На самолет также планировалось поставить комплект авионики Rockwell Collins ProLine Fusion для его гражданской сертификации.

В том же 2011 году стало известно о том, что для силовой установки КС-390 выбран двигатель IAE V2500-А5, на базе которого специально для военного применения создан модифицированный вариант V2500-E5. Он получил сертификат типа в августе 2014 года и имеет тягу 31330 фунтов.

Двигатель разработан и выпускается компанией International Aero Engines AG (IAE), образованной совместно такими известными двигателестроительными компаниями как Pratt & Whitney, Rolls-Royce, Japanese Aero Engines Corporation и MTU Aero Engines."
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30.11.2022 15:42 Відповісти
Котлован теж риють 3500 робочих, що працювали над будівництвом Емпайра? І який взагалі будинок зараз будує 3500 чоловік?
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29.11.2022 16:16 Відповісти
Тіж самі хмарочоси зараз будують і більше людей, але довше в рази)
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29.11.2022 17:39 Відповісти
А 155 мм шарапов з дЄрмаком виробляти не вміє, це ж не Порох який запістив це виробництво.
Зе шакали.
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29.11.2022 15:13 Відповісти
Вони так домовилися з НАТО, що поки 155 нам НАТо буде постачати ,а нам треба снаряди дя купи радянської зброї ,яке зараз стоїть без діла із-за відсутністі боєкомплекта.
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29.11.2022 17:43 Відповісти
Гарне фото,погано тільки,що підривачив не видно. Все ті самі РГМ-2,чи щось *********?
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29.11.2022 15:14 Відповісти
Готовий поставити 50$, що коштують ці снаряди в 3-5 раз дорожче, ніж якісь аналоги з тої ж Болгарії.
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29.11.2022 15:19 Відповісти
шутишь наверное. возьми содержание всего штата и подели на количество снарядов. Позолоченные точно
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29.11.2022 17:47 Відповісти
Какие красивые, прямо произведение искусства.
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29.11.2022 15:50 Відповісти
Умнички
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29.11.2022 16:13 Відповісти
Нє прааашло і пол года🤔🧐😁
А чому, до речі, не пофарбовані
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29.11.2022 16:19 Відповісти
А нафіга їх фарбувати, вони заржавіти не встигнуть.
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29.11.2022 16:21 Відповісти
Хм ... Встигнуть.
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29.11.2022 16:39 Відповісти
Перед войной цирк устроили с ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН УКРОБОРОНПРОМ
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення

13.12.2021 - в стані припинення
1000741270026040740
Внесення рішення засновників щодо припинення ЮО в результаті реорганізації
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог 13.02.2022
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29.11.2022 17:44 Відповісти
Порох робить, а команда зелі всі медалі на себе вішає. Дибільна нечисть, як можна було так запаскудитися з вибором
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29.11.2022 18:56 Відповісти
Це ж ті снаряди, що блокував Зеленський! Оце поворот! І що, просто перестати стріляти - не виходить...? Людей за овець тримають...
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29.11.2022 23:17 Відповісти
 
 