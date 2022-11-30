Последствия ракетного удара по Запорожскому району. ФОТОрепортаж
Сегодня ночью ракетами С-300 рашистами нанесен удар по Запорожскому району.
Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ракета попала в газораспределительный пункт, из-за чего 90 абонентов остались без газа.
Жертв нет. Работают подразделения ГСЧС.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oresta Bartka
показать весь комментарий30.11.2022 10:29 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Робин #508568
показать весь комментарий30.11.2022 12:22 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль