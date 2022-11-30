РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8915 посетителей онлайн
Новости Фото Война
2 647 2

Последствия ракетного удара по Запорожскому району. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью ракетами С-300 рашистами нанесен удар по Запорожскому району.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ракета попала в газораспределительный пункт, из-за чего 90 абонентов остались без газа.

Жертв нет. Работают подразделения ГСЧС.

Також читайте: Рашисти вдарили ракетами по Запорізькій області, пошкоджено газорозподільчий пункт, - Старух. ВIДЕО

Последствия ракетного удара по Запорожскому району 01
Последствия ракетного удара по Запорожскому району 02
Последствия ракетного удара по Запорожскому району 03
Последствия ракетного удара по Запорожскому району 04
Последствия ракетного удара по Запорожскому району 05
Последствия ракетного удара по Запорожскому району 06
Последствия ракетного удара по Запорожскому району 07
Последствия ракетного удара по Запорожскому району 08

армия РФ (19892) Запорожская область (3251) Тимошенко Кирилл (432)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, то таке... https://www.facebook.com/100016242915127/videos/875125710339166?idorvanity=245115112190195 Кацапи.. .
показать весь комментарий
30.11.2022 10:29 Ответить
Кирило Тимошенко - це той гандон, що ******* гуманітарний джип? А чому він ще досі працює і не під слідством?
показать весь комментарий
30.11.2022 12:22 Ответить
 
 