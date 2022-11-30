Последствия ракетного удара по Запорожскому району. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью ракетами С-300 рашистами нанесен удар по Запорожскому району.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ракета попала в газораспределительный пункт, из-за чего 90 абонентов остались без газа.

Жертв нет. Работают подразделения ГСЧС.

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