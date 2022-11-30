Наслідки ракетного удару по Запорізькому району. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі ракетами С-300 рашистами завдано удару по Запорізькому району.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ракета влучила в газорозподільний пункт, через що 90 абонентів залишилися без газу.

Жертв немає. Працюють підрозділи ДСНС.

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