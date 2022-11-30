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Наслідки ракетного удару по Запорізькому району. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі ракетами С-300 рашистами завдано удару по Запорізькому району.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ракета влучила в газорозподільний пункт, через що 90 абонентів залишилися без газу.

Жертв немає. Працюють підрозділи ДСНС.

Також читайте: Рашисти вдарили ракетами по Запорізькій області, пошкоджено газорозподільчий пункт, - Старух. ВIДЕО

Наслідки ракетного удару по Запорізькому району 01
Наслідки ракетного удару по Запорізькому району 02
Наслідки ракетного удару по Запорізькому району 03
Наслідки ракетного удару по Запорізькому району 04
Наслідки ракетного удару по Запорізькому району 05
Наслідки ракетного удару по Запорізькому району 06
Наслідки ракетного удару по Запорізькому району 07
Наслідки ракетного удару по Запорізькому району 08

Автор: 

армія рф (18043) Запорізька область (3782) Тимошенко Кирило (558)


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Ну, то таке... https://www.facebook.com/100016242915127/videos/875125710339166?idorvanity=245115112190195 Кацапи.. .
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30.11.2022 10:29 Відповісти
Кирило Тимошенко - це той гандон, що ******* гуманітарний джип? А чому він ще досі працює і не під слідством?
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30.11.2022 12:22 Відповісти
 
 