Наслідки ракетного удару по Запорізькому району. ФОТОрепортаж
Сьогодні вночі ракетами С-300 рашистами завдано удару по Запорізькому району.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ракета влучила в газорозподільний пункт, через що 90 абонентів залишилися без газу.
Жертв немає. Працюють підрозділи ДСНС.
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Oresta Bartka
показати весь коментар30.11.2022 10:29 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Робин #508568
показати весь коментар30.11.2022 12:22 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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