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Зеленская встретилась с королем Великобритании Чарльзом ІІІ. ФОТОрепортаж

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с Королем Чарльзом ІІІ в Лондоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Елены Зеленской.

"Имела честь лично встретиться с Его Величеством Королем Чарльзом ІІІ. Вместе посетили Украинский католический собор в Лондоне, на территории которого расположен и лондонский Ukrainian Welcoming Centre.

Уже не первый раз Его Величество находит время и теплые слова, чтобы поддержать вынужденных переселенцев из Украины: недавно он посещал их в Шотландии, еще раньше – в Румынии.

Поблагодарила от имени всех украинцев за помощь, которую Соединенное Королевство оказывает и будет оказывать Украине. Потому что здесь, в Лондоне, на каждом шагу, во время каждой встречи чувствую, как крепнет эта поддержка, а вместе с ней крепнет и наша дружба", - отмечается в сообщении.

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Зеленская встретилась с королем Великобритании Чарльзом ІІІ 03
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Зеленская встретилась с королем Великобритании Чарльзом ІІІ 06
Зеленская встретилась с королем Великобритании Чарльзом ІІІ 07

Автор: 

Елена Зеленская (222) Чарльз III (18)


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Топ комментарии
+19
Чергова фотосесія без користі для держави
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30.11.2022 21:47
+16
Скумбрію по 8 привезла?
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30.11.2022 21:46
+15
вот только вопрос - что у неё за попона...?\её так разнеслоотскумбрии...?\
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30.11.2022 21:49
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Вибачте, але без коментарів
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30.11.2022 21:45 Ответить
Це коли дівочий тридцять п'ятий трохи довший королівського сорок другого?7
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30.11.2022 22:06 Ответить
Скумбрію по 8 привезла?
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30.11.2022 21:46 Ответить
Ти вже з"їв попередню?
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01.12.2022 13:44 Ответить
Чергова фотосесія без користі для держави
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30.11.2022 21:47 Ответить
вот только вопрос - что у неё за попона...?\её так разнеслоотскумбрии...?\
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30.11.2022 21:49 Ответить
Може замерзла
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30.11.2022 21:51 Ответить
датамсалабольшечемнаскумбрии...
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30.11.2022 21:54 Ответить
Так, звичайно, Україна не отримує величезної допомоги від англійців. Тому віддавати шану королю Англії нічого не варто, це не сприяє іміджу України і не допомагає підтримувати відносини. Ти прислухаєшся до себе? Ненавидіти Зеленського - це одне і зрозуміло, але ірраціонально ненавидіти все, що з ним пов'язано - недобре.
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01.12.2022 05:35 Ответить
.. Україна не отримує величезної допомоги від англійців - що за марення ? Ви при своєму розумі ??
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01.12.2022 13:18 Ответить
Порада - знайди у словнику "сарказм"
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01.12.2022 13:45 Ответить


Так, звичайно, Україна не отримує величезної допомоги від англійців. Тому віддавати шану королю Англії нічого не варто, це не сприяє іміджу України і не допомагає підтримувати відносини. Ти прислухаєшся до себе? Ненавидіти Зеленського - це одне і зрозуміло, але ірраціонально ненавидіти все, що з ним пов'язано - недобре.

Підкресліть, б.л., де тут сарказм.
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01.12.2022 15:45 Ответить
Коли вона вже дизайнера змінить?
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30.11.2022 21:48 Ответить
Жінку Кошового? Скажете таке.
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30.11.2022 21:51 Ответить
Вована погранці не випустили ?
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30.11.2022 21:49 Ответить
Вовану Ермак визу не дает
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30.11.2022 21:53 Ответить
А кого по твоєму буде чпокать дєрьмак, якщо вовки не буде поруч?
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30.11.2022 23:04 Ответить
Ни Коломойша, ни Дерьмак не дадут Янэлоху соскочить с президентского кресла за границу, бо ще, чого доброго, не вернётся назад в Украину. Того Янэлох и зовётся ,,Лохбонэвтик" в смысле, шо нэ втик, когда был шанс
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01.12.2022 21:08 Ответить
Буде що згадати з Вованом на нарах.
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30.11.2022 21:52 Ответить
нагадувала його стравої з скумбрії по 8грн за кіло!
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30.11.2022 22:09 Ответить
Нарукавники для риби хоть би постірала. чи шо
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30.11.2022 22:15 Ответить
Зазвичай я ніколи не пропускаю нагоди написати щось глумливе про того провінційного артиста розмовного жанру, котрий зараз чомусь виконує обов'язки президента нашої країни. Але от в даному випадку я утримаюсь від їдких зауважень. Людина просто робить те, що вона може робити в даній ситуації і на своєму місці.
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30.11.2022 22:21 Ответить
роль?
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30.11.2022 22:37 Ответить
Більшість дружин перших осіб виконують гуманітарні місії. Що не так ??
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01.12.2022 13:19 Ответить
????????????????
а у нас президентом вже стала дружина першої особи??
Чи це у вас стойка сеттера на будь-який пост про президента, і ви зразу кидаєтесь на захист нашої Мата Харі?
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01.12.2022 23:30 Ответить
Більшість дружин перших осіб виконують гуманітарні місії. Читати вмієте, чи тільки писати ??

Такі завиденції на Заході.
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02.12.2022 15:03 Ответить
я відповів на комент , в якому про зєленську не йдеться, тому не треба встрявати із своєю смкумбрією.
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02.12.2022 17:38 Ответить
сорі
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02.12.2022 23:39 Ответить
Я просто нагадаю, що під час другої світової війни, британська принцеса була санітаркою у військовому шпиталі. А що заважає першій блєді країни волонтерити на користь ЗСУ? Чи ето нє її страна і не її армія?
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30.11.2022 23:02 Ответить
А що тобі,супер блювотина,заважає не давати вказівки що робити жінкам і дружинам.Для цього у них є наречені і законні,чи громадянські чоловіки.Так ти,убоге,ще й при цьому їх обзиваєш.Хіба ти мужчина-ти супер гівно,а не супер гут...
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30.11.2022 23:59 Ответить
Виродок який втік, твоя думка не цікава тим хто зараз сидить під обстрілами в Україні. Тому іди краще французьким нігєрам туалети мий.
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02.12.2022 15:41 Ответить
Вот молодец! Поносишь наших людей! А русня ни в чем не виновата! Свою энергию направь на рашистские сайты. Или слабо? Боишься, что тебя там заклюют?
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01.12.2022 00:00 Ответить
Я тобі виродок нагадаю, що кацапські сайти заблоковані в Україні. І друге, кацапи привели до влади в Україні рашистского клоуна Ze.
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02.12.2022 15:39 Ответить
По фотосессии похоже что Чарльз встречался с каким-то попом и украинским центром, а Скумбрия случайно проходила мимо, и он с ней поздоровался
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30.11.2022 23:25 Ответить
І то добре - нашу першу леді король зустрічає!
Олена Зеленська - явно краща ніж Людмила Янукович....
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30.11.2022 23:41 Ответить
впечатление что она ее дочка яблоко от яблони. такая же ватная дура, только на 20-30 лет моложе
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01.12.2022 01:13 Ответить
ну хоч не в кросівках
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01.12.2022 04:32 Ответить
Король вообще пробовал скумбрию ?
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01.12.2022 05:47 Ответить
І як це Лєнка з окружної, кеди не взуло?.
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01.12.2022 06:19 Ответить
Ви з нею там разом стояли ??
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01.12.2022 13:22 Ответить
Вам має бути соромно, коментатори. Бридкі відгуки, бридкі слова, один поперед одним намагаєтесь вилити побільше отрути. Місяць тому О. Зеленська мала інтервью на 60 хвилин. Я цілеспрямовано шукала інформацію про це інтервю на Українських сайтах. Не знайшла нічого. Очевидно в Україні це нікому не потрібно. В США відео має 556 тис переглядів, більше 2 тисяч коментарів. Почитайте їх і ви дізнаєтесь як американці ставляться до першої леді. Вона робить те, що в 21 сторіччі має робити дружина президента за протоколом, не відсилайте її мити підлоги або виносити судна у шпиталі. Ви можете не любити/ненавидіти/зневажати Зеленського, але паплюжити все, що він та його дружина роблять на міжнародному рівні-то вищий пілотаж жлобства. https://www.youtube.com/watch?v=Du-RQu4soIs https://www.youtube.com/watch?v=Du-RQu4soIs


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01.12.2022 06:20 Ответить

Ну звідки американцям знати, що таке 95-квартал і скумбрія по 8.
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01.12.2022 07:36 Ответить
Вагомий аргумент. То звертайтесь до американських ЗМІ напряму « Шо ви іі слухаєте? Не чули про 95 квартал та скумбрії за 8? Атож! У нас все добре і нічого нам не потрібно.
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01.12.2022 16:15 Ответить
Просто мені не подобалось те що вони робили на рівні України. Робили 95-відсоткову інвалідність мозку своїми жартами.
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01.12.2022 11:07 Ответить
Не подобалось? Так вас ніхто не примушував дивитись. Кожен обирає сам яким чином свій мозок травмувати. Мова про сьогодні. А сьогодні іі роль вагома
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01.12.2022 16:18 Ответить
Я писала про українців на яких його жарти мали вплив. Зараз маємо тєлєк повний Х*їв всіх типів. І після війни, здається, людина, яка могла сказати комусь: "Ідіот", скаже: "Іди на х*й!". Бо рефлекси має не тільки собака Павлова, а люди також. 9 місяців бачення того в ефірах не пройдуть повз, навіть якщо ви того не дивились, особливо повз підлітків та дітей. Якщо вам таке подобається ваша справа.
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02.12.2022 13:15 Ответить
Теттяна - підтримую все що Ви написали. Нажаль "Цензор" перетворився на бридкий смітник з ботами. Рідко хто пише нормальні коментарі. Але ж думка цих "коментаторів" на відображае думки більшості суспільства Україні (маю таку надію).
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01.12.2022 13:32 Ответить
Уточнюю - я згодна с Теттяною Влащенко
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01.12.2022 13:35 Ответить
Ты согласна со старой КГБ-шною ****** Влащенко? Однако!
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01.12.2022 22:08 Ответить
Так, це сайт "Цензор". У нього свої читачі. Інші можуть піти на сайт Зе*.
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01.12.2022 16:54 Ответить
Це передвиборна фотожаба як заклик не обирати блазенське одоробло президентом. Обрали, чорт би забрав кретинів, які це зробили. Вина за "пройоб" 24 лютого і на них.
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01.12.2022 07:42 Ответить
И что? Король купил скумбрию по 8 грн.?
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01.12.2022 07:47 Ответить
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01.12.2022 08:06 Ответить
Ти переплутав ціну скумбрії зі своєю платнею за комент
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01.12.2022 13:48 Ответить
зебобик, в спам
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01.12.2022 16:25 Ответить
О, а чего не в своих ********** штанах?
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01.12.2022 08:25 Ответить
Хоспаді ... Набігли таракани !! Хто не знає - О. Зеленська виступала у Конгресі США. Просила зброю !!
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01.12.2022 13:25 Ответить
А не згадала у виступі про свої заклики здавати переміщення ЗСУ?
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01.12.2022 14:20 Ответить
Ну ... Казала, що помилилася, не те нажала. Блондинка, що з неї взяти.
І давно це було, у 2014 чи 2015 році.
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01.12.2022 15:43 Ответить
Ну ошиблась и ошиблась! Отсидеть пятнарик за госизмену - и забыть!
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01.12.2022 22:10 Ответить
За один невдалий твіт 15 років не дадуть.
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01.12.2022 22:46 Ответить
Це такі дрібниці в порівнянні з тим що робить ця сім'я для руйнування країни кожний день.
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01.12.2022 21:13 Ответить
У багатьох країнах посада Президента представницька у значній мірі. От О. Зеленська поїхала і попросила у Конгресу США зброю.
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01.12.2022 22:45 Ответить
Чарльза скубрієй запеченою в тісто пригощала ?
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01.12.2022 16:00 Ответить
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01.12.2022 16:01 Ответить
Сполучене Королівство надає і надаватиме Україні. Н.я собі самовпевненість! А може сімя зеленських хоча б 1 дрон для зсу за свої кошти купило?!
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01.12.2022 18:53 Ответить
КАкой официальный статус имеет эта девушка , чтобы встречаться с королём ? Не знаете ? Я вам скажу - это зелин медведев.
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08.02.2023 15:18 Ответить
Ха-ха, ''перша леді''??? Щоб бути ''леді'' треба щоб чоловік був ''лордом'' , а не скоморохом!
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03.05.2023 09:04 Ответить
 
 