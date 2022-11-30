Зеленская встретилась с королем Великобритании Чарльзом ІІІ. ФОТОрепортаж

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с Королем Чарльзом ІІІ в Лондоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Елены Зеленской.

"Имела честь лично встретиться с Его Величеством Королем Чарльзом ІІІ. Вместе посетили Украинский католический собор в Лондоне, на территории которого расположен и лондонский Ukrainian Welcoming Centre.

Уже не первый раз Его Величество находит время и теплые слова, чтобы поддержать вынужденных переселенцев из Украины: недавно он посещал их в Шотландии, еще раньше – в Румынии.

Поблагодарила от имени всех украинцев за помощь, которую Соединенное Королевство оказывает и будет оказывать Украине. Потому что здесь, в Лондоне, на каждом шагу, во время каждой встречи чувствую, как крепнет эта поддержка, а вместе с ней крепнет и наша дружба", - отмечается в сообщении.

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