Зеленская встретилась с королем Великобритании Чарльзом ІІІ. ФОТОрепортаж
Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с Королем Чарльзом ІІІ в Лондоне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Елены Зеленской.
"Имела честь лично встретиться с Его Величеством Королем Чарльзом ІІІ. Вместе посетили Украинский католический собор в Лондоне, на территории которого расположен и лондонский Ukrainian Welcoming Centre.
Уже не первый раз Его Величество находит время и теплые слова, чтобы поддержать вынужденных переселенцев из Украины: недавно он посещал их в Шотландии, еще раньше – в Румынии.
Поблагодарила от имени всех украинцев за помощь, которую Соединенное Королевство оказывает и будет оказывать Украине. Потому что здесь, в Лондоне, на каждом шагу, во время каждой встречи чувствую, как крепнет эта поддержка, а вместе с ней крепнет и наша дружба", - отмечается в сообщении.
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Так, звичайно, Україна не отримує величезної допомоги від англійців. Тому віддавати шану королю Англії нічого не варто, це не сприяє іміджу України і не допомагає підтримувати відносини. Ти прислухаєшся до себе? Ненавидіти Зеленського - це одне і зрозуміло, але ірраціонально ненавидіти все, що з ним пов'язано - недобре.
Підкресліть, б.л., де тут сарказм.
а у нас президентом вже стала дружина першої особи??
Чи це у вас стойка сеттера на будь-який пост про президента, і ви зразу кидаєтесь на захист нашої Мата Харі?
Такі завиденції на Заході.
Олена Зеленська - явно краща ніж Людмила Янукович....
Ну звідки американцям знати, що таке 95-квартал і скумбрія по 8.
І давно це було, у 2014 чи 2015 році.