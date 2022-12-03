Последствия вражеского ракетного удара по Вольнянску. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 2 декабря 2022 около 23:00 военнослужащие страны-агрессора нанесли очередной ракетный удар по Вольнянску. Повреждены дома одного из частных секторов города. Также из-за взрывов выбиты окна и повреждены фасады местных магазинов и других объектов инфраструктуры.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.





