Наслідки ворожого ракетного удару по Вільнянську. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 2 грудня 2022 року близько 23:00 військовослужбовці країни-агресора завдали черговий ракетний удар по Вільнянську. Зазнали пошкоджень будинки одного з приватних секторів міста. Також через вибухи вибито вікна та пошкоджено фасади місцевих магазинів та інших об’єктів інфраструктури.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.





