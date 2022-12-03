Наслідки ворожого ракетного удару по Вільнянську. ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За даними слідства, 2 грудня 2022 року близько 23:00 військовослужбовці країни-агресора завдали черговий ракетний удар по Вільнянську. Зазнали пошкоджень будинки одного з приватних секторів міста. Також через вибухи вибито вікна та пошкоджено фасади місцевих магазинів та інших об’єктів інфраструктури.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.
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