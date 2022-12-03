"Несокрушимая Украина" - фотовыставку, посвященную людям с ограниченными физическими возможностями, открыли в Киеве. ФОТОрепортаж

Сегодня в Киевской городской военной администрации (КМВА) состоялось открытие фотовыставки "Несокрушимая Украина" по случаю 30-й годовщины начала в мире Международного дня людей с ограниченными физическими возможностями.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Арміяinform.

В Украине с 2015 года этот день отмечается военнослужащими, ветеранами и волонтерами Украины как День Несокрушимых духом. По данным Минсоцполитики, в настоящее время в Украине зарегистрировано более 2,7 млн человек, имеющих физические ограничения, в том числе более 222,3 тыс. человек с I группой инвалидности, 900,8 тыс. человек с II группой инвалидности, 1416 тыс. человек с ІІІ группой инвалидности и более 163,9 тыс. детей с инвалидностью.

За время широкомасштабной агрессии российской федерации против Украины десятки тысяч человек с физическими ограничениями вынуждены были покинуть свои дома, стать вынужденными переселенцами в своей стране и беженцами в других. Тысячи украинцев, военных и гражданских получили инвалидность по причине боевых действий российского агрессора на территории нашей страны.

Фотопроект "Несокрушимая Украина", созданный для поддержки людей с инвалидностью и акцентирования внимания общества на несокрушимости характера украинского военнослужащего, будет экспонироваться в КМВА с 3 по 15 декабря 2022 года. Инициированный Управлением по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины, проект выполнен совместно с Информационным агентством Армия INFORM и Центральной телерадиостудией Министерства обороны Украины, при содействии Министерства по делам ветеранов и с участием общественных организаций.

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В проекте приняли участие ветераны российско-украинской войны, получившие ранения во время боевых действий по защите Украины, а также дети-инвалиды и инвалиды с детства, которые из-за нападения российских войск вынуждены были испытать все ужасы войны (обстрелы, оккупацию, авианалеты и ракетные удары, эвакуацию) — но не сломались, продолжают борьбу за достойную жизнь и свою Украину.

Так, участник проекта сержант Евгений Смага до 24 февраля работал водителем маршрутки. Утром 24-го, выполняя утренний рейс, увидел колонну российских танков. Как он рассказывает, "рейс, конечно, пришлось остановить, высадил людей, вернулся в Чернигов и в тот же день вступил в ряды ВСУ, воевал в отдельной Северской танковой бригаде, защищал Чернигов". В бою потерял ногу, после нескольких операций и протезирования проходит восстановление и готовится к участию в "Играх Непокоренных".

Еще один участник проекта – сержант Александр Швачка, инженер компьютерных систем. До 2015 года работал в ИТ-сфере. Затем в составе десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сып Украины защищал Украину на Донецком направлении. Демобилизовавшись, вступил в Союз ветеранов АТО/ООС, занимался активной общественной и волонтерской деятельностью, работал менеджером по продажам в строительной отрасли. 24 февраля 2022 года вернулся на военную службу замкомандира взвода десантно-штурмовой бригады, защищал подходы к Киеву близ пгт Макаров, где был тяжело ранен, потерял ногу. Интересно, что во время боев в Макарове находился еще один участник проекта — маленький мальчик, инвалид с детства. Но узнали они об этом только на съемках – недаром говорят, что война велика, но очень тесна.

Как рассказывает координатор проекта капитан Вооруженных Сил Украины Елена Мокренчук, "уже третий раз вместе с мировым сообществом Украина отмечает День людей с ограниченными физическими возможностями. Это не праздник и не день чествования — он начат для того, чтобы напомнить об этих людях, живущих рядом с нами и которых люди очень долгое время пытались "не замечать".

В 1992 году Генассамблея ООН установила День людей с ограниченными физическими возможностями.















