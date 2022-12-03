"Незламна Україна", - фотовиставку, присвячену людям з обмеженими фізичними можливостями, відкрили у Києві. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Київській міській військовій адміністрації (КМВА) відбулося відкриття фотовиставки "Незламна Україна" з нагоди 30-ї річниці започаткування у світі Міжнародного дня людей з обмеженими фізичними можливостями.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Арміяinform.

В Україні з 2015 року цей день відзначається військовослужбовцями, ветеранами та волонтерами України як День Незламних духом. За даними Мінсоцполітики, нині в Україні зареєстровано понад 2,7 млн осіб, які мають фізичні обмеження, у тому числі понад 222,3 тис. осіб з І групою інвалідності, 900,8 тис. осіб з ІІ групою інвалідності, 1416 тис. осіб з ІІІ групою інвалідності та понад 163,9 тис. дітей з інвалідністю.

За час широкомасштабної агресії російської федерації проти України десятки тисяч людей із фізичними обмеженнями змушені були покинути свої домівки, стати вимушеними переселенцями у своїй країні й біженцями в інших. Тисячі українців, військових і цивільних отримали інвалідність унаслідок бойових дій російського агресора на території нашої країни.

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Фотопроєкт "Незламна Україна", створений для підтримки людей з інвалідністю та для акцентування уваги суспільства на незламності характеру українського військовослужбовця, експонуватиметься в КМВА з 3 по 15 грудня 2022 року. Ініційований Управлінням зв’язків із громадськістю Збройних Сил України, проєкт виконаний спільно з Інформаційним агентством АрміяINFORM та Центральною телерадіостудією Міністерства оборони України, за сприяння Міністерства у справах ветеранів та за участю громадських організацій.

У проєкті взяли участь ветерани російсько-української війни, які дістали поранення під час бойових дій із захисту України, а також діти-інваліди та інваліди з дитинства, які через напад російських військ змушені були зазнати всіх жахів війни (обстріли, окупацію, авіанальоти та ракетні удари, евакуацію) — але не зламалися, продовжують боротьбу за власне достойне життя та свою Україну.

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Так, учасник проєкту сержант Евген Смага до 24 лютого працював водієм маршрутки. Вранці 24-го, виконуючи ранковий рейс, побачив колону російських танків. Як він розповідає, "рейс, звичайно, довелося припинити, висадив людей, повернувся до Чернігова й у той же день вступив до лав ЗСУ, воював в окремій Сіверський танковій бригаді, боронив Чернігів". У бою втратив ногу, після кількох операцій і протезування проходить відновлення й готується до участі в "Іграх Нескорених".

Ще один учасник проєкту сержант Олександр Швачка, інженер комп’ютерних систем. Дo 2015 року працював в ІТ-сфері. Потім у складі десантно-штурмової бригади Збройних Сип України захищав Україну на Донецькому напрямку. Демобілізувавшись, вступив до Спілки ветеранів АТО/ООС, займався активною громадською та волонтерською діяльністю, працював менеджером з продажу в будівельній галузі, 24 лютого 2022 poкy повернувся на військову службу застyпником командира взводу десантно-штурмової бригади, захищав підходи до Києва поблизу смт Макарів, де був важко поранений, втратив ногу. Цікаво, що під час боїв саме в Макарові перебував ще один учасник проєкту — маленький хлопчик, інвалід з дитинства. Але дізналися вони про це лише на зйомках — недарма кажуть, що війна велика, але дуже тісна.

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Як розповідає координатор проєкту капітан Збройних Сил України Олена Мокренчук, "уже утридцяте разом зі світовою спільнотою Україна відзначає День людей з обмеженими фізичними можливостями. Це не свято й не день ушанування — він започаткований для того, щоб нагадати про цих людей, які живуть поруч із нами і яких люди дуже довгий час намагалися "не помічати".

У 1992 році Генасамблея ООН встановила День людей з обмеженими фізичними можливостями.















