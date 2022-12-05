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Россияне обстреляли херсонское СИЗО, ранены работники учреждения. ФОТОрепортаж

Во время обстрела Херсона в воскресенье россияне попали в здание Херсонского следственного изолятора, ранены работники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний.

"Сегодня в течение суток во время обстрела Херсона были попадания в здание Херсонского следственного изолятора.

Часть помещений повреждены, среди персонала ранены. Осужденные и заключенные раньше времени были перемещены в следственные изоляторы других, более безопасных регионов".

Детали: Отмечается, что решениями военно-гражданского руководства Херсонщины и департамента эвакуированы все лица, которые были в СИЗО после деоккупации территории.

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Россияне обстреляли херсонское СИЗО, ранены работники учреждения 01
Россияне обстреляли херсонское СИЗО, ранены работники учреждения 02
Россияне обстреляли херсонское СИЗО, ранены работники учреждения 03

обстрел (27129) СИЗО (1362) Херсон (2817)


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Хороший комплекс зданий, теплые уютные стены...

я там тоже не сидел, но знаю.
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05.12.2022 00:53 Ответить
Это по Перекопской?
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05.12.2022 01:51 Ответить
 
 