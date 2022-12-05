Россияне обстреляли херсонское СИЗО, ранены работники учреждения. ФОТОрепортаж

Во время обстрела Херсона в воскресенье россияне попали в здание Херсонского следственного изолятора, ранены работники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний.

"Сегодня в течение суток во время обстрела Херсона были попадания в здание Херсонского следственного изолятора.

Часть помещений повреждены, среди персонала ранены. Осужденные и заключенные раньше времени были перемещены в следственные изоляторы других, более безопасных регионов".

Детали: Отмечается, что решениями военно-гражданского руководства Херсонщины и департамента эвакуированы все лица, которые были в СИЗО после деоккупации территории.

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