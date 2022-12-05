Россияне обстреляли херсонское СИЗО, ранены работники учреждения. ФОТОрепортаж
Во время обстрела Херсона в воскресенье россияне попали в здание Херсонского следственного изолятора, ранены работники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний.
"Сегодня в течение суток во время обстрела Херсона были попадания в здание Херсонского следственного изолятора.
Часть помещений повреждены, среди персонала ранены. Осужденные и заключенные раньше времени были перемещены в следственные изоляторы других, более безопасных регионов".
Детали: Отмечается, что решениями военно-гражданского руководства Херсонщины и департамента эвакуированы все лица, которые были в СИЗО после деоккупации территории.
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я там тоже не сидел, но знаю.